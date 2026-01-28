ULTIMA ORĂ Două mașini s-au făccut praf, azi-noapte, în centrul Focșaniului! Trei personae au ajuns la spital

09:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 250 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru finele acestei săptămâni din luna ianuarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de […] Articolul Cauți de lucru în Vrancea? Uită-te pe oferta AJOFM – peste 200 de locuri de muncă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.