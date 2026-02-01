„A văzut toată lumea că Dobre nu s-a simțit bine acolo” » Fost campion cu Rapid, Sergiu Radu a spus ce așteaptă de la Gâlcă: „Când va reuși să facă asta...”
Gazeta Sporturilor, 1 februarie 2026 11:50
Sergiu Radu, 48 de ani, fost campion cu Rapid în 1999, comentează, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, eșecul giuleștenilor cu U Cluj, 0-2, și perspectivele fostei sale echipe în lupta pentru titlu. Ce spune fostul atacant despre Gâlcă și achizițiile Rapidului, în rândurile de mai jos. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
12:00
Olimpiu Moruțan, noul magnet de la Rapid » Ce arată raportul după eșecul cu U Cluj # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan a jucat primul meci ca titular la Rapid. Sâmbătă, în Giulești, a fost integralist cu U Cluj, scor 0-2. Cifrele acestuia, mai jos.Mijlocașul ofensiv a început partida ca extremă dreapta, unde a rămas până în minutul 58. Apoi, a trecut în spatele „vârfului”, Dobre a fost mutat extremă dreapta, iar Petrila a intrat în teren și și-a ocupat postul obișnuit, extremă stânga. ...
Acum 30 minute
11:50
„A văzut toată lumea că Dobre nu s-a simțit bine acolo” » Fost campion cu Rapid, Sergiu Radu a spus ce așteaptă de la Gâlcă: „Când va reuși să facă asta...” # Gazeta Sporturilor
Sergiu Radu, 48 de ani, fost campion cu Rapid în 1999, comentează, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, eșecul giuleștenilor cu U Cluj, 0-2, și perspectivele fostei sale echipe în lupta pentru titlu. Ce spune fostul atacant despre Gâlcă și achizițiile Rapidului, în rândurile de mai jos. ...
11:50
Real Madrid - Rayo Vallecano, în runda 22 din La Liga » „Galacticii” sunt în urmărirea Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Rayo Vallecano se întâlnesc astăzi, de la ora 15:00, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 22 din La Liga. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Accidentat la mijlocul lunii ianuarie, Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul oaspeților, nu este sigur de prezența pe teren în duelul de pe Santiago Bernabeu. ...
11:40
Yassine Zakir (28 de ani), mijlocaș stânga la Metaloglobus, este aproape de un transfer la Darmstadt, locul 3 din Bundesliga 2, cu șanse mari la promovare. Din informațiile Gazetei Sporturilor, clubul german este pregătit să achite o sumă de aproximativ 300.000 de euro pentru fotbalistul batav. ...
Acum o oră
11:20
Adrian Porumboiu remarcă o greșeală flagrantă de arbitraj în ziua de sâmbătă din Superligă: „De ce nu s-a dus să revadă faza?!” # Gazeta Sporturilor
Și sâmbătă, în cea de-a doua zi a rundei 24 din Superligă, la partidele FC Argeș - UTA (0-1) și Rapid - U Cluj (0-2), au existat faze litigioase, câte una în fiecare dintre aceste meciuri.Fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu (75 de ani) le-a văzut și le-a analizat în exclusivitate pentru GSP.ro. ...
11:20
Narcis Răducan a identificat problema de la FCSB: „Acesta este principalul inamic” # Gazeta Sporturilor
Narcis Răducan (51 de ani), fost director sportiv la FCSB, a vorbit despre problemele cu care se confruntă campioana României în acest sezon. Acesta s-a declarat impresionat de prestația pe care elevii lui Elias Charalambous au avut-o în meciul cu Fenerbahce (1-1), dar crede că este nevoie de o schimbare de atitudine pentru a obține rezultate bune și în campionat.În această seară, campioana speră să obțină prima victorie din acest an. ...
