Biletele STB rămân la același preț până în 2025; Ciprian Ciucu, îngrijorat

MainNews.ro, 30 ianuarie 2026 06:20
Biletele STB nu se vor scumpi în 2025, după ce CGMB a respins propunerea de majorare la 5 lei. Primarul Ciprian Ciucu avertizează asupra situației financiare critice a companiei, care se confruntă cu datorii uriașe către ANAF, ceea ce ar putea duce la insolvență. Soluții rapide sunt necesare pentru salvarea STB. CGMB a respins propunerea
• • •
Acum 15 minute
06:30
Partidul Social Democrat va susține reforma administrației publice în Parlament doar împreună cu măsuri de stimulare a economiei naționale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că cele două componente nu pot fi separate. Social-democrații contestă politicile de austeritate care au afectat consumul și puterea de cumpărare. PSD va susține reforma administrației doar cu măsuri de stimulare
Acum 30 minute
06:20
Biletele STB nu se vor scumpi în 2025, după ce CGMB a respins propunerea de majorare la 5 lei. Primarul Ciprian Ciucu avertizează asupra situației financiare critice a companiei, care se confruntă cu datorii uriașe către ANAF, ceea ce ar putea duce la insolvență. Soluții rapide sunt necesare pentru salvarea STB. CGMB a respins propunerea
Acum o oră
06:00
Radu Miruță, ministrul Apărării, a stârnit controverse după ce a fost surprins într-o vizită oficială în Germania, purtând blugi și un sacou lejer. Criticile vizează lipsa respectului față de protocolul vestimentar, în contrast cu ceilalți oficiali îmbrăcați elegant. Declarațiile sale anterioare despre Nicolae Ceaușescu au alimentat și ele scandalul. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a
06:00
Un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab a fost dezvăluit pe plaja Somorrostro din Barcelona, în semn de solidaritate. Protestatarii au cerut atenția comunității internaționale asupra situației dificile a copiilor din Gaza, în urma tragediei care a avut loc în conflictul din Fâșia Gaza. Un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab a fost
06:00
Juri Cisotti, marcatorul golului FCSB-ului în meciul cu Fenerbahce, consideră că echipa română a ratat ocazia de a câștiga, fiind mai atentă la finalizare. FCSB a încheiat meciul la egalitate, 1-1, și a fost eliminată din Europa League. Detalii despre ocaziile ratate și analiza meciului sunt disponibile. Juri Cisotti consideră că FCSB a meritat mai
Acum 2 ore
05:20
O mașină murdară poate fi respinsă la ITP, iar șoferii riscă amenzi între 1.485 lei și 3.300 lei pentru mizeria de pe caroserie, roți sau parbriz. Curățenia vehiculului este esențială pentru siguranța rutieră și conformitatea tehnică, deoarece murdăria poate ascunde defecțiuni importante. O mașină murdară poate fi respinsă la ITP Șoferii riscă amenzi între 1.485
05:00
Târnovanu a reacționat după eliminarea FCSB-ului din Europa, exprimându-și dezamăgirea față de comportamentul unor fani. În meciul cu Fenerbahce, echipa română a avut ocazii mari, dar a terminat cu un rezultat de 1-1, rămânând pe locul 27 în clasamentul competiției. Performanțele sub așteptări au generat frustrare. Târnovanu a avut intervenții decisive în meciul FCSB-Fenerbahce, menținând
04:50
Moscova a înregistrat în ianuarie 2026 cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole, cu precipitații de 92 mm. Meteorologii explică intensitatea prin trecerea unor cicloane profunde. Stratul de zăpadă atinge 60 cm, provocând haos în transport. Aceasta este cea mai mare ninsoare din 1823, când au fost 122 mm. Moscova a consemnat cea mai
Acum 4 ore
04:30
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat că organizarea alegerilor anticipate este la fel de posibilă ca formarea unui guvern minoritar, în urma afirmațiilor premierului Ilie Bolojan. Câciu a subliniat că PSD rămâne esențial în Parlament și a criticat ideea unei guvernări fără majoritate clară. Discuțiile politice actuale sugerează instabilitate în coaliție. Deputatul PSD Adrian Câciu
04:20
Traian Băsescu a sfătuit pe Nicușor Dan să nu cedeze dreptul președintelui în numirile la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Băsescu a subliniat importanța exercițiului acestei prerogative legale și a discutat despre procedura de numire a directorilor, insistând asupra independenței deciziilor președintelui. Traian Băsescu îi recomandă lui Nicușor Dan să nu cedeze dreptul de
04:00
