Raed Arafat, apel către parlamentari. Cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare
Adevarul.ro, 31 ianuarie 2026 09:30
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, vine cu o propunere adoptată deja de alte state, pe fondul evenimentelor grave în care au fost implicați copii.
Acum 5 minute
10:00
Scenariul anchetatorilor în cazul afaceristului cu pașaport românesc găsit mort în Milano # Adevarul.ro
Cadavrul lui Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit în curtea unui Airbnb de lux din Milano. Poliția italiană investighează posibilitatea unei crime deghizate în sinucidere.
Acum o oră
09:30
Duminică va avea loc finala Campionatului European, competiție la care România nu a reușit să treacă de faza grupelor.
09:30
„Întotdeauna e loc pentru tine”. Elon Musk a vorbit cu Jeffrey Epstein despre o posibilă vizită pe insula acestuia, arată noi documente # Adevarul.ro
Documente publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) arată că Elon Musk și Jeffrey Epstein au făcut planuri în 2012 și 2013 pentru ca șeful Tesla să viziteze insula lui Epstein.
09:30
09:15
Un autotren încărcat cu lemne a luat foc în județul Cluj. Cabina șoferului a ars complet # Adevarul.ro
Un autotren care transporta lemne a luat foc, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida. Şoferul a reuşit să iasă din cabina autovehiculului, nefiind rănit. Incendiul a fost stins de către pompieri.
Acum 2 ore
09:00
Fostul premier și fost lider al PNL, Theodor Stolojan, a afirmat, vineri seară, că este nemulțumit de unele decizii ale Guvernului Bolojan, dar susține că măsurile luate sunt necesare pentru România.
09:00
Meteorologii anunță pentru sâmbătă temperaturi extrem de scăzute. Sunt așteptate lapoviță și ninsoare # Adevarul.ro
Vremea se răcește semnificativ în toată țara sâmbătă și duminică, când așteptate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi geroase, mai ales dimineața, iar în unele zone se vor atinge minime chiar și de -20 de grade, potrivit prognozei emise de meteorologi.
08:45
Frigul dă peste cap planurile NASA de a trimite astronauți spre Lună. Misiunea, amânată până trec temperaturile extreme # Adevarul.ro
NASA a anunțat că împinge dată la care astronauții ar putea zbura către Lună, pe fondul prognozelor de temperaturi apropiate de îngheț la baza de lansare din Cape Canaveral.
08:30
Clasamentul vizibilităţii miniştrilor. Ce membri ai guvernului au avut cele mai multe apariții media # Adevarul.ro
Barometrul vizibilităţii miniştrilor arată că opt membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă și online.
Acum 4 ore
07:45
Generosul Epassy le-a făcut cadou un gol ploieștenilor. Dinamo ratează victoria, după gafa colosală a portarului. „Nu este prima mea greșeală. Sper să nu mai fac” # Adevarul.ro
O greșeală mare a lui Epassy pe final a făcut ca Dinamo să piardă victoria și să se mulțumească cu un rezultat de egalitate.
07:30
Izvorul de drone al Rusiei. Cum a reușit armata rusă să creeze o flotă tot mai sofisticată de vehicule fără pilot # Adevarul.ro
În timp ce trupele terestre rusești sunt împotmolite într-un război de uzură costisitor, Moscova face ample eforturi să-și consolideze avantajul în aer - printr-o armată de drone în continuă evoluție, cu ajutor semnificativ din partea Iranului, se arată într-o analiză The Conversation.
07:15
Ce poate mânca un elev român la școală, pe banii statului. Leacul pentru mofturoși și masa care aduce elevii nevoiași la școală # Adevarul.ro
Programul guvernamental prin care se oferă masă caldă în peste 1400 de școli din România, este lăudat de profesori și autorități. În special fiindcă mâncarea primită este un motiv suficient pentru mulți elevi să vină la școală. Pe alții îi lecuiește de mofturi la mâncare, dar și de fast-food.
