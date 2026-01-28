Sinucigaș din Vrancea, salvat în ultimul moment de polițiști

12:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația locală din România trăiește, în mare parte, din banii veniți de la centru. O arată chiar datele prezentate public de premierul Ilie Bolojan, într-o analiză comparativă cu celelalte state din Uniunea Europeană pe pagina sa de Facebook. Concluzia este una dură: primăriile cheltuie mult, încasează puțin și depind masiv de transferurile de la bugetul […] Articolul Administrațiile locale, pe perfuzii de la bugetul de stat. Ilie Bolojan: „Sistemul nu mai poate funcționa așa” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.