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu ar putea confrunta echipele lor în play-off-ul pentru optimile Europa League, după încheierea fazei grupelor. PAOK Salonic, antrenată de Lucescu, are șanse să întâlnească Celta Vigo, echipa lui Radu, într-un duel românesc captivant. Află detalii despre confruntările posibile! Faza grupelor Europa League s-a încheiat, iar echipele sunt acum pregătite pentru
03:50
Propunerile-cheie ale SUA în negocierile pentru Groenlanda, anunțate de emisarul lui Trump # MainNews.ro
Emisarul lui Trump a anunțat propuneri cheie pentru un acord de apărare în Groenlanda, bazat pe înțelegeri din 1941 și 1951 cu Danemarca. Acesta ar spori securitatea SUA și NATO, facilitând desfășurarea de sisteme avansate de apărare antirachetă. Negocierile continuă pentru a rezolva tensiunile create de anexarea Groenlandei. Jeff Landry susține că un acord-cadru pentru
03:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD în primăvara anului 2027, subliniind importanța respectării înțelegerilor politice. Primarul PNL, Vladimir Petruț, a declarat că Bolojan a specificat că nu va exista un premier PSD. România trebuie să învețe lecțiile economice recente. Ilie Bolojan a anunțat că mandatul de prim-ministru
03:20
Curtea de Apel București a decis arestarea avocatei Adriana Georgescu, acuzată de trafic de influență. Aceasta a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro pentru intervenții în justiție. Stenograme din dosar dezvăluie planuri de sprijin pentru campania electorală a lui Ciprian Ciucu, implicând presiuni și promisiuni financiare. Arestarea avocatei Adriana Georgescu și a lui
03:20
Patriarhul Kiril propune ca avortul în Rusia să fie imposibil fără consimțământul soțului, subliniind importanța familiei în deciziile legate de nașterea copiilor. În contextul crizei demografice, această idee vizează creșterea natalității și combaterea avorturilor. Răspunsul autorităților reflectă preocupările legate de decreșterea populației. Patriarhul Kiril propune interzicerea avortului fără consimțământul soțului în Rusia El susține că
03:10
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, încurajează un regim prorus în Ucraina și respinge garanțiile de securitate oferite de SUA. El susține că Ucraina trebuie să fie prietenoasă cu Rusia pentru a evita amenințările. Lavrov contestă prezența NATO în regiune, subliniind necesitatea unui acord de „securitate colectivă". Serghei Lavrov solicită un regim prorus în Ucraina
03:00
FCSB a încheiat aventura europeană după un egal 1-1 cu Fenerbahce, terminând pe locul 27 în grupă. Becali anunță transferuri după eliminarea din Europa League, în timp ce jucătorii Olaru și Thiam au ratat ocazii importante. Detalii despre meci și schimbările iminente din lotul campioanei României. FCSB a remizat 1-1 cu Fenerbahce în ultima partidă
02:50
Akbar, ultimul vânzător ambulat de ziare din Franța, trăiește de 50 de ani în Paris fără cetățenie. Născut în Pakistan, a depășit greutăți personale și a interacționat cu personalități celebre. Deși decorat de statul francez, dosarul său este blocat în birocrație, iar el speră să obțină cetățenia. Akbar, ultimul vânzător ambulat de ziare din Franța,
Acum 6 ore
02:30
Crin Antonescu a criticat actuala guvernare, afirmând că nimeni nu este mulțumit, inclusiv prim-ministrul. El subliniază conflictele dintre PSD și USR și consideră că politica externă a guvernului este insuficientă. Antonescu atrage atenția asupra iminenței unei crize în coaliția de guvernare. Crin Antonescu afirmă că nimeni nu este mulțumit de actuala guvernare, inclusiv premierul Critică
02:20
Darius Olaru a vorbit despre accidentarea suferită în meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, menționând că a călcat greșit. Deși echipa a fost eliminată din Europa League, Olaru speră că remiza va aduce un restart moral. Fanii au motive de supărare, dar Olaru îndeamnă la răbdare și înțelegere. Darius Olaru a fost înlocuit în minutul 66
02:20
Volodimir Zelenski a salutat armistițiul energetic anunțat de Donald Trump, subliniind importanța protejării orașelor ucrainene în timpul iernii. Trump a discutat cu Putin despre oprirea bombardamentelor, iar liderul rus ar fi fost de acord. Zelenski a mulțumit SUA pentru sprijinul acordat în implementarea acordurilor. Volodimir Zelenski a confirmat armistițiul energetic propus de Donald Trump pentru
02:20
Trăim într-o societate profund tradițională, în care normele rigide limitează individualitatea și libertatea. Spectacolul (the) Woman abordează maternitatea, identitatea și presiunea socială, evidențiind confuzia și epuizarea trăite de femei și bărbați deopotrivă, invitând la empatie și reflecție asupra condiției umane. Spectacolul (the) Woman explorează complexitatea maternității și impactul acesteia asupra identității femeii Regizoarea Alexandra Penciuc
