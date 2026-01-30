Tensiuni SUA-Iran: Trump trimite nave puternice, dar negocierile rămân posibile

11:10

Inter are dificultăți în a aduce un jucător-cheie pe flancul drept al apărării, după ce Denzel Dumfries a fost accidentat. Joao Cancelo a ales Barcelona, iar Ivan Perišić de la PSV nu este de vânzare. Discuțiile continuă în speranța unei soluții pentru problemele din apărare. Inter are probleme pe flancul drept al apărării din cauza … Articolul Transfer blocat: Inter nu poate aduce jucătorul dorit de Chivu! apare prima dată în Main News.