Ce facem astăzi, 1 februarie 2026, în Timișoara?

Prostatita reprezintă una dintre cele mai des întâlnite patologii urologice la bărbați, afectând aproximativ unul din zece pacienți de-a lungul vieții. Medicii Spitalului CFR Timișoara atrag atenția că această afecțiune este a treia cea mai frecvent diagnosticată boală a prostatei, după adenomul de prostată și cancerul de prostată.