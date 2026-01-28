O asociație cere consilierilor din Oradea să restabilească scutirile de impozit pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor persecutați politic
Bihoreanul, 28 ianuarie 2026 16:50
Înainte de prima ședință a Consiliului Local Oradea din acest an, toți aleșii orădenilor au primit o solicitare din partea unui ONG să restabilească scutirile de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap și pentru moștenitorii celor care au fost deportați sau persecutați de regimul comunist. Asociația pentru Apărarea Dreptului de Proprietate Privată a arătat că este la latitudinea Consiliilor Locale dacă aceste scutiri se mențin sau nu, și că, din „autonomie locală, responsabilitate morală și respect față de cetățenii comunității”, ar trebui păstrate.
RESTORED – Construim reziliență și armonie în comunitățile transfrontaliere România–Ungaria # Bihoreanul
Într-un context social și cultural aflat într-o continuă transformare, consolidarea relațiilor dintre comunități devine esențială. Proiectul „Resilience and Harmony in the ROHU Cross-border Area: A Community-Based Approach – RESTORED – ROHU00317” propune un model inovator de dezvoltare comunitară, bazat pe dialog, cooperare și valorificarea tradițiilor locale.
„Eu urmez!”: Comentarii îngrijorătoare pe TikTok, la un mesaj pentru elevul de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Școala le recomandă părinților să fie atenți la ce postează copiii (VIDEO) # Bihoreanul
Mai multe comentarii alarmante, postate pe TikTok de conturi care par aparținând unor tineri, au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence.
Bătaie pe finanțările de la UE pentru cultivatorii de legume și cartofi. Fermierii din Bihor, solicitări pentru mai mult de 38 milioane de euro # Bihoreanul
Fondurile europene pentru cultivatorii individuali de legume și cartofi din România care vor să-și modernizeze ori să-și construiască sere sau să cumpere utilaje au fost epuizate în doar o săptămână de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor, 27 din totalul solicitărilor înregistrate la nivel național fiind din Bihor, cu o valoare de peste 33 milioane euro. Alte două proiecte din Bihor vizează obținerea a peste 5,3 milioane euro pentru agricultorii organizați în asociații.
Echipa de polo juniori U18 a Clubului Crișul Oradea își începe vineri aventura în cadrul turneului final I al Campionatului Național, unde va întâlni cele mai puternice formații din România, printre care Steaua, Dinamo și Rapid București.
Cunoscutul polițist, autor și influencer Marian Godină se alătură show-ului-concurs Survivor România, difuzat de Antena 1. „Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort”, se arată într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a lui Marian Godină de soția lui, Georgiana.
Beat turtă: Șofer din Bihor, reținut după ce a fost prins la volan având o concentrație de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat # Bihoreanul
Un bărbat de 48 de ani din comuna Balc a fost reținut marți seara de polițiștii bihoreni, după ce a fost prins conducând cu o alcoolemie mare. Polițiștii Secției Nr. 4 de Poliție Rurală Marghita l-au oprit la ora 19.01, în timp ce acesta conducea un autoturism, pe raza localității Almașu Mare.
Un bărbat din Bihor care a spânzurat un câine a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. A fost dus la penitenciar # Bihoreanul
Bărbatul din județul Bihor care a spânzurat un câine și i-a abandonat cadavrul pe malul unui râu, la cererea stăpânului câinelui, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare. Marţi, după pronunțarea sentinței, polițiștii l-au ridicat și l-au încarcerat imediat în Penitenciar.
Studenţii de la Tehnică dezvăluie cum învaţă ingineria „pe pipăite” după incendiul de la Universitatea Oradea # Bihoreanul
Incendiul din noaptea de 17 spre 18 ianuarie, care a mistuit un laborator al Departamentului de Autovehicule Rutiere din Universitatea din Oradea, a devenit pentru studenţi o lecție practică de „inginerie pe pipăite”. Paguba, estimată la cel puțin o jumătate de milion de lei, a scos din priză întregul corp de clădire T din campus, iar curentul electric a rămas, până azi, o noțiune teoretică, după cum i-au transmis lui Bihorel studenții de la Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Inginerie Managerială și Tehnologică și Energetică.
Consiliul Național Maghiar din Transilvania, organizație controlată de fostul eurodeputat și lider UDMR László Tőkés, a programat la Oradea, pentru finele acestei săptămâni, un forum pe tema necesității și autonomiei maghiarilor din Transilvania. La eveniment vor participa atât politicieni maghiari care susțin mișcarea autonomistă, cât și reprezentanți ai intelectualității maghiare din țară.
