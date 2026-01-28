RESTORED – Construim reziliență și armonie în comunitățile transfrontaliere România–Ungaria

16:50

Înainte de prima ședință a Consiliului Local Oradea din acest an, toți aleșii orădenilor au primit o solicitare din partea unui ONG să restabilească scutirile de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor care au fost deportați sau persecutați de regimul comunist. Asociația pentru Apărarea Dreptului de Proprietate Privată a arătat că este la latitudinea Consiliilor Locale dacă aceste scutiri se mențin sau nu, și că, din „autonomie locală, responsabilitate morală și respect față de cetățenii comunității”, ar trebui păstrate.