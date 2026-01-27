Accident înfiorător cu 6 persoane decedate în județul Timiș

13:50

Seară cu ghinion pentru o afaceristă din Mitocu Dragomirnei după ce polițiștii au descins în seara zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Mai exact, oamenii legii au descoperit 7 mijloace de joc tip slot machine, cu acceptor de bancnote, în stare de funcționare. Acestea erau oferite spre exploatare fără a deține vreun fel de autorizație pentru […]