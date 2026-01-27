Hidroelectrica, compania de stat evaluată la 62 mld. lei, pregăteşte o asociere cu antreprenorul Iulian Dascălu pentru o centrală de 300 MW, dezvoltată în judeţul Neamţ. Acum, firma care va construi centrala are un singur angajat

18:45

Trei contracte de peste un mili­ard de euro vor aduce pe calea ferată trenuri şi locomotive electrice noi pe rute regionale şi interregionale pentru opera­to­rii feroviari, fie că este vorba de CFR Călători sau de transporatorii privaţi, arată datele transmise de Autoritatea de Refor­mă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF.