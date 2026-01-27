România, raiul incompetenței: cum a fugit un condamnat pentru omor în timpul unei permisii legale

13:40

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârşit de ianuarie, chiar dacă cerul va fi mai mult noros. În toate cele patru săptămâni care vor urma, vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în această perioadă,