Acum 2 ore
10:50
Al doilea golgeter din istoria Ligii 1 a observat un detaliu la Rapid: „A părut mulțumit?” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant de la Dinamo, consideră că antrenorul Constantin Gâlcă a greșit formula de start la partida cu U Cluj, pierdută de Rapid cu 0-2.Gâlcă l-a scos din primul „11” pe Claudiu Petrila, l-a trimis pe Alexandru Dobre extremă stânga și pe Olimpiu Moruțan extremă dreapta. Dănciulescu e de părere că Rapid ar trebui să-i aibă pe toți cei 3 în echipa de start, în linie în spatele unui „vârf”, fie Koljic, fie Daniel Paraschiv. ...
10:40
Emil Săndoi o avertizează pe Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Farul: „Poate pune probleme” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi (60 de ani), fost antrenor și jucător la Universitatea Craiova, a prefațat duelul cu Farul Constanța, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. Cele două formații se întâlnesc astăzi, de la ora 17:15, la Ovidiu, iar partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
10:40
FCSB - Csikszereda, duel încins în runda 24 » Roș-albaștri sunt obligați să câștige. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
FCSB și Csikszereda se înfruntă azi, de la 20:00, într-un meci din etapa 24-a a Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.FCSB încearcă să-și revină după un start dezastruos în 2026 în Superligă. Campioana din ultimele două sezoane are două înfrângeri în primele două meciuri din campionat. Și e pe locul 11, la 7 puncte de play-off. De partea cealaltă, Csikszereda e pe locul 14, cu 19 puncte. ...
10:10
FCSB - Csikszereda, în etapa 24 din Superliga, se va juca diseară, de la ora 20:00. Pe Arena Națională e așteptată o asistență extrem de redusă.FCSB vine după remiza cu Fenerbahce, scor 1-1, din Europa League, meci la care au asistat 27.752, aproximativ 24.000 fiind suporteri ai campioanei României. În antiteză cu ce se va întâmpla împotriva ciucanilorFCSB ar putea avea sub 2. ...
10:10
Proiectul fantezist al lui Donald Trump ar urma să găzduiască 100.000 de oameni # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a prezentat un plan ambițios din sfera sportului. Acesta a făcut noi afirmații despre gala UFC, programată să aibă loc în această vară în fața Casei Albe. Potrivit acestuia, pentru evenimentul ce va fi organizat în cadrul celebrării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii, va fi construit un stadion cu o capacitate de peste 100.000 de spectatori. ...
10:10
Conducerea clubului Pisa, unde evoluează internaționalul român Marius Marin (27 de ani), a decis să-l demită pe Alberto Gilardino (43 de ani) din funcția de antrenor principal al echipei.Fostul internațional italian prelua echipa în vara anului trecut, înlocuind un alt fost mare atacant, pe Filippo Inzaghi (52 de ani), artizanul promovării din Serie B în stagiunea precedentă. ...
Acum 4 ore
09:40
Farul - Universitatea Craiova » Oltenii se pot desprinde în fruntea Superligii! Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Farul și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 17:15, în primul meci al zilei din runda a 24-a din Superligă. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Universitatea Craiova poate profita de pașii greșiți făcuți de principalele urmăritoare din vârful Superligii și se poate desprinde la 4 puncte. Dinamo a remizat 1-1 cu Petrolul, iar Rapid a cedat în Giulești, 0-2 contra lui U Cluj. ...
09:20
Dan Șucu, dialog aprins în Giulești cu fostul lider al galeriei Rapidului » Varianta lui Gheorghe Răducanu: „Să fie clar!” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a fost surprins într-un schimb de replici aprins pe Giulești cu fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Răducanu, cunoscut sub numele de „Gigi Corsicanu”. Discuția a avut loc cu puțin timp înaintea startului meciului pierdut de Rapid cu U Cluj, scor 0-2, iar omul de afaceri era vizibil iritat, gesticulând intens pe tot parcursul dialogului. ...