02:00
Bancnotele românești vor avea o nouă semnătură din 1 februarie 2026, prima schimbare în 25 de ani, anunțată de Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică BNR. Mugur Tolici devine noul casier central al BNR, aducând inovații în domeniul numismatic, inclusiv noi bancnote și monede colorate. Bancnotele românești vor avea o nouă semnătură din 1 februarie
01:50
Donald Trump a declarat că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul unei ședințe de cabinet din decembrie 2025. Președintele a comentat că a vrut să „iasă naibii de aici" și a subliniat că nu dormea. Aceste remarcă a deschis discuții despre vitalitatea sa și compararea cu alți președinți. Donald Trump a
01:20
Bunica Mirabelei Grădinaru, Aristița Malcoce, cunoscută ca mamaia Tița, a decedat la 84 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la cimitirul din Zăpodeni, locul unde și-a crescut familia. Familia a fost afectată de pierderea ei, iar localnicii au sfaturi pentru Mirabela în legătură cu relația ei cu Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru, Aristița Malcoce,
01:20
România este pe cale să devină membră OCDE în vara acestui an, după ce a depășit opoziția Austriei. Nicușor Dan a subliniat importanța stabilizării relațiilor bilaterale și a diplomației economice pentru a consolida parteneriatele internaționale. Aderarea la OCDE este un obiectiv strategic vital pentru România. Nicușor Dan anunță că România este aproape de aderarea la
01:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat despre o posibilă oprire a atacurilor rusești asupra rețelei energetice, anunțată de Donald Trump. Zelenski a subliniat importanța acestei măsuri în condițiile vremii extreme din Ucraina, mulțumind SUA pentru sprijin. Detalii despre discuțiile din Emiratele Arabe Unite. Președintele Zelenski se baz
01:10
Apple a raportat venituri record de 143,8 miliarde de dolari în trimestrul de sărbători, depășind estimările analiștilor datorită cererii puternice pentru iPhone 17. Creșterea de 16% se datorează și expansiunii diviziei de servicii și redresării pe piața din China, unde veniturile au crescut cu 38%. Veniturile Apple au crescut cu 16%, atingând un record de … Articolul Venituri record în trimestrul de sărbători: performanțe remarcabile! apare prima dată în Main News.
01:00
Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce despre transferul lui Denis Alibec la Farul Constanța. Deși a considerat remiza un pas în direcția bună, el a declarat că nu a fost informat despre această mutare. Meciul a evidențiat potențialul echipei în sezonul actual. Elias Charalambous a aflat după meciul cu Fenerbahce despre … Articolul Charalambous, surprins de decizia lui Gigi Becali după FCSB – Fenerbahce apare prima dată în Main News.
00:50
Un cunoscut bancher ucrainean, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie română și ucraineană, a murit în circumstanțe suspecte după o cădere de la etajul al patrulea, în Milano. Autoritățile investighează posibilitatea unui omor, iar detalii despre cariera sa remarcabilă și activitățile suspecte ies la iveală. Alexander Adarich, un bancher ucrainean cu cetățenie română, a murit la … Articolul Bancher român din Ucraina, decedat după o cădere de la etaj în Milano apare prima dată în Main News.
00:50
Aurul atinge un nou record de 5.598 de dolari pe uncie, în fața tensiunilor geopolitice și a crizei din Japonia. Declarațiile lui Donald Trump influențează prețul, iar investitorii se îndreaptă spre aur ca refugiu. Cererea globală de aur crește semnificativ, atingând maxime istorice. Descoperă detalii despre aceste dinamici economice. Aurul a atins un nou record … Articolul Aurul atinge 5.500 de dolari: criza din Japonia și declarațiile lui Trump apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
00:20
Fostul lider liberal Crin Antonescu critică absența lui Nicușor Dan din politica externă și internă, afirmând că România a devenit irelevantă pe scena internațională. El subliniază lipsa unei strategii clare și acuzația că țara este mai mult un simplu bagaj al Uniunii Europene. Antonescu consideră că românii trebuie să recunoască realitatea alegerilor effectuente. Crin Antonescu … Articolul Crin Antonescu: România fără președinte și fără politică externă apare prima dată în Main News.