Proiectil funcțional din Al Doilea Război Mondial, găsit în curtea unui localnic din Bihor # Bihoreanul
Un proiectil de calibru 100 de milimetri, în stare de funcționare, provenit din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial a fost găsit în curtea unui localnic din satul Șușturogi, comuna Cetariu, și ridicat de pirotehniști.
Oradea intră în rândul centrelor medicale unde bolnavii cardiaci beneficiază de intervenții de înaltă complexitate pentru tratarea tahioaritmiilor # Bihoreanul
Laboratorul de Angiografie și Cateterism Cardiac al Spitalului Județean Bihor s-a alăturat de la începutul acestui an celor cinci centre medicale regionale din România unde se practică investigații și terapii avansate prin studii electrofiziologice și ablații cu radiofrecvență pentru pacienții cu tulburări de ritm cardiac cauzate de accelerarea excesivă a frecvenței cardiace. Până în prezent, cardiologii orădeni au realizat 20 de astfel de proceduri cu rezultate în controlul aritmiilor și îmbunătățirea calității vieții pacienților.
Un al doilea suspect arestat în dosarul dublei crime din Băile Felix! A fost identificat cu ajutorul probelor ADN # Bihoreanul
Un al doilea bărbat a fost arestat preventiv în dosarul dublei crime comise în stațiunea Băile Felix, după ce anchetatorii au stabilit, pe baza analizelor ADN, implicarea acestuia în uciderea celor două persoane fără adăpost. Este vorba despre David Hendre, văr al principalului inculpat, Florin Hendre.
Poliția Bihor a deschis o anchetă în cazul tăierilor de arbori din pădurea din Băile Felix: „Tăiere fără drept și furt” # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni au deschis o anchetă penală după ce, în pădurea din Băile Felix, au fost descoperiți mai mulți arbori tăiați ilegal din fondul forestier național, în cadrul acțiunii de defrișare a 700 de arbori pe 25 de hectare, comandate de Direcția Silvică.
Profesor de la o școală din Bihor, filmat în timp ce urlă la elevi: „Ce reclamație îmi faci tu?” (VIDEO) # Bihoreanul
Situație tensionată într-o clasă de-a IX-a de la Liceul Teoretic nr. 1 Bratca, unde câțiva elevi l-au reclamat pe un profesor de informatică, spunând că bagă frica în ei, urlând. Directoarea școlii spune că va monitoriza situația, iar, dacă problema persistă, profesorul ar putea fi schimbat de la clasa respectivă.
Ne enervează: Odată cu brazii, unii orădeni blochează containerele și cu alte vechituri # Bihoreanul
NU AȘA! Unii orădeni au înțeles greșit mesajele RER Vest, care colectează gratuit brazii din oraș, și au lăsat pe lângă containerele de gunoi și alte vechituri.
Incendiu violent în Borș: o autoutilitară și materiale lemnoase au ars, o clădire și două vehicule au fost salvate # Bihoreanul
Un incendiu violent a izbucnit marți după-amiază în localitatea Borș, unde o autoutilitară și materiale lemnoase aflate în curtea unei proprietăți private au fost cuprinse de flăcări. Intervenția pompierilor orădeni a împiedicat extinderea focului la o clădire și la alte două vehicule din apropiere.
Mare cunoscător al naturii umane trebuie să fi fost scriitorul francez La Fontaine, pentru ca în anul 1668, într-o perioadă în care în Țările Române încă învățam cum să ne batem cu turcii, să scrie o fabulă cum este „Greierele și Furnica”. Și mai surprinzător este faptul că, după mai bine de 350 de ani, unii români încă nu reușesc să o înțeleagă cu adevărat.
Două într-una: O funcționară a dat peste cap procesul de selecție a șefilor de la Aeroportul Oradea # Bihoreanul
Interimatul celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al Aeroportului din Oradea, ale căror mandate au fost prelungite după ce au expirat anul trecut, se lungește din cauza greșelii unei angajate a Consiliului Județean Bihor, care s-a îngrijit ca anunțul de selecție a unui nou CA să fie publicat doar pe site-urile CJ, Aeroportului și în două publicații cu profil de aviație și management aeroportuar, nu și pe portalul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
În pat cu dușmanul: Ploșnițele, insectele groazei aduse în casă prin haine sau bagaje, pot ajunge un adevărat coșmar (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cazuri tot mai frecvente de ploșnițe în locuințele orădenilor, în ultimele luni, confirmate de firmele de dezinsecție și de administratorii unor asociații de proprietari. Specialiștii în dezinsecție înregistrează o creștere a solicitărilor cu circa 20%, dar oamenii se feresc să discute deschis problema, de teama stigmatului social, în vreme ce „musafirii” nepoftiți le ajung în case din trenuri, apartamente închiriate pe termen scurt sau mobilier second hand și sunt exterminați foarte greu.
