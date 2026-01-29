Venituri record în trimestrul de sărbători: performanțe remarcabile!

17:40

Un șofer de autobuz din Londra a fost concediat după ce a prins un hoț de bijuterii și l-a lăsat inconștient cu un singur pumn. Incidentul a avut loc pe 25 iunie 2024, iar tribunalul a decis că utilizarea forței a fost excesivă, generând controverse în jurul statutului de „erou” al șoferului. Șoferul de autobuz … Articolul Șofer de autobuz dat afară după ce a dejucat un furt de bijuterii în Londra apare prima dată în Main News.