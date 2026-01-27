Meta vrea să vândă abonamente lunare cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp

09:50

Victima a ajuns la spital cu o temperatură de 30 de grade Celsius. O femeie în vârstă de 75 de ani, care a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului "Sf. Spiridon" Iaşi, cu hipotermie moderată, a decedat în cursul zilei de sâmbătă. Este al treilea astfel de caz de la începutul