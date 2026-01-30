Vremea 2 februarie – 1 martie 2026: Temperaturile neobișnuite, conform ANM
MainNews.ro, 30 ianuarie 2026 09:20
Vremea în perioada 2 februarie – 1 martie 2026 va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru acest sezon, anunță ANM. Ploile vor fi abundente în majoritatea regiunilor, iar începutul primăverii va fi cald. Află prognoza detaliată pentru fiecare săptămână și impactul potențial al fenomenelor meteorologice extreme. Vreme caldă prevăzută pentru perioada 2
• • •
Acum 30 minute
09:30
Guvernul se va reuni pe 30 ianuarie pentru a discuta măsuri esențiale în domeniile sănătății, fiscalității și patrimoniului cultural. Se vor clarifica normele pentru telemedicină și se vor modifica examenele medicale. Alte subiecte includ accizele pentru tutun și digitalizarea proceselor administrative. Guvernul se va reuni pe 30 ianuarie pentru a discuta proiecte de lege în
09:20
Fost comandant NATO: Europa poate deveni independentă, Germania și Polonia ca puteri nucleare # MainNews.ro
Criza din Groenlanda și tensiunile din NATO ridică întrebări despre viitorul alianței fără SUA. Fostul comandant al NATO, James Stavridis, subliniază că Europa ar putea deveni o putere militară independentă, cu Germania și Polonia dezvoltând capacități nucleare. Viitorul alianței depinde de unitatea europeană și resursele disponibile. Criza Groenlandei a stârnit îngrijorări în cadrul NATO privind
09:20
Curtea de Apel București va decide vineri asupra cererii avocatei Silvia Uscov de suspendare a actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională. Uscov contestă vechimea juridică a acestora, iar Tudorel Toader prezice respingerea solicitărilor. Curtea de Apel Bucureşti va decide vineri asupra cererilor avocatei Silvia Uscov pentru
09:20
Acum o oră
09:10
Elias Charalambous a stârnit controverse cu declarațiile sale despre contestatori, numindu-i „papagali". Gigi Becali a reacționat surprins, subliniind că antrenorul a fost criticat intens și că răbufnirea sa a venit după o perioadă îndelungată de atacuri. Acesta l-a admirat pe Charalambous pentru eleganța răspunsului său în fața criticilor. Elias Charalambous a avut o reacție neașteptată
08:50
Donald Trump a cerut Iranului să nu dezvolte arme nucleare și să oprească violența împotriva protestatarilor pentru a evita o acțiune militară din partea SUA. El a avertizat că o flotă mare se îndreaptă spre Iran, în contextul creșterii tensiunilor și a presiunilor de a negocia un acord nuclear. Trump a cerut Iranului să renunțe
Acum 2 ore
08:30
Nicuşor Dan afirmă că acceptarea funcției de ministru al Educației după demisia lui Daniel David este un act de curaj. El subliniază dificultățile sectorului educațional din România, inclusiv subfinanțarea și lipsa motivației pentru profesori, în contextul măsurilor guvernamentale recente. Nicio persoană nu vrea să preia funcția de ministru al Educației după demisia lui Daniel David
08:20
Află totul despre pensia anticipată parțială în 2026: acte necesare, cum se calculează și procentele de diminuare. Poți obține pensia cu până la 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare, dacă ai stagiul complet de cotizare. Detalii esențiale și condiții legale pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Pensia anticipată parțială poate fi solicitată
08:10
Regimul iranian se află într-o criză profundă de legitimitate, confruntându-se cu proteste violente și presiuni externe, inclusiv din partea lui Donald Trump. Studiile recente sugerează că majoritatea populației își dorește o schimbare fundamentală, nu doar reforme, evidențiind o ruptură gravă între stat și societate. Regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de legitimitate și
08:10
Emma Răducanu, campioană la US Open 2021, a confirmat concedierea antrenorului Francis Roig, devenind astfel al optulea său antrenor. Despărțirea survine înainte de Transylvania Open, unde sportiva va fi asistată de Alexis Canter. Răducanu se confruntă cu provocări recente în carieră, inclusiv probleme fizice. Emma Răducanu a încheiat colaborarea cu antrenorul Francis Roig, fiind al
Acum 4 ore
07:20
