„A văzut toată lumea că Dobre nu s-a simțit bine acolo” » Fost campion cu Rapid, Sergiu Radu a spus ce așteaptă de la Gâlcă: „Când va reuși să facă asta...”

Căpitanul lui AC Milan, Mike Maignan, a semnat oficial un nou contract pe termen lung cu clubul italian. Acordul precedent ar fi expirat în vară, iar noul contract este valabil până în iunie 2031. Francezul a primit o creștere semnificativă a salariului, care va ajunge acum la un total de 7 milioane de euro pe sezon.Astfel, Maignan va rămâne la gigantul milanez, chiar dacă în vară se înțelesese cu Chelsea, dar clubul i-a blocat transferul. ...