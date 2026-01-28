În pat cu dușmanul: Ploșnițele, insectele groazei aduse în casă prin haine sau bagaje, pot ajunge un adevărat coșmar (FOTO/VIDEO)

13:10

Adolescentul care a murit luni dimineața după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine. În această fază a anchetei, nu există suspiciuni că băiatul ar fi fost victima unei infracțiuni, astfel că nu este exclus ca acesta să se fi sinucis.