09:10
Cine este femeia care l-a cumințit pe fostul atacant dinamovist și i-a spus „DA” în Bahamas! Urmează să devină părinți # Gazeta Sporturilor
Alice Bodescu (30 de ani), fiica secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a fost cerută în căsătorie de Liviu Ganea (37 ani), la doar 4 luni de când cei doi au oficializat relația. În curând cei doi vor deveni părinți, Alice fiind însărcinată urmând să aducă pe lume un băiețel. ...
09:00
Fostul rapidist, lăudat pentru victoria obținută de U Cluj în Giulești: „A vrut să demonstreze că l-au pierdut ușor” # Gazeta Sporturilor
Marius Baciu (50 de ani), fost fundaș la Steaua, l-a lăudat pe Iulian Cristea (31 de ani), apărătorul Universității Cluj, pentru prestația din Giulești, unde echipa antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani) s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Rapid.Grație acestui succes, U Cluj a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, ajungând pe locul 5, cu 39 de puncte, la 6 în spatele Rapidului, care se află pe poziția a treia. ...
08:30
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani) se duelează cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) pentru trofeul de la Australian Open 2026. Marea finală începe la 10:30, ora României, și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport.Finala de la Melbourne va fi cea de-a zecea întâlnire directă oficială între cei doi tenismeni, scorul la general fiind de 5-4 în favoarea lui Novak Djokovic. ...
Acum 6 ore
08:00
Plecarea lui Ștefan Târnovanu de la FCSB, discutată de impresar: „Problema e că nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali (73 de ani), agentul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), este convins că portarul o va părăsi pe FCSB în această vară, după ce finanțatorul echipei, Gigi Becali (67 de ani), a hotărât să-l scoată pe internaționalul român din „primul 11”.Decizia drastică a lui Gigi Becali a venit în urma eșecului usturător de pe teren propriu, 1-4 cu vicecampioana CFR Cluj, meci în care Târnovanu „a greșit la 3 din 4 goluri”, conform spuselor patronului. ...
Acum 12 ore
00:50
00:50
00:50
00:50
00:40
00:30
Robert-Sorin Ion, preparator fizic cu un istoric important în sportul românesc, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani.De-a lungul anilor, Robert-Sorin Ion, absolvent al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, a activat la cluburi importante ale sportului românesc. S-a ocupat de forma fizică a handbaliștilor de la CSM București sau de pregătirea echipei de fotbal FC Snagov. ...
31 ianuarie 2026
23:30
Votează AICI „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii”! » Iată nominalizații pentru ianuarie 2026! # Gazeta Sporturilor
Superliga continuă să surprindă și să încânte: favoritele se împiedică, outsiderii lovesc decisiv, iar fiecare etapă rescrie ierarhiile. A venit momentul să deschidem oficial procedura de vot pentru cititorii GSP.ro, care vor alege, și de această dată, „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” ianuarie 2026.Superliga a devenit, etapă de etapă, un spectacol garantat, greu de anticipat și imposibil de ignorat. ...
23:20
Șeful de la U Cluj a numit echipele cu care se luptă pentru play-off în finalul incendiar de sezon # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele de la Universitatea Cluj, a intervenit în direct după succesul obținut de „studenți” în deplasarea din Giulești, în runda cu numărul 24 din Superliga, scor 2-0. ...
23:10
Cristi Săpunaru s-a speriat de ce a văzut în Rapid - U Cluj: „Nu ne-au lăsat să respirăm. Nu mai e timp!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central de la Rapid, a făcut o scurtă analiză a meciului pierdut de giuleșteni cu U Cluj, scor 0-2, în runda 24 din Superliga. Săpunaru consideră că penalty-ul din care U Cluj a făcut 2-0, în minutul 85, prin Nistor, nu trebuia să fie acordat. Totuși, a spus că nu de asta a pierdut echipa lui Gâlcă, ci din cauza faptului că ardelenii au fost superiori. ...
23:10
În timp ce „U” Cluj câștiga în Giulești, peste 500 de fani ai alb-negrilor erau într-o altă capitală europeană # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 31 ianuarie, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Partizan Belgrad cu scorul de 90-79, într-un meci din prima fază a Ligii Adriatice. Campioana României a fost însoțită în capitala Serbiei de 521 de fani ai „studenților. ...