07:15
Halep, despre finalul de carieră al Soranei Cîrstea. După 15 ani de circuit, constănțeanca a spus cine îi poate călca pe urme. „Sper să fie” # Adevarul.ro
Simona Halep a revenit în atenția publicului după retragere, vorbind despre finalul de carieră al Soranei Cîrstea.
07:15
Djokovici, greu de pensionat. Recordurile sârbului, după o performanță uluitoare: a 11-a finală la Australian Open, la 38 de ani # Adevarul.ro
Sârbul l-a răpus pe marele favorit Jannik Sinner și a stabilit repere nepământene.
06:45
Cum poate fi prevenit cancerul: strategii susținute de cercetare și dovezi științifice # Adevarul.ro
Pe 4 februarie este marcată, în fiecare an, ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Această zi are o semnificație tot mai importantă mai ales că această boală cumplită devine tot mai răspândită. Aproape unul din cinci oameni face cancer. Sprecialiștii spun însă că există metode de a ne proteja.
06:30
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General # Adevarul.ro
Proaspăt instalat în funcția de primar general, Ciprian Ciucu a încasat joi o primă înfrângere în Consiliul General. Analistul politic Radu Delicote explică, pentru „Adevărul”, substratul acestei blocade și ce pârghii mai are edilul Capitalei pentru a întoarce situația în favoarea sa.
Acum 6 ore
05:15
Gregg Braden, autor publicat în România la Editura For You și cercetător în domeniul științei și spiritualității, propune o tehnică scurtă de autoreglare numită Quick Coherence, concepută pentru a reduce stresul și a restabili echilibrul fiziologic în câteva minute.
04:30
Autostrăzile A7 și A8, integrate în planurile NATO. Detalii despre proiectele cu rol dual finanțate prin SAFE și termenele de execuție # Adevarul.ro
România face un pas extrem de important în securizarea flancului estic al NATO, prin integrarea proiectelor de infrastructură rutieră majoră în mecanismele de finanțare europeană dedicate mobilității militare.
Acum 8 ore
04:00
Portretul robot al noului ministru al Educației: „Manager de criză, dar cu empatie pedagogică” # Adevarul.ro
Deși planul era ca până la finalul acestei luni să avem o propunere de ministru al Educației, socoteala nu s-a potrivit și premierul Ilie Bolojan rămâne în continuare interimar. Președintele Nicușor Dan admite că e un act de curaj ca cineva să-și asume această funcție.
03:30
Cum a trimis AI-ul zeci de turiști într-un loc care nu există: „Le-am zis că le dau bere toată noaptea dacă-l găsesc” # Adevarul.ro
Un articol generat de inteligență artificială pe site‑ul unei companii de turism din Australia a trimis turiștii în nord‑estul Tasmaniei, în căutarea unor izvoare termale inexistente.
03:15
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină # Adevarul.ro
Piața auto din România continuă să fie orientată clar către mașini accesibile atât la achiziție, cât și pentru întreținere. Cea mai înmatriculată marcă de mașină în țară este Volkswagen, iar modelul SUV e preferat în București.
02:45
Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune: „Este crucial să le realizăm” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte comune în domeniul energiei, menite să consolideze semnificativ securitatea energetică a ambelor state.
02:15
Dolarul slăbește și aurul explodează la nivel mondial — cum se pot proteja românii de volatilitatea valutară # Adevarul.ro
Scăderea semnificativă a dolarului în raport cu alte monede, salutată cu entuziasm de Donald Trump, poate crea mari probleme companiilor care au activități de import-export, inclusiv celor românești.
Acum 12 ore
01:30
Pentru tot mai multe femei trecute de 30 de ani, căderea părului începe să pară aproape firească. Discuțiile despre minoxidil, apă de rozmarin sau leacuri băbești cu ceapă și ulei de măsline au ajuns pe ordinea zilei. În paralel, sănătatea scalpului a intrat oficial pe radarul industriei de beauty,.
