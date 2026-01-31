Cum poate fi prevenit cancerul: strategii susținute de cercetare și dovezi științifice

Pe 4 februarie este marcată, în fiecare an, ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Această zi are o semnificație tot mai importantă mai ales că această boală cumplită devine tot mai răspândită. Aproape unul din cinci oameni face cancer. Sprecialiștii spun însă că există metode de a ne proteja.

