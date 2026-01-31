Tânăr prins la volanul unui tractor neînmatriculat pe un drum din Timiș. Era și băut, și nu avea nici permis
Timis Online, 31 ianuarie 2026 14:20
Polițiștii din Făget au reținut joi, 29 ianuarie,, un tânăr de 25 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere, după un control efectuat pe un drum comunal dintre localitățile Cladova și Ierșnic.
Raed Arafat cere Parlamentului să limiteze accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale # Timis Online
Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a solicitat public parlamentarilor să inițieze o lege care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețelele de socializare. Oficialul atrage atenția că, într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe, „a spune că este doar responsabilitatea părinților nu mai este suficient”.
Cinema Studio Timișoara găzduiește weekendul viitor două proiecții speciale dedicate actorului Victor Rebengiuc, sărbătorit în avans pentru ziua sa de naștere, pe 10 februarie. Evenimentele fac parte din programul „Cinemateca Itinerantă” și marchează cariera impresionantă a unuia dintre cei mai importanți actori ai teatrului și cinematografiei românești.
După o perioadă cu temperaturi de peste zero grade, vremea intră într-un proces de răcire. Începând de sâmbătă, 31 ianuarie, și până miercuri, 4 februarie, România va fi afectată de un episod de ger sever, mai ales în regiunile extracarpatice, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
O tânără a ajuns la spital după ce un șofer a ignorat semaforul roșu și a provocat un accident într-o intersecție din Timișoara # Timis Online
O tânără de 21 de ani a ajuns la spital vineri seară, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident provocat de un șofer care nu a respectat culoarea roșie a semaforului.
FOTO. Intervenție complexă la Spitalul Militar din Timișoara. Reconstrucție de genunchi cu grefe de la donator, pentru un pacient de 24 de ani # Timis Online
Medicii de la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara au realizat o intervenție chirurgicală complexă de reconstrucție articulară, esențială pentru recuperarea unui pacient de 24 de ani, grav rănit într-un accident rutier petrecut în urmă cu nouă luni.
Creșe și grădinițe extra pentru copiii din Timiș. Proiect de 26 de milioane de lei finanțat din bani europeni # Timis Online
În ședința din această săptămână, Consiliul Județean Timiș (CJT) a aprobat proiectul „Primii pași spre viitor - Sprijin și incluziune pentru copii”, finanțat din fonduri europene. În comuna Săcălaz va fi înființată pentru prima dată o creșă, iar la Moșnița Nouă vor fi grupe noi de creșă și grădiniță pentru 80 de copii.
În 26 ianuarie 2026, planeta Neptun a intrat definitiv în semnul zodiacal Berbec, deschizând un nou capitol astrologic care se va întinde până în anul 2039. Acest tranzit reprezintă unul dintre cele mai importante praguri ale următoarelor decenii, marcând o schimbare profundă în modul în care ne raportăm la spiritualitate, identitate și putere personală.
Sâmbătă, 31 ianuarie, puteți participa la un tur ghidat, să mergeți la un film, la teatru sau să petreceți în oraș.
Actrița canadiană Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile sale din „Home Alone”, „Schitt’s Creek” și „Best in Show”, a murit la vârsta de 71 de ani. Decesul a fost confirmat de managerul său pentru publicația Variety.
Filmul săptămânii: „Ajutor!”, un thriller despre ce se întâmplă când rămâi blocat pe o insulă cu șeful tău # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Ajutor!”, un mix de horror și comedie neagră, regizat de Sam Raimi, care explorează cum tensiunile profesionale și conflictele personale pot escalada pe o insulă pustie.
Timișoara găzduiește în 1 februarie un eveniment artistic inedit, intitulat FUSION, descris de organizatori ca „spațiul unde materia își amintește că poate deveni lumină”. Evenimentul va avea loc la Centrul de Proiecte, cu acces liber pentru public.
Deși e de 20 de ani în paragină, Alfred Simonis crede că aripa de nord-vest a Castelului Huniade ar putea fi gata în 2026 # Timis Online
După 20 de ani de stagnare, lucrările de restaurare la Castelul Huniade din Timișoara avansează și se lucrează într-un ritm bun, susține președintele Consiliul Judeșean Timiș (CJT), Alfred Simonis. Acesta a vizitat șantierul și are speranțe că aripa de nord-vest ar putea fi gata în acest an, urmând ca o parte din monument să fie deschis publicului anul viitor.