01:15
Misterele războinicilor de bronz, temuții vânători de capete care au semănat teroare. Originea lor este încă o enigmă # Adevarul.ro
La granițele Chinei, în Extremul Orient, s-a ridicat una dintre cele mai enigmatice civilizații ale istoriei. Această populație de vânători de capete, renumită pentru armurile lor sofisticate din bronz, a lăsat în urmă un val de teroare și o origine etnică ce rămâne, până astăzi, un mister.
00:45
Viktor Orban anunță că a ajuns la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a continua să primească „gaz ieftin”pentru Ungaria. # Adevarul.ro
Viktor Orban a anunțat că a reușit să ajungă la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a continua să primească gaz rusesc ieftin pentru Ungaria. Premierul maghiar a vorbit și despre alegerile ce urmează.
00:30
Locuri unicat din Dacia Felix: cele mai atractive așezări antice din vremea romanilor, de vizitat în 2026 # Adevarul.ro
Adesea trecute în plan secund în perioada comunistă, când regimul era mai interesat de mitologia dacică, monumentele unicat ale Daciei romane au revenit în prim-plan în ultimii ani. Restaurările și includerea unora dintre ele în patrimoniul UNESCO le-au readus în circuitul turistic internațional.
00:15
În ziua de 31 ianuarie, anul 1961, Ham devine primul primat lansat în spațiu. Văzând pozele de după călătoria în orbită, celebrul primatolog Jane Goodall a declarat: „Nu am mai văzut niciodată o asemenea teroare pe chipul unei maimuțe.”
00:15
Trei noi consilieri onorifici pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. Deciziile, publicate în Monitorul Oficial # Adevarul.ro
Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin de vineri calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.
00:00
Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face furori în online. Ce le transmite creatorul ei artiștilor reali # Adevarul.ro
Fenomenul inteligenței artificiale pătrunde tot mai puternic în industria muzicală din România. Lolita Cercel, un personaj digital creat integral cu AI, a devenit virală în doar câteva săptămâni, adunând milioane de vizualizări
00:00
Tendințe de vacanță 2026: de la all-inclusive la sejururi personalizate. Ce preferințe au românii de Valentine’s Day # Adevarul.ro
Experții în turism au analizat o serie de rapoarte și prognoze pentru a identifica principalele tendințe de călătorie pentru 2026, bazându-se pe surse de referință precum Amadeus Travel Trends 2026, Skyscanner Trend Insights și EHL Hospitality Outlook 2026.
30 ianuarie 2026
23:15
Într-o comună cu 166 de locuitori, fără apă, edilul face naveta cu un elicopter de 800.000 de dolari. Populația se dublează în anii electorali # Adevarul.ro
În comuna Brebu Nou din Caraș-Severin, una dintre cele mai mici localități din România, realitatea administrativă pare desprinsă dintr-un scenariu absurd: în timp ce oamenii trăiesc fără apă potabilă și fără canalizare funcțională, primarul își face naveta cu elicopterul.
23:00
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între cei mari se poartă prin cei mici” # Adevarul.ro
Experții contactați de „Adevărul” vorbesc despre posibilitatea ca SUA să aibă nevoie să relocheze scutul de la Deveselu, în cazul unui război cu China.
22:45
O intervenție contracronometru a polițiștilor din Hunedoara a făcut diferența dintre viață și moarte pentru un bărbat de 45 de ani din comuna Ghelarim care a încercat să se sinucidă.
22:45
Macaulay Culkin, mesaj emoționant după moartea mamei din Singur acasă. Legătura specială pe care a avut-o cu Catherine O’Hara # Adevarul.ro
Actorul Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant pe Instagram după moartea actriței Catherine O’Hara, mama sa din filmele Home Alone.
22:15
Acuzații explozive din arhiva Epstein la adresa lui Bill Gates: „Mă implorați să șterg emailurile despre boala cu transmitere sexuală” # Adevarul.ro
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA scot la lumină o serie de afirmații controversate atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein, referitoare la Bill Gates.
22:15
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District # Adevarul.ro
Dubai se pregătește să deschidă o veritabilă stradă din aur, amplasată în apropierea celebrului Gold Souk, zonă cunoscută pentru comerțul cu aur și bijuterii.
