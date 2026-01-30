Măicuța Beatrice: Cum a devenit clarvăzătoarea bogată din descântece

22:10

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită în România începând cu 1 februarie 2026, conform OUG nr. 91/2025. Această măsură afectează toți angajații, inclusiv bolnavii cronici, care se confruntă cu riscuri financiare și sociale, îndemnând pacienții să ignore izolarea. Reacțiile specialiștilor subliniază problemele generate de această reformă. De la 1 februarie 2026, …