Măicuța Beatrice, o falsă clarvăzătoare din Galați, a escrocat o româncă din Satu Mare de peste 87.000 de euro prin promisiuni false de salvare a relației. Victimele sunt adesea femei vulnerabile, racolate online. Această escrocherie ilustrează riscurile credințelor nefondate și lipsa de educație în societate. Măicuța Beatrice, o escroacă, a convins o femeie să îi
07:00
Gigi Becali a apreciat evoluțiile jucătorilor Mihai Lixandru și Mamadou Thiam după meciul FCSB – Fenerbahce 1-1. El a remarcat că Lixandru a arătat o formă bună, aducând aminte de vremurile de glorie, iar Thiam s-a evidențiat prin spiritul său combativ în fața adversarilor de calibru. Gigi Becali a remarcat doi jucători după meciul FCSB
06:50
Bunicile mafiei sunt din ce în ce mai vizibile în rețelele interlope, utilizând relațiile familiale pentru a obține putere. Exemple emblematice includ Deborah Mason, care a condus un imperiu al drogurilor în Marea Britanie. Criminologii subliniază influența psihologică a femeilor în acest domeniu. Bunicile mafiei, precum Deborah Mason, devin lideri în rețelele infracționale datorită loialității
06:30
Partidul Social Democrat va susține reforma administrației publice în Parlament doar împreună cu măsuri de stimulare a economiei naționale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că cele două componente nu pot fi separate. Social-democrații contestă politicile de austeritate care au afectat consumul și puterea de cumpărare. PSD va susține reforma administrației doar cu măsuri de stimulare
06:20
Biletele STB nu se vor scumpi în 2025, după ce CGMB a respins propunerea de majorare la 5 lei. Primarul Ciprian Ciucu avertizează asupra situației financiare critice a companiei, care se confruntă cu datorii uriașe către ANAF, ceea ce ar putea duce la insolvență. Soluții rapide sunt necesare pentru salvarea STB. CGMB a respins propunerea
06:00
Radu Miruță, ministrul Apărării, a stârnit controverse după ce a fost surprins într-o vizită oficială în Germania, purtând blugi și un sacou lejer. Criticile vizează lipsa respectului față de protocolul vestimentar, în contrast cu ceilalți oficiali îmbrăcați elegant. Declarațiile sale anterioare despre Nicolae Ceaușescu au alimentat și ele scandalul. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a
06:00
Un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab a fost dezvăluit pe plaja Somorrostro din Barcelona, în semn de solidaritate. Protestatarii au cerut atenția comunității internaționale asupra situației dificile a copiilor din Gaza, în urma tragediei care a avut loc în conflictul din Fâșia Gaza. Un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab a fost
06:00
Juri Cisotti, marcatorul golului FCSB-ului în meciul cu Fenerbahce, consideră că echipa română a ratat ocazia de a câștiga, fiind mai atentă la finalizare. FCSB a încheiat meciul la egalitate, 1-1, și a fost eliminată din Europa League. Detalii despre ocaziile ratate și analiza meciului sunt disponibile. Juri Cisotti consideră că FCSB a meritat mai
Acum 6 ore
05:20
O mașină murdară poate fi respinsă la ITP, iar șoferii riscă amenzi între 1.485 lei și 3.300 lei pentru mizeria de pe caroserie, roți sau parbriz. Curățenia vehiculului este esențială pentru siguranța rutieră și conformitatea tehnică, deoarece murdăria poate ascunde defecțiuni importante. O mașină murdară poate fi respinsă la ITP Șoferii riscă amenzi între 1.485
05:00
Târnovanu a reacționat după eliminarea FCSB-ului din Europa, exprimându-și dezamăgirea față de comportamentul unor fani. În meciul cu Fenerbahce, echipa română a avut ocazii mari, dar a terminat cu un rezultat de 1-1, rămânând pe locul 27 în clasamentul competiției. Performanțele sub așteptări au generat frustrare. Târnovanu a avut intervenții decisive în meciul FCSB-Fenerbahce, menținând
04:50
Moscova a înregistrat în ianuarie 2026 cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole, cu precipitații de 92 mm. Meteorologii explică intensitatea prin trecerea unor cicloane profunde. Stratul de zăpadă atinge 60 cm, provocând haos în transport. Aceasta este cea mai mare ninsoare din 1823, când au fost 122 mm. Moscova a consemnat cea mai
04:30
