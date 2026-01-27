Încep lucrările la Family Market Tomești. Investiție de 28 de milioane de euro în estul municipiului Iași

11:50

Autoritățile române sunt în alertă după ce Abdullah Ataș, om de afaceri de origine turcă, condamnat pentru uciderea unui polițist în 2015, nu s-a mai întors la Penitenciarul București-Rahova la finalul unei permisii de scurtă durată. Bărbatul ispășea o pedeapsă de aproape 23 de ani de închisoare, din care mai avea de executat aproximativ 11