Cei doi inculpați din dosarul morții lui Mario au renunțat la contestațiile prin care cereau să fie judecați în libertate, astfel că decizia Tribunalului Timiș rămâne în vigoare, iar procesul continuă cu aceștia în arest.
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș a derulat, între 23 și 29 ianuarie, o serie de controale la operatorii economici care prestează servicii de vidanjare pe raza județului.
Tradiție cu gust bănățean: „Worschkoschtprob”- Degustarea cârnaților revine în 2026 la Săcălaz # Timis Online
Tradiția degustării cârnaților bănățeni continuă și anul acesta, odată cu organizarea unei noi ediții a evenimentului „Degustarea cârnaților bănățeni” – „Worschkoschtprob”, una dintre cele mai longevive și îndrăgite manifestări ale comunității germane din Banat.
Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, preluat în regim de urgență de DGASPC Timiș. Drepturile părintești, suspendate temporar # Timis Online
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a preluat, în regim de urgență, un minor dintr-o familie din Cenei, în urma neîndeplinirii obligațiilor stabilite printr-o hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului. Este vorba despre minorul de 13 ani de la Cenei implicat în ucidea lui Mario Alin Berinde.
În perioada 27-28 ianuarie, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Instituția Prefectului - Județul Timiș și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș (AJOFM Timiș), a găzduit întâlnirea transnațională de învățare colegială din cadrul proiectului european „Interreg Europe SALAM - Sustainable Accessibility to the Labour Market”.
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost diagnosticat cu virusul Chikungunya și internat la Institutul „Matei Balș” din București. Boala, transmisă prin mușcătura de țânțar și rară în Europa, a avut o evoluție mai dificilă din cauza unor afecțiuni preexistente. Pacientul urmează să fie externat, iar autoritățile medicale monitorizează situația pentru a preveni răspândirea virusului.
Mai puține drumuri la primărie. La Timișoara, documentațiile PUZ se pot depune online # Timis Online
Administrația locală îndeamnă arhitecții și urbaniștii să utilizeze platforma digitală pentru depunerea documentațiilor necesare elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ. Măsura vizează simplificarea interacțiunii dintre specialiști și instituție, oferind posibilitatea de a parcurge etapele birocratice fără deplasări repetate la sediul primăriei.
Siguranța copiilor, sub lupă în Timiș: zeci de nereguli descoperite în centre educaționale # Timis Online
Adjunctul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, Aurel Scornea, a prezentat vineri, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfășurate la Palatul Administrativ, rezultatele amplelor controale efectuate la centrele educaționale de pe raza județului Timiș. Verificările au fost dispuse de prefectul Cornelia-Elena Micicoi după tragicul incident ce a avut loc în 1 septembrie 2025, când un băiat de 1 an și 8 luni a fost găsit înecat într-un iaz ornamental aflat lângă un asemenea centru din zona Girocului.
Clinica MORARU DENTAL ART SRL, cu sediul în municipiul Caransebeș, str.Nicolae Bălcescu, nr.96A, anunță pierderea permisului de exercitare nivel 2 în domeniul radiodiagnostic (RDG), specializarea RTGD, aparținând domnului dr.Toma Dănuț Șerban, permis eliberat de CNCAN. Telefon: 0735.461.365. # Timis Online
Aproape 90% dintre intervențiile ginecologice, realizate prin tehnici minim-invazive la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Secția de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara derulează intervenții ginecologice complexe folosind, în mare parte, tehnici de chirurgie minim-invazivă, abordare care a devenit prioritară în activitatea medicală a secției.
Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – rămân, peste veacuri, modele vii de credință, iubire și slujire a aproapelui. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox în data de 30 ianuarie.
Măsuri drastice în școlile din Italia: detectoare de metale pentru siguranța elevilor # Timis Online
Guvernul italian introduce controale de securitate sporite în școli, inclusiv detectoare de metale, după mai multe incidente violente grave. Măsurile vor fi aplicate punctual, la solicitarea directorilor, în colaborare cu forțele de ordine.