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat că organizarea alegerilor anticipate este la fel de posibilă ca formarea unui guvern minoritar, în urma afirmațiilor premierului Ilie Bolojan. Câciu a subliniat că PSD rămâne esențial în Parlament și a criticat ideea unei guvernări fără majoritate clară. Discuțiile politice actuale sugerează instabilitate în coaliție. Deputatul PSD Adrian Câciu
04:20
Traian Băsescu a sfătuit pe Nicușor Dan să nu cedeze dreptul președintelui în numirile la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Băsescu a subliniat importanța exercițiului acestei prerogative legale și a discutat despre procedura de numire a directorilor, insistând asupra independenței deciziilor președintelui. Traian Băsescu îi recomandă lui Nicușor Dan să nu cedeze dreptul de
04:00
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu ar putea confrunta echipele lor în play-off-ul pentru optimile Europa League, după încheierea fazei grupelor. PAOK Salonic, antrenată de Lucescu, are șanse să întâlnească Celta Vigo, echipa lui Radu, într-un duel românesc captivant. Află detalii despre confruntările posibile! Faza grupelor Europa League s-a încheiat, iar echipele sunt acum pregătite pentru
03:50
Propunerile-cheie ale SUA în negocierile pentru Groenlanda, anunțate de emisarul lui Trump # MainNews.ro
Emisarul lui Trump a anunțat propuneri cheie pentru un acord de apărare în Groenlanda, bazat pe înțelegeri din 1941 și 1951 cu Danemarca. Acesta ar spori securitatea SUA și NATO, facilitând desfășurarea de sisteme avansate de apărare antirachetă. Negocierile continuă pentru a rezolva tensiunile create de anexarea Groenlandei. Jeff Landry susține că un acord-cadru pentru
Acum 8 ore
03:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD în primăvara anului 2027, subliniind importanța respectării înțelegerilor politice. Primarul PNL, Vladimir Petruț, a declarat că Bolojan a specificat că nu va exista un premier PSD. România trebuie să învețe lecțiile economice recente. Ilie Bolojan a anunțat că mandatul de prim-ministru
03:20
Curtea de Apel București a decis arestarea avocatei Adriana Georgescu, acuzată de trafic de influență. Aceasta a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro pentru intervenții în justiție. Stenograme din dosar dezvăluie planuri de sprijin pentru campania electorală a lui Ciprian Ciucu, implicând presiuni și promisiuni financiare. Arestarea avocatei Adriana Georgescu și a lui
03:20
Patriarhul Kiril propune ca avortul în Rusia să fie imposibil fără consimțământul soțului, subliniind importanța familiei în deciziile legate de nașterea copiilor. În contextul crizei demografice, această idee vizează creșterea natalității și combaterea avorturilor. Răspunsul autorităților reflectă preocupările legate de decreșterea populației. Patriarhul Kiril propune interzicerea avortului fără consimțământul soțului în Rusia El susține că
03:10
Serghei Lavrov, minist
03:00
FCSB a încheiat aventura europeană după un egal 1-1 cu Fenerbahce, terminând pe locul 27 în grupă. Becali anunță transferuri după eliminarea din Europa League, în timp ce jucătorii Olaru și Thiam au ratat ocazii importante. Detalii despre meci și schimbările iminente din lotul campioanei României. FCSB a remizat 1-1 cu Fenerbahce în ultima partidă … Articolul FCSB: Plecări surpriză după eliminarea din Europa League și noi transferuri! apare prima dată în Main News.
02:50
Akbar, ultimul vânzător ambulat de ziare din Franța, trăiește de 50 de ani în Paris fără cetățenie. Născut în Pakistan, a depășit greutăți personale și a interacționat cu personalități celebre. Deși decorat de statul francez, dosarul său este blocat în birocrație, iar el speră să obțină cetățenia. Akbar, ultimul vânzător ambulat de ziare din Franța, … Articolul Fără cetățenie în Franța după 50 de ani: o poveste emoționantă apare prima dată în Main News.
02:30
Crin Antonescu a criticat actuala guvernare, afirmând că nimeni nu este mulțumit, inclusiv prim-ministrul. El subliniază conflictele dintre PSD și USR și consideră că politica externă a guvernului este insuficientă. Antonescu atrage atenția asupra iminenței unei crize în coaliția de guvernare. Crin Antonescu afirmă că nimeni nu este mulțumit de actuala guvernare, inclusiv premierul Critică … Articolul Crin Antonescu: Nici premierul nu este mulțumit de guvernare apare prima dată în Main News.
