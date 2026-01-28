Oradea intră în rândul centrelor medicale unde bolnavii cardiaci beneficiază de intervenții de înaltă complexitate pentru tratarea tahioaritmiilor

17:40

Ministerul Justiției a anunțat luni, constituirea unui grup de lucru care va analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani, Mario, a fost ucis de alți trei minori, doi 15 ani și unul de 13 ani, iar cel de 13 ani a fost lăsat liber, pe motiv că este prea mic pentru a răspunde penal. O petiție lansată online pentru modificarea Codului Penal a strâns peste 250.000 de semnături.