Asta e „zestrea” orașului: Câți bani a încasat Primăria Oradea din chirii și câte terenuri a cumpărat anul trecut # Bihoreanul
Peste 13 milioane de lei a încasat Primăria Oradea în anul 2025 din chiria unor locuințe, a unor spații sau a unor cabinete. Totodată, terenurile pe care le posedă orașul au generat venituri, din concesiuni, de 8,8 milioane lei, iar din vânzarea unor imobile Oradea a câștigat 23,5 milioane lei. În același timp, a cumpărat terenuri în suprafață de 3,2 hectare.
Mihai Morar respinge „infracțiunea de a lua cina” cu premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta. Dispute aprinse în mediul online, după o cină privată în Cetatea Oradea # Bihoreanul
O fotografie de la o cină privată servită într-un restaurant din Cetatea Oradea s-a transformat într-un scandal public și a generat dispute aprinse, după ce a fost distribuită pe rețelele sociale și preluată de o parte a presei centrale, insinuând interese ascunse între omul de radio Mihai Morar (Radio ZU) și premierul Ilie Bolojan. Morar critică manipularea din jurul întâmplării.
Mișcare în curtea școlii: Primăria cumpără mese de ping-pong pentru elevii din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
45 de mese de ping-pong au fost montate, în ultimii ani, în curțile mai multor școli din Oradea, pe banii Primăriei, iar trendul va continua. Ca să-i determine pe elevi să facă mișcare, Direcția Patrimoniu Imobiliar a investit anul trecut aproape 100.000 de lei în mese de ping-pong anume făcute pentru spații exterioare, iar copiii stau la rând să le folosească.
Contract de finanțare semnat pentru reabilitarea Grădiniței nr. 5 din Oradea. Investiție de peste 6,2 milioane de lei # Bihoreanul
Primăria Oradea a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea Grădiniței nr. 5, unitate de învățământ preșcolar situată pe strada Călimăneștilor nr. 10. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor care frecventează grădinițele din municipiu.
Dosarul unui fost primar PSD din Bihor, închis după aproape un deceniu la Tribunal: faptele s-au prescris, dar inculpatul este pus la plată # Bihoreanul
După aproape 10 ani de procese și amânări, dosarul penal al unui fost primar PSD din Bihor s-a încheiat fără nicio condamnare. Tribunalul Bihor a dispus, pe 26 ianuarie, după aproape un an în care cauza a fost ținută în pronunțare, încetarea procesului penal în cazul fostului primar PSD al comunei Popești, Adrian Maga, pe motiv de prescripție.
Două persoane au fost rănite ușor, marți seară, în urma unui accident produs la intersecția străzii Piteștilor cu Oneștilor din Oradea.
Oradea găzduiește primul mare turneu de padel al anului: Regional Padel Tour, cu competiții, spectacol și premii de 10.000 de lei # Bihoreanul
Oradea găzduiește la finalul săptămânii primul mare turneu de padel al anului, Regional Padel Tour – Etapa I, la Padel Arena. Competiția, care va aduna sportivi de toate nivelurile, va include meciuri masculine, feminine și mixte, momente artistice cu majorete, tombole și premii în valoare totală de 10.000 de lei, iar președintele Federației Române de Padel, Lucian Perescu, va fi prezent la eveniment.
Clădirea ridicată de Primărie și o firmă privată în parcul Traian este aproape finalizată. Când se vor scoate spațiile la licitație # Bihoreanul
Construcția clădirii multifuncționale din Parcul Traian nr. 14, pe amplasamentul fostului sediu al PDL Bihor, este aproape finalizată. La finalul lunii februarie, lucrările se vor încheia, iar Primăria Oradea va pregăti licitația pentru ocuparea spațiilor comerciale și a birourilor pe care le deține. Imobilul a fost edificat de municipalitate împreună cu o firmă privată.