00:10
Nicușor Dan afirmă că românii nu vor experimenta noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, subliniind că guvernul Bolojan s-a ținut de cuvânt. El evidențiază reducerea deficitului și a dobânzilor, precum și avantajele fiscale pentru firme. România se pregătește să adere la OCDE, un pas important pentru competitivitate. Nicușor Dan a asigurat că nu vor … Articolul Nicușor Dan: Fără creșteri de taxe, guvernul s-a ținut de cuvânt apare prima dată în Main News.
00:00
Un suporter FCSB a intrat pe teren în timpul meciului cu Fenerbahce, încercând să facă selfie-uri cu jucătorii. Momentul a avut loc în minutul 45+1, când partida era întreruptă. Fanul s-a îndreptat spre Alexandru Pantea, dar a fost prins de stewarzi înainte să ajungă la Darius Olaru. Jucătorii au continuat să se concentreze pe meci. … Articolul Suporter pe teren la FCSB – Fenerbahce, moment tensionat cu jucătorul X apare prima dată în Main News.
29 ianuarie 2026
23:40
Un avion columbian Beechcraft 1900, cu 15 persoane la bord, a dispărut de pe radar în apropierea frontierei cu Venezuela. Zborul, operat de Satena, a fost localizat ultima oară deasupra unei zone montane la altitudini de 1.000-1.300 metri. Autoritatea Aeriană columbiană a activat protocoale de căutare. Avion columbian Satena cu 15 persoane la bord a … Articolul Avion columbian cu 15 pasageri dispărut de pe radar lângă Venezuela apare prima dată în Main News.
23:20
Președintele Nicușor Dan a discutat despre relația României cu SUA și UE, excluzând o ruptură transatlantică. El a subliniat importanța investițiilor în apărare și a confirmat o viitoare vizită în SUA. Dan a adăugat că Europa s-a bazat pe securitatea americană, evidențiind o abordare strategică consolidată a țării. Nicușor Dan exclude scenariul unei rupturi între … Articolul Nicușor Dan: Fără rupturi între SUA și UE, Trump are un punct, Franța avansăm. apare prima dată în Main News.
23:10
Rusia va accepta garanții internaționale de securitate pentru o Ucraină „prietenoasă”, a declarat Serghei Lavrov. El a subliniat că Moscova este deschisă pentru negocieri, dar nu va accepta un regim care ar putea amenința securitatea Rusiei. Continuă luptele în Donbas, iar SUA și Ucraina discută despre garanții de securitate. Rusia va accepta garanții internaționale de … Articolul Ce condiții pune Lavrov pentru garanțiile internaționale de securitate în Ucraina? apare prima dată în Main News.
23:10
Calendarul Ortodox se îmbogățește cu 16 noi sfinte femei, inclusiv soții de domnitori români și mame de sfinți. Canonizarea acestora subliniază rolul esențial al femeilor în spiritualitatea românească. Slujba oficială va avea loc pe 6 februarie, promovând modele de credință și virtute. Calendarul Ortodox se îmbogățește cu 16 noi sfinte femei Noile sfinte includ soții … Articolul 16 noi sfinte femei în calendarul ortodox: soții de domnitori și mame de sfinți apare prima dată în Main News.
23:00
Ultima etapă din Europa League se desfășoară acum, cu 18 meciuri, inclusiv FCSB vs Fenerbahce. Ionuț Radu traversează o adevărată provocare pe Marakana, în timp ce PAOK se confruntă cu Lyon. Urmărește meciurile decisive care vor influența clasamentul final și află tot ce trebuie să știi despre această seară de fotbal. Ultima etapă a fazei … Articolul Europa League: Ionuț Radu, în infernul de la Marakana, PAOK și Lyon egalează! apare prima dată în Main News.
22:50
Benzinăriile Lukoil din România urmează un rebranding după vânzarea către Carlyle Group, similar cu stațiile din Belgia, Olanda și Italia. Tranzacția de 22 miliarde de dolari, influențată de sancțiunile internaționale, va transforma oferta și denumirea stațiilor, aducând eficiență și conformitate cu reglementările. Benzinăriile Lukoil din România vor fi rebranduite după vânzarea către Carlyle Group Tranzacția … Articolul Benzinăriile din România sub noul brand: Transformări inspirate din Europa apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:40
Cel mai mare Lidl din lume s-a deschis în Muret, Franța, cu o suprafață de 1.840 mp și 3 etaje. Magazinul include panouri fotovoltaice, o terasă pe acoperiș și amenajări moderne, precum raioane verticale pentru produse proaspete și case de marcat automate. Acesta face parte din programul de modernizare al brandului. Cel mai mare magazin … Articolul Cel mai mare Lidl din lume: 3 etaje, panouri solare și terasă pe acoperiș apare prima dată în Main News.
