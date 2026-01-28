ULUITOR Doi inși care vindeau boarfe fără acte legale, prinși în flagrant de jandarmii vrânceni! Și asta fără să tragă vreun pulan pe spinare!

Aflându-se în exercitarea misiunii încredințate, respectiv de a lupta cu faptele antisociale din Piața Obor a municipiului Focșani, jandarmii vrânceni au luat la ochi doi inși care vindeau haine pe tarabă. Suspicioși cum îi știm de la evenimentele publice, jandarmii s-au apropiat și au executat regulamentar o scurtă anchetă, atât cât le permite ordinul din […]