23:10
Explicația lui Dobre pentru eșecul Rapidului: „Asta s-a întâmplat în această seară” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Alexandru Dobre (27 de ani), extrema giuleștenilor, a catalogat drept „dezamăgitoare” prestația echipei lui din această seară. Rapid a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc, acolo unde Craiova se poate distanța dacă o va învinge pe Farul.Fotbalistul a explicat că eșecul este unul amar, însă focusul e pe următorul meci, cel din deplasare cu Hermannstadt, pe 3 februarie. ...
Acum 24 ore
23:00
Gâlcă așteaptă transferul care va schimba fața Rapidului: „Îmi doresc să intre cât mai repede!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a reacționat după primul eșec în 2026. Acesta susține că se aștepta la un meci complicat, însă nu se gândea că echipa lui va pierde.Tehnicianul a cerut răbdare în privința lui Paraschiv și Moruțan, cele două achiziții utilizate încă din primul minut, și a vorbit despre obiectivul echipei în perioada următoare. ...
22:50
Cristiano Bergodi a răpus Rapidul în Giulești și exultă: „Nu am făcut rezultate întâmplătoare” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a venit extrem de mulțumit la finalul meciului din Giulești, după ce echipa a lui a reușit un succes foarte important, care o urcă pe locul 5 în Superliga. Tehnicianul italian care a trecut și pe la Rapid a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor lui și este optimist că în viitor pot face lucruri frumoase împreună. ...
22:50
Imediat după fluierul final din Rapid - U Cluj, scor 0-2, din runda cu numărul 24 din Superliga, elevii lui Costel Gâlcă s-au dus în fața galeriei și au fost încurajați de către ultrași.Deși rezultatul nu le-a fost pe plac ultrașilor, aceștia nu au reacționat ostil la adresa propriei echipe. Suporterii i-au încurajat pe jucători, chiar dacă mai silențios decât în alte rânduriGALERIE FOTO. ...
22:40
Inevitabilul s-a produs, iar Rapid a pierdut primul meci al anului, 0-2 cu U Cluj, după cea mai slabă prestație din 2026 a elevilor lui Constantin Gâlcă. Giuleștenii obținuseră cu noroc 6 puncte în precedentele două partide. ...
22:30
„Aici a fost vina lui Costel!” » Contrariați de alegerile lui Gâlcă din Rapid - U Cluj # Gazeta Sporturilor
Rapid a fost învinsă în Giulești de U Cluj, scor 0-2, iar foștii fotbaliști Marius Baciu și Ovidiu Herea îl văd vinovat pe Costel Gâlcă pentru acest lucru. Meciul cu U Cluj a fost debutul lui Olimpiu Moruțan în fața fanilor din Giulești. Acesta a fost trimis în partea dreaptă a atacului, iar golgheterul Alex Dobre a trecut în stânga. Baciu și Herea consideră că antrenorul a greșit în momentul în care a luat această decizie. ...
22:30
Dan Nistor a înscris din nou pe Giulești și a dat declarația serii: „Chiar dacă m-au înjurat, îmi plac” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul oaspeților, a intrat în minutul 68 și a înscris în minutul 85, după ce a transformat lovitura de la 11 metri obținută de Mendy. La final, a savurat din plin victoria și a ținut să-i laude pe fanii giuleșteni, în ciuda faptului că a fost înjurat. ...
22:30
Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul celor de la Rapid, a venit extrem de dezamăgit la interviul de la finalul meciului pierdut de echipa lui, pe teren propriu, contra celor de la U Cluj, și mai ales supărat pentru penalty-ul dictat împotriva giuleștenilor. ...