02:20
Darius Olaru a vorbit despre accidentarea suferită în meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, menționând că a călcat greșit. Deși echipa a fost eliminată din Europa League, Olaru speră că remiza va aduce un restart moral. Fanii au motive de supărare, dar Olaru îndeamnă la răbdare și înțelegere. Darius Olaru a fost înlocuit în minutul 66 … Articolul Darius Olaru, despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce: „Am călcat greșit” apare prima dată în Main News.
02:20
Volodimir Zelenski a salutat armistițiul energetic anunțat de Donald Trump, subliniind importanța protejării orașelor ucrainene în timpul iernii. Trump a discutat cu Putin despre oprirea bombardamentelor, iar liderul rus ar fi fost de acord. Zelenski a mulțumit SUA pentru sprijinul acordat în implementarea acordurilor. Volodimir Zelenski a confirmat armistițiul energetic propus de Donald Trump pentru … Articolul Zelenski confirmă armistițiul energetic propus de Trump: o declarație crucială apare prima dată în Main News.
02:20
Trăim într-o societate profund tradițională, în care normele rigide limitează individualitatea și libertatea. Spectacolul (the) Woman abordează maternitatea, identitatea și presiunea socială, evidențiind confuzia și epuizarea trăite de femei și bărbați deopotrivă, invitând la empatie și reflecție asupra condiției umane. Spectacolul (the) Woman explorează complexitatea maternității și impactul acesteia asupra identității femeii Regizoarea Alexandra Penciuc … Articolul Societate tradițională: lipsa locului pentru diversitate și incluziune apare prima dată în Main News.
02:00
Bancnotele românești vor avea o nouă semnătură din 1 februarie 2026, prima schimbare în 25 de ani, anunțată de Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică BNR. Mugur Tolici devine noul casier central al BNR, aducând inovații în domeniul numismatic, inclusiv noi bancnote și monede colorate. Bancnotele românești vor avea o nouă semnătură din 1 februarie … Articolul BNR anunță schimbări monetare în România, după 25 de ani apare prima dată în Main News.
01:50
Donald Trump a declarat că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul unei ședințe de cabinet din decembrie 2025. Președintele a comentat că a vrut să „iasă naibii de aici” și a subliniat că nu dormea. Aceste remarcă a deschis discuții despre vitalitatea sa și compararea cu alți președinți. Donald Trump a … Articolul Trump: Plictiseala, nu somnul, m-a făcut să închid ochii în ședința de cabinet apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:20
Bunica Mirabelei Grădinaru, Aristița Malcoce, cunoscută ca mamaia Tița, a decedat la 84 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la cimitirul din Zăpodeni, locul unde și-a crescut familia. Familia a fost afectată de pierderea ei, iar localnicii au sfaturi pentru Mirabela în legătură cu relația ei cu Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru, Aristița Malcoce, … Articolul Inmormantarea bunicii Mirabelei Grădinaru – Detalii despre mamaia Tița apare prima dată în Main News.
01:20
România este pe cale să devină membră OCDE în vara acestui an, după ce a depășit opoziția Austriei. Nicușor Dan a subliniat importanța stabilizării relațiilor bilaterale și a diplomației economice pentru a consolida parteneriatele internaționale. Aderarea la OCDE este un obiectiv strategic vital pentru România. Nicușor Dan anunță că România este aproape de aderarea la … Articolul România evită blocajul Austriei în OCDE, spune Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
01:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat despre o posibilă oprire a atacurilor rusești asupra rețelei energetice, anunțată de Donald Trump. Zelenski a subliniat importanța acestei măsuri în condițiile vremii extreme din Ucraina, mulțumind SUA pentru sprijin. Detalii despre discuțiile din Emiratele Arabe Unite. Președintele Zelenski se bazează pe SUA pentru o pauză în atacurile rusești … Articolul Zelenski răspunde anunțului despre armistițiul energetic al președintelui american apare prima dată în Main News.
01:10
Apple a raportat venituri record de 143,8 miliarde de dolari în trimestrul de sărbători, depășind estimările analiștilor datorită cererii puternice pentru iPhone 17. Creșterea de 16% se datorează și expansiunii diviziei de servicii și redresării pe piața din China, unde veniturile au crescut cu 38%. Veniturile Apple au crescut cu 16%, atingând un record de … Articolul Venituri record în trimestrul de sărbători: performanțe remarcabile! apare prima dată în Main News.
