Colegiul Medicilor Suceava, mulțumiri adresate USV pentru implicarea în campania de informare privind vaccinare

Familiile din municipiul Suceava care au mai mult de patru membri nu vor plăti taxa de salubrizare și pentru ceilalți membri ai familiei. Facilitatea este acordată în contextul în care taxa a crescut cu peste 60% față de anul trecut. Taxa a fost majorată de la 180 de lei la 300 de lei de persoană […] Articolul Taxa de salubrizare în municipiul Suceava, maxim 1.200 de lei de familie pe an. Decizia limitării numărului de persoane care plătesc la 4 va fi luată pe 28 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.