Licitația pentru mobilierul viitorului sediu al Consiliului Județean Bihor, câștigată de o firmă din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Administrația județeană a anunțat rezultatul licitației lansate în luna septembrie a anului trecut pentru mobilarea viitorului sediu din strada Republicii nr. 35, cunoscut după fosta funcțiune drept „Policlinica Mare”. Pe primul loc în urma procedurii la care au concurat patru ofertanți s-a clasat o firmă din Oradea.
CSM Oradea joacă la Râmnicu Vâlcea în etapa a 19-a. Pridgett, la meciul 100 în baschetul românesc # Bihoreanul
Liderul Ligii Naționale de baschet masculin, CSM CSU Raiffeisen Oradea, va juca miercuri seară la Râmnicu Vâlcea, într-un meci dificil cu CS Vâlcea 1924, partidă care va marca și meciul cu numărul 100 în baschetul românesc pentru Sayeed Pridgett.
Garda Forestieră Oradea a finalizat controlul din pădurea Băile Felix, unde Direcția Silvică a comandat defrișări de peste 700 de arbori pe 25 de hectare. În cele două zile de verificări, inspectorii silvici au găsit 14 cioate de arbori tăiați fără să fi fost marcați înainte. Deși cantitatea este mică, vor lua măsuri: cer Ocolului Silvic să sisteze lucrările, iar Poliției să cerceteze penal această faptă.
Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România. Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor # Bihoreanul
În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – cu un scor total de 44,5. În paralel, Sibiu a înregistrat cel mai bun rezultat în evaluarea criteriilor subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii evaluate de locuitorii orașului. Brașov se situează pe poziția a doua în ambele clasamente, atât în privința criteriilor obiective (41,4), cât și a celor subiective (74,2).
Primăria a anunțat, marți, că a finalizat o aplicație digitală, Parking Oradea, prin care șoferii pot plăti direct taxele de parcare din oraș, atât cele la sol, cât și din garajele supra și subterane. Municipalitatea așteaptă feedback de la orădeni, pentru a îmbunătăți aplicația.
Premierul Ilie Bolojan: „Aș vota da” la un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat marți dimineața că ar vota „da” la un eventual referendum privind unirea României cu Republica Moldova, dacă un astfel de scrutin ar avea loc și în țara noastră. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat RFI România, în contextul unei întrebări legate de poziția exprimată recent de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Ce a făcut copilul de 13 ani cu o zi înainte să se arunce de pe un bloc cu 8 etaje: și-a cinstit prietenii, în centrul Oradiei # Bihoreanul
Eduard, copilul în vârstă de 13 ani care a șocat întreaga comunitate locală după ce, luni dimineață, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din Oradea, nu a dat de bănuit că are un asemenea plan dramatic în minte. Un gest ar fi putut, totuși, să-l trădeze: în seara dinainte de tragedie, a ieșit cu mai mulți prieteni în centrul Oradiei și le-a făcut cinste acestora cu șaorma. Ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la toți...
Parcările din Oradea au adus Primăriei peste 33 milioane lei în 2025. Care este cea mai profitabilă parcare din oraș # Bihoreanul
În anul 2025, parcările din Oradea au adus Primăriei încasări de peste 33,2 milioane lei, iar aproape jumătate din această sumă reprezintă bani plătiți de șoferi cu telefoanele mobile. Dintre parcările supraterane și subterane, cele mai multe încasări le-a avut cea din spatele Palatului de Justiție, urmată de cea din strada Independenței.
Percheziții în Bihor și Ungaria pentru amenințări cu bombă false și date personale folosite ilegal. Patru tineri, inclusiv un adolescent din Bihor, audiați (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Patru tineri, printre care și un adolescent din județul Bihor, au fost ridicați pentru audieri în urma unor percheziții desfășurate simultan în România și Ungaria, într-o anchetă transfrontalieră care vizează amenințări false cu bombă și folosirea ilegală a datelor personale.
Accident cu șase morți în județul Timiș: patru vehicule implicate, inclusiv un TIR și un microbuz # Bihoreanul
Tragedie în județul Timiș, unde șase persoane au murit pe loc, marți după amiază, după ce un TIR, o autocisternă, un microbuz și un autoturism s-au ciocnit. Cel puțin două persoane au fost transportate la spital. Numărul total al persoanelor implicate este în curs de stabilire.