Ce urmează după cazul de la Cenei. Structuri locale de prevenție și un centru pentru minori, în Timiș # Timis Online
Tragedia petrecută la Cenei a deschis mai multe discuții despre problema siguranței copiilor și rolul comunităților locale în prevenirea situațiilor de risc. Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu, spune că una dintre direcțiile de acțiune analizate în identificarea timpurie a unor astfel de cazuri vizează implicarea oamenilor din comunitate, precum cadre didactice, preoți, polițiști, consilieri locali și județeni.
VIDEO. Doliu la Salonic după moartea celor șapte suporteri ai PAOK pe o șosea din Timiș. Primele înmormântări au loc azi # Timis Online
Orașul grec Salonic este în doliu după moartea neașteptată a celor șapte suporteri ai echipei PAOK. Tinerii au murit marți, pe DN 6, în timp ce se deplasau la Lyon pentru meciul echipei lor favorite.
Vineri, 30 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri, 30 ianuarie, vă puteți aventura într-o tură pe roți prin oraș. Mai sunt filme, spectacole, concerte sau expoziții la care puteți merge.
Horă, sârbă, brâu, jocuri de doi: universul fascinant al dansurilor populare devine accesibil tuturor celor care, din pasiune, vor să-l descopere și cucerească. Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează cursuri de dansuri populare destinate atât adulților, cât și copiilor , în cadrul unui program educativ-cultural ce are ca scop promovarea tradițiilor autentice românești și valorificarea patrimoniului cultural imaterial.
Cinema Studio din Timișoara aduce pentru prima dată în oraș capodopera lui Béla Tarr din 1994, „Sátántangó”, într-o versiune restaurată. Evenimentul va avea loc duminică, 15 februarie, începând cu ora 12, și constă într-o proiecție-maraton de opt ore, cu două pauze scurte incluse.
În primele luni ale anului, Cinema Johnny din Freidorf aduce pe marele ecran o serie de biopicuri și documentare muzicale dedicate unor staruri care au marcat istoria muzicii. De la Elvis la Johnny Cash, Freddie Mercury, Amy Winehouse, Whitney Houston sau Michael Jackson, legendele muzicii prind viață în fiecare vineri seara, în cadrul programului „Voci și destine”.
Trei mașini implicate într-un accident pe strada Timișorii din Lugoj. Un bărbat, transportat la spital # Timis Online
Trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier produs pe strada Timișorii din Lugoj, în urma căruia un bărbat de 43 de ani a fost rănit și transportat la spital.
ACUM LIVE. „În Context” cu Anca Pavel Bucșa! Episod 1: Impactul AI asupra copiilor și adolescenților # Timis Online
Urmăriți LIVE primul episod „În Context” cu Anca Pavel Bucșa: „Impactul AI asupra copiilor și adolescenților”. Invitați: Ligia Ardelean, director general companie IT și Adina Moldovan, psiholog clinician pentru copii, adolescenți și familii
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara organizează, în perioada 5–9 februarie, Showcase 2026, o microstagiune în parteneriat cu Teatrul German de Stat Timișoara, în cadrul căreia cele două instituții prezintă cele mai recente spectacole din repertoriu. Evenimentul include și discuții cu publicul după fiecare spectacol și întâlniri profesionale, menite să consolideze dialogul artistic și instituțional dintre teatre, anunță TMT.
VIDEO. Scandal în fața magazinului Bega: tânără amendată după ce a consumat alcool și a tulburat ordinea # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban au intervenit, joi, în jurul orei 15:30, pentru aplanarea unui scandal provocat de o tânără pe strada Proclamația de la Timișoara, chiar în fața magazinului Bega.
Slujbă oficiată pe aeroport de Mitropolitul Banatului pentru cei șapte tineri morți în accidentul de pe DN6 # Timis Online
O ceremonie religioasă emoționantă a avut loc joi după-amiază pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara pentru cei șapte tineri care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier de pe DN6. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului, în prezența unor rude îndoliate și a oficialităților locale.
Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026 # Timis Online
Imobiliare.ro Finance a intermediat în premieră, în 2025, împrumuturi cu o valoare totală de 529,5 milioane euro (2,67 miliarde lei), atingând astfel un nou punct de referință pe piața de creditare autohtonă.