22:00
Momentele care au pus-o în încurcătură pe Andra când mergea la socri: „E greu să spui cuiva că e bun, dar nu suficient” # Adevarul.ro
Andra a revenit pe platoul „Românii au talent” odată cu startul celui de‑al 16‑lea sezon, iar statutul ei continuă să o transforme într-un reper pentru oricine visează la o carieră muzicală. De-a lungul anilor, nu doar concurenții au căutat sfaturi de la ea, ci și apropiații familiei.
22:00
Un medic şi trei asistente de la privat, sub control judiciar: eliberau documente false, folosite pentru a evita munca în folosul comunității # Adevarul.ro
Un medic și trei asistente din sistemul privat de sănătate din Gorj au fost puși sub control judiciar, în urma unor cercetări care au scos la iveală emiterea unor documente medicale false folosite pentru a evita executarea obligațiilor de muncă în folosul comunității.
21:45
Reforma pensiilor militare nu mai poate fi amânată. Bolojan: „Nu mai avem cu cine să înlocuim acești oameni” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan declară că reforma pensiilor militarilor nu poate fi amânată și că decizia este dictată de realitățile pieței muncii.
21:45
Vucic a promulgat reforma judiciară criticată de Comisia Europeană. Bruxellesul avertizează asupra subminării independenței justiției # Adevarul.ro
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri reforma judiciară controversată despre care Comisia Europeană avertizează că subminează independența justiției și îndepărtează Serbia de parcursul său de aderare la Uniunea Europeană.
21:45
Ce mașini aleg românii. Dieselul, regele șoselelor. Marca dominantă și modelele favorite, în funcție de oraș # Adevarul.ro
Piața auto din România continuă să fie orientată către modele accesibile, cu costuri reduse de întreținere și eficiență pe termen lung. Datele oficiale arată că, în ciuda creșterii interesului pentru mașini noi, majoritatea șoferilor preferă în continuare autoturismele rulate,
21:30
21:15
Îndrăgita actriță era cunoscută pentru rolurile sale din filme și comedii, printre care Singur Acasă și Schitt's Creek. Revista People a confirmat informația.
21:15
Plecare surpriză de la Euronews România. Motivul pentru care Vitalie Cojocari părăsește postul după 4 ani # Adevarul.ro
Vitalie Cojocari părăsește Euronews România după patru ani de emisiuni de analiză şi spune că este pregătit pentru o nouă etapă profesională.
Acum 24 ore
21:00
Raluca Turcan îl critică pe Nicușor Dan că întârzie să prezinte raportul privind anularea alegerilor # Adevarul.ro
Un nou episod de tensiune se conturează pe scena politică, după ce deputatul PNL Raluca Turcan a criticat public întârzierea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, document promis de președintele Nicușor Dan.
21:00
Adevărata problemă a Bucureștiului: orașul produce, statul încasează. Analiza falimentului nedeclarat al Primăriei Generale # Adevarul.ro
Lăsată în ultimii ani, prin decizii politice, fără sume importante din cotele defalcate din impozitul pe venit, Primăria Generală a ajuns la un pas de colaps financiar, în condițiile în care doar companiile municipale au acumulat datorii de 3 miliarde de lei către ANAF.
21:00
Ministrul Economiei, după vizita la mai multe fabrici din Brașov: „Exemple de colaborare funcțională între companii de stat și companii private” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a mers vineri, 30 ianuarie, într-o vizită la IAR Braşov, Airbus Helicopters România şi Airbus Aerostructure.
20:45
Pentru a atinge țintele asumate de NATO, bugetul apărării va crește până la circa 19 miliarde de euro anual.
20:45
Djokovic, cel mai bătrân finalist la Australian Open. Discurs manifest după calificare. „Sunt mulți experți care se îndoiesc de mine. Eu știu de ce sunt capabil!” # Adevarul.ro
Djokovic a explicat cum a reușit să-și schimbe complet starea de joc și să aibă o evoluție mult mai solidă față de meciul anterior.