01:00
Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce despre transferul lui Denis Alibec la Farul Constanța. Deși a considerat remiza un pas în direcția bună, el a declarat că nu a fost informat despre această mutare. Meciul a evidențiat potențialul echipei în sezonul actual. Elias Charalambous a aflat după meciul cu Fenerbahce despre … Articolul Charalambous, surprins de decizia lui Gigi Becali după FCSB – Fenerbahce apare prima dată în Main News.
00:50
Un cunoscut bancher ucrainean, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie română și ucraineană, a murit în circumstanțe suspecte după o cădere de la etajul al patrulea, în Milano. Autoritățile investighează posibilitatea unui omor, iar detalii despre cariera sa remarcabilă și activitățile suspecte ies la iveală. Alexander Adarich, un bancher ucrainean cu cetățenie română, a murit la … Articolul Bancher român din Ucraina, decedat după o cădere de la etaj în Milano apare prima dată în Main News.
00:50
Aurul atinge un nou record de 5.598 de dolari pe uncie, în fața tensiunilor geopolitice și a crizei din Japonia. Declarațiile lui Donald Trump influențează prețul, iar investitorii se îndreaptă spre aur ca refugiu. Cererea globală de aur crește semnificativ, atingând maxime istorice. Descoperă detalii despre aceste dinamici economice. Aurul a atins un nou record … Articolul Aurul atinge 5.500 de dolari: criza din Japonia și declarațiile lui Trump apare prima dată în Main News.
00:20
Fostul lider liberal Crin Antonescu critică absența lui Nicușor Dan din politica externă și internă, afirmând că România a devenit irelevantă pe scena internațională. El subliniază lipsa unei strategii clare și acuzația că țara este mai mult un simplu bagaj al Uniunii Europene. Antonescu consideră că românii trebuie să recunoască realitatea alegerilor effectuente. Crin Antonescu … Articolul Crin Antonescu: România fără președinte și fără politică externă apare prima dată în Main News.
00:10
Nicușor Dan afirmă că românii nu vor experimenta noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, subliniind că guvernul Bolojan s-a ținut de cuvânt. El evidențiază reducerea deficitului și a dobânzilor, precum și avantajele fiscale pentru firme. România se pregătește să adere la OCDE, un pas important pentru competitivitate. Nicușor Dan a asigurat că nu vor … Articolul Nicușor Dan: Fără creșteri de taxe, guvernul s-a ținut de cuvânt apare prima dată în Main News.
00:00
Un suporter FCSB a intrat pe teren în timpul meciului cu Fenerbahce, încercând să facă selfie-uri cu jucătorii. Momentul a avut loc în minutul 45+1, când partida era întreruptă. Fanul s-a îndreptat spre Alexandru Pantea, dar a fost prins de stewarzi înainte să ajungă la Darius Olaru. Jucătorii au continuat să se concentreze pe meci. … Articolul Suporter pe teren la FCSB – Fenerbahce, moment tensionat cu jucătorul X apare prima dată în Main News.
29 ianuarie 2026
23:40
Un avion columbian Beechcraft 1900, cu 15 persoane la bord, a dispărut de pe radar în apropierea frontierei cu Venezuela. Zborul, operat de Satena, a fost localizat ultima oară deasupra unei zone montane la altitudini de 1.000-1.300 metri. Autoritatea Aeriană columbiană a activat protocoale de căutare. Avion columbian Satena cu 15 persoane la bord a … Articolul Avion columbian cu 15 pasageri dispărut de pe radar lângă Venezuela apare prima dată în Main News.
23:20
Președintele Nicușor Dan a discutat despre relația României cu SUA și UE, excluzând o ruptură transatlantică. El a subliniat importanța investițiilor în apărare și a confirmat o viitoare vizită în SUA. Dan a adăugat că Europa s-a bazat pe securitatea americană, evidențiind o abordare strategică consolidată a țării. Nicușor Dan exclude scenariul unei rupturi între … Articolul Nicușor Dan: Fără rupturi între SUA și UE, Trump are un punct, Franța avansăm. apare prima dată în Main News.
23:10
Rusia va accepta garanții internaționale de securitate pentru o Ucraină „prietenoasă”, a declarat Serghei Lavrov. El a subliniat că Moscova este deschisă pentru negocieri, dar nu va accepta un regim care ar putea amenința securitatea Rusiei. Continuă luptele în Donbas, iar SUA și Ucraina discută despre garanții de securitate. Rusia va accepta garanții internaționale de … Articolul Ce condiții pune Lavrov pentru garanțiile internaționale de securitate în Ucraina? apare prima dată în Main News.