Mandatat de voturile bihorenilor, lucrez în Parlament după o activitate privată de peste 20 de ani și o experiență de 5 ani ca prefect al județului Bihor, pentru a contribui, alături de ceilalți colegi din echipa condusă de Ilie Bolojan, la îmbunătățirea legilor și funcționării instituțiilor, așa încât cadrul social și economic să fie cât mai bun pentru cetățeni și pentru dezvoltarea țării.
Holocaust și memorie: Nu e doar spre neuitare, ci spre resetarea standardelor morale ale conștiinței colective # Bihoreanul
27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie 1945 fiind ziua în care s-a eliberat lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau, unde și-au pierdut viața și circa 30.000 de evrei orădeni și din zonele limitrofe. Dr. Raluca Lazarovici Vereș, de Institutul Weiss-Livnat de Cercetare a Holocaustului, rememorează tragedia și vorbește despre felul în care se raportează la ea descendenții supraviețuitorilor.
Kanye West a cumpărat o pagină în Wall Street Journal pentru a-și prezenta scuze: „Am pierdut contactul cu realitatea. Nu sunt nazist sau antisemit” # Bihoreanul
Rapperul și designerul Kanye West, care se prezintă în ultima vreme cu numele de Ye, a cumpărat o pagină întreagă în Wall Street Journal pentru a prezenta scuze oficiale pentru comportamentul tulburător care l-a transformat într-un paria în ultimii ani, scrie revista americană Variety. Titanul hip-hop a declarat că urmează un tratament pentru o afecțiune cerebrală, după ce anul trecut a suferit „un episod maniacal de patru luni, cu un comportament psihotic, paranoic și impulsiv, care mi-a distrus viața”.
Când cerințele pentru telefoane cresc constant, utilizatorii moderni nu mai caută doar un dispozitiv care să sune bine sau să trimită mesaje, ci un instrument complet pentru activități zilnice diverse.
Bărbat de 40 de ani din Giriș, reținut de polițiști: a condus cu permisul anulat și un pic băut # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din comuna Girișu de Criș a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a fost depistat conducând pe drumul județean din localitate, cu toate că avea permisul de conducere anulat și băuse.
Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor, care a fost urmărit penal de DNA. Cu cine l-a înlocuit # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan l-a eliberat din funcție pe președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, numit în post în septembrie 2025, potrivit HotNews.ro. Jurnaliștii pun demiterea lui Alexandru Bogdan Bălan în contextul dezvăluirilor făcute în octombrie 2025 de G4Media.ro, care a scris că acesta a fost urmărit penal timp de nouă ani de Direcția Națională Anticorupție, pentru abuz în serviciu și fals intelectual, într-un dosar ce îl viza pe fostul patron Romprest, Florian Walter, decedat în 2019.
Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, într-o locuință din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, unde flăcările au cuprins dormitorul unei case. Potrivit unui comunicat de presă transmis de lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, care au stins incendiul în aproximativ 10 minute.
O femeie în vârstă de 57 de ani a fost găsită fără viață, duminică după-amiază, într-o fântână aflată în curtea unei gospodării din localitatea Uileacu de Munte, comuna Paleu.
FC Bihor a plecat în cantonament la Antalya. Lotul deplasat și programul meciurilor amicale # Bihoreanul
Echipa de fotbal FC Bihor a plecat marți dimineață în cantonamentul de iarnă din Antalya, unde va continua pregătirea pentru partea a doua a sezonului competițional, într-un stagiu care va dura aproape două săptămâni și va include patru meciuri amicale cu adversari din mai multe campionate europene și asiatice.
Interes major în rândul orădenilor pentru noul serviciu de livrare a sacilor galbeni și albaștri la domiciliu sau în easybox. Până la data de 22 ianuarie, au fost înregistrate 322 de comenzi, semn că parteneriatul dintre RER Vest și Sameday răspunde unei nevoi reale de confort și eficiență în gestionarea reciclabilelor.
După o lungă perioadă de analiză, de parcă ar fi fost Curtea Constituțională, Primăria Oradea a anunțat câștigătorii licitației pentru pasajele de la Crișul și Gară. Dacă la bursa pariurilor favorit era Procons, iată că la Crișul va presta Global Industrial, iar la Gară nelipsita Selina.
Bătaie scumpă: Statul trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după o sentință ciudată a Curții de Apel Oradea # Bihoreanul
Statul român a mai obținut o distincție europeană. Nu e premiu, ci condamnare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după ce Curtea de Apel Oradea a tratat un dosar de violență domestică cu o lejeritate ce frizează absurdul...
