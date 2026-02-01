Lună Plină în Leu, în 1 februarie

În data de 1 februarie, aproape de miezul nopții, are loc Luna Plină în semnul Leului. Această Lunație este una dintre cele mai expresive faze lunare. Leul este semnul inimii, al identității asumate, al bucuriei de a trăi și al nevoii profunde de a fi recunoscut și iubit pentru cine ești cu adevărat. Atunci când Luna Plină se află în acest semn, emoțiile ating un punct culminant legat de valoarea personală, autenticitate și strălucire.

