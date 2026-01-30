Propunerile-cheie ale SUA în negocierile pentru Groenlanda, anunțate de emisarul lui Trump

20:00

Trump anunță că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului timp de o săptămână din cauza temperaturilor extrem de scăzute în Ucraina. Aceasta urmează unui apel personal din partea președintelui american, în contextul discuțiilor de pace și intensificării negocierilor între Moscova și Kiev.