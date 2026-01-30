Decizie a CAB în plângerea Silviei Uscov contra judecătorilor CCR

00:10

Nicușor Dan afirmă că românii nu vor experimenta noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, subliniind că guvernul Bolojan s-a ținut de cuvânt. El evidențiază reducerea deficitului și a dobânzilor, precum și avantajele fiscale pentru firme. România se pregătește să adere la OCDE, un pas important pentru competitivitate. Nicușor Dan a asigurat că nu vor