PROGRAM. Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Timișoara: credință sub ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi # Timis Online
Vineri, 30 ianuarie, Catedrala Mitropolitană a Timişoarei îşi va cinsti patronii spirituali, pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan. Acesta este primul hram al catedralei, ales in anul 1946 când Patriarhul Nicodim în prezenţa Maiestăţii Sale Regele Mihai I a sfinţit acest locaş de cult ridicat timp de zece ani în vreme de război.
Două victime, printre care un copil, transportate la spital în urma unui accident în Giroc # Timis Online
Două autoturisme au fost implicate într-un accident pe strada Semenic din Giroc, joi la prânz. O femeie și un copil au fost transportați la spital, fiind conștienți și cooperanți.
Mai multe trenuri anulate, în februarie, din cauza lucrărilor la calea ferată Caransebeș – Timișoara – Arad # Timis Online
CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor în luna februarie, din cauza lucrărilor la calea ferată Caransebeș – Timișoara – Arad. Mai multe trenuri InterRegio vor fi anulate pe anumite segmente, călătorii urmând să fie transportați cu autobuze.
Tragedia de la Cenei, în care Mario, un adolescent de 15 ani a fost omorât de colegii săi, a reaprins discuțiile despre coborârea vârstei răspunderii penale în România. Organizația Salvați Copiii România avertizează însă ferm că înăsprirea legislației penale nu doar că nu previne astfel de tragedii, ci riscă să adâncească un cerc vicios al violenței și delincvenței juvenile.
„Zeii de împrumut ai Vienei” ajung la Timișoara. O expoziție despre oraș, memorie și detaliul invizibil # Timis Online
Muzeul Național al Banatului găzduiește, începând cu 5 februarie, expoziția fotografică „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, un proiect semnat de artista austriacă Christine de Grancy, cunoscută pentru capacitatea sa de a surprinde detaliul trecut cu vederea și dialogul tăcut dintre oraș și istorie.
Trei din patru timișoreni consideră că orașul se îndreaptă într-o direcție bună. Traficul și parcările, în continuare nesatisfăcătoare # Timis Online
Calitatea vieții în Timișoara este percepută în creștere pe aproape toate palierele, potrivit „Barometrului Calității Vieții 2025”, realizat de Primărie și UVT. Excepția majoră rămâne sănătatea, unde scăderea este constantă, arată datele culese în vara anului trecut.
ISU Timiș trimite scafandri pentru căutarea unei persoane dispărute în Mureș, la Arad # Timis Online
Pompierii din Timiș și Arad intervin pentru căutarea unei persoane semnalate ca fiind căzută în râul Mureș, în zona Podului Traian, după un apel la 112 primit marți după-amiază.
Unul dintre suporterii PAOK, rănit grav în accident, rămâne internat la Timișoara. Ceilalți doi au fost transferați în Grecia # Timis Online
Spitalul Județean „Pius Brînzeu” Timișoara a anunțat, astăzi, că a efectuat o reevaluare completă a celor trei pacienți din Grecia, victime ale accident rutier din apropiere de Lugojel, în contextul pregătirii transferului acestora în Grecia.
Alergiile severe și riscul de anafilaxie ridică frecvent aceeași întrebare în rândul pacienților și familiilor acestora. Există soluții care să meargă dincolo de vigilența constantă și de intervenția de urgență? Specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii (AREA) spun că cercetările recente sugerează că răspunsul ar putea fi afirmativ.
FOTO. Primăria Timișoara reîntregește Parcul Zürich după recuperarea unui teren ocupat abuziv # Timis Online
Municipalitatea a început operațiunile de eliberare a unei suprafețe de peste 1.000 de metri pătrați din Parcul Zürich, teren care fusese îngrădit și utilizat ilegal de un hotel din zonă.
Prostatita reprezintă una dintre cele mai des întâlnite patologii urologice la bărbați, afectând aproximativ unul din zece pacienți de-a lungul vieții. Medicii Spitalului CFR Timișoara atrag atenția că această afecțiune este a treia cea mai frecvent diagnosticată boală a prostatei, după adenomul de prostată și cancerul de prostată.
Joi, 29 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