22:20
Nicușor Dan propune numirea șefilor SRI și SIE din afara partidelor, subliniind importanța unui mecanism democratic. El a discutat despre criteriile de selecție și a exprimat speranța că discuțiile vor fi finalizeze curând. Subiectul numirii acestei funcții a generat speculații intense în presă. Nicușor Dan discută despre numirea noilor șefi ai SRI și SIE din … Articolul Nicușor Dan propune șefi SRI și SIE din afara partidelor apare prima dată în Main News.
22:10
Avocata Adriana Georgescu, membru PNL, a fost arestată preventiv pentru trafic de influență după ce a primit 60.000 de euro pentru intervenții în Justiție. Denunțătorul, omul de afaceri Paul Jean Tucan, a relatat că a negociat sume mari pentru a scăpa de dosare penale. Imagini din flagrant au fost difuzate de Antena 3. Avocata Adriana … Articolul Denunțul avocatei Adriana Geoorgescu la DNA și imagini din flagrant apare prima dată în Main News.
22:10
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită în România începând cu 1 februarie 2026, conform OUG nr. 91/2025. Această măsură afectează toți angajații, inclusiv bolnavii cronici, care se confruntă cu riscuri financiare și sociale, îndemnând pacienții să ignore izolarea. Reacțiile specialiștilor subliniază problemele generate de această reformă. De la 1 februarie 2026, … Articolul Concediu medical: Prima zi fără plată de la 1 februarie apare prima dată în Main News.
21:50
Fanii FCSB-ului au afișat un banner controversat la meciul cu Fenerbahce, taxând echipa pentru ultimele umilințe, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR Cluj. Mesajul a ridicat semne de întrebare despre viitorul echipei în Europa League. Campioana României are șanse minime de calificare în faza următoare. Fanii FCSB-ului au afișat un banner critic la … Articolul Fanii FCSB atacă echipa în bătaia vântului la meciul cu Fenerbahce apare prima dată în Main News.
21:40
Nicușor Dan a subliniat creșterea nemulțumirilor în rândul românilor, cauzate de scăderea puterii de cumpărare. El a evidențiat percepția eronată asupra taxelor și imaginea Coaliției. În ciuda tensiunilor, coaliția funcționează eficient, conform declarațiilor sale recente la Digi 24. Nicușor Dan afirmă că românii resimt o scădere semnificativă a puterii de cumpărare Există nemulțumiri acumulate în … Articolul Nicușor Dan: Tensiunile cresc în societate din cauza nemulțumirilor românilor apare prima dată în Main News.
21:40
Președintele Trump avertizează Iranul că timpul se scurge pentru un acord nuclear, în timp ce SUA își consolidează prezența militară în Golful Persic. Iranul respinge acuzațiile că ar dezvolta arme nucleare. Viitorul relațiilor SUA-Iran rămâne incert pe fondul crizei interne din Iran și amenințărilor reciproce. Donald Trump avertizează Iranul că timpul se scurge pentru a … Articolul Numărătoare inversă pentru Iran: Strategii Trump în fața crizei apare prima dată în Main News.
21:10
Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, reținut pentru tortură și implicat în moartea unui copil de 14 ani, se confruntă cu acuzații grave. Poliția a deschis o cauză penală, evidențiind actele de violență din 2020. Urmează ședințe de judecată în cazul accidentului mortal și torturii. Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, a fost reținut pentru … Articolul Nicanor Ciochină, fost primar, reținut pentru tortură după moartea unui copil apare prima dată în Main News.
21:10
Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicul de familie în România, afectând accesul pacienților din mediul rural la servicii medicale moderne. Aproape 9 milioane de români nu au acces constant la medici, iar telemedicina ar putea îmbunătăți situația, dacă ar fi reglementată corect. Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicii de familie, afectând accesul pacienților din mediul … Articolul Teleconsultațiile, neacoperite la medicul de familie: români din rural afectati apare prima dată în Main News.
20:50
Nadia Comăneci a reacționat la scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu, exprimându-și îngrijorarea față de impactul emoțional asupra sportivelor. După anularea hotărârii TAS de către Tribunalul Federal Elvețian, Comăneci subliniază necesitatea soluționării rapide a acestui proces pentru a restabili liniștea mentală a gimnastelor. Tribunalul Federal din Elveția a anulat hotărârea TAS privind medalia de bronz a … Articolul Nadia Comăneci despre scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu: „Regretabil” apare prima dată în Main News.