22:20
Ce meci pe Stamford Bridge! Condusă cu 0-2 în derby-ul londonez, Chelsea a revenit și a câștigat în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Chelsea a câștigat derby-ul londonez cu West Ham, scor 3-2, după un adevărat „thriller” pe Stamford Bridge. Partida a făcut parte din runda cu numărul #24 în Premier League.Programul complet al etapei #24 din Premier LeagueLiam Rosenior își continuă startul impresionat pe banca „albaștrilor”. ...
22:00
Lotul oficial al Farului pentru meciul cu Universitatea Craiova: ce se întâmplă cu Alibec # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani), atacantul revenit în această iarnă la Farul, are șansa de a juca din nou în tricoul „marinarilor” la chiar primul meci de la reîntoarcere, duminică seara, contra Universității Craiova. Acesta a fost inclus de Ianis Zicu în lot pentru duelul din runda cu numărul 24 a Superligii.Farul - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la ora 17:15, la Ovidiu. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
22:00
Impact instant! A înscris la debutul pentru U Cluj și a făcut liniște în Giulești # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj. Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost inspirat în repriza a doua! Antrenorul italian l-a introdus în teren pe mijlocașul dreapta Oucasse Mendy (24 de ani), iar francezul i-a răsplătit încrederea 9 minute mai târziu.Nimic nu anunța deschiderea de scor în Giulești. Cele două formații s-au anihilat reciproc și au produs foarte puține ocazii de poartă.„Studenții” au forțat și au reușit să spargă gheața în minutul 67, prin Mendy. ...
22:00
Portarul Horațiu Moldovan (28 de ani) continuă la Real Oviedo cel puțin până la finalul sezonului. Anunțul a fost făcut de Guillermo Almada (56 de ani), antrenorul echipei. Sâmbătă, echipa lui a învins-o pe teren propriu pe Girona, scor 1-0.Românul a fost din nou rezervă, așa cum s-a întâmplat la toate meciurile din acest sezon. În acest context au apărut zvonuri potrivit cărora Moldovan va schimba echipa în această pauză de iarnă. ...
21:50
Biatloniștii care l-au criticat pe Donald Trump vor să lase politica deoparte: „Oamenii sunt mândri că steagul e reprezentat” # Gazeta Sporturilor
Ukaleq (24 de ani și Sondre Slettemark (21) vor concura în probe de biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina sub steag danez, după ce au atras atenția recent asupra lor atunci când l-au criticat pe președintele american Donald Trump și dorința lui de a anexa Groenlanda. ...
21:40
Ademola Lookman nu mai merge la Fenerbahce și poate ajunge la un club mult mai mare # Gazeta Sporturilor
Transferul atacantului de la Atalanta, Ademola Lookman, la Fenerbahce a picat definitiv. Fotbalistul ar putea ajunge la Atletico Madrid. Internaționalul nigerian ajunsese la un acord cu gigantul din Istanbul pentru un contract valabil până în vara anului 2029, cu un salariu anual de 10 milioane de euro. Ademola Lookman poate ajunge la Atletico MadridPentru echipa din Bergamo, erau pregătite 35 de milioane de euro. ...
21:20
Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, admite: „Pur și simplu nu am avut timp” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid încearcă să lase rapid în urmă eșecul dureros suferit în Liga Campionilor, 2-4 cu Benfica, și să se concentreze pe campionat. „Los blancos” primesc vizita lui Rayo Vallecano duminică, de la ora 15:00, în etapa 22 din La Liga.Antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare partidei și a transmis că perioada de ajustare prin care trece echipa este firească. ...
21:20
Accidentările continuă să-i dea mari bătăi de cap lui Conte » Napoli câștigă cu Fiorentina, dar își pierde căpitanul # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Fiorentina, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Serie A, în cadrul căruia căpitanul Giovanni Di Lorenzo (32 de ani) a părăsit terenul pe targă. ...
21:00
Aflat în ultimele luni de contract, Mike Maignan a semnat și continuă în Serie A # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui AC Milan, Mike Maignan, a semnat oficial un nou contract pe termen lung cu clubul italian. Acordul precedent ar fi expirat în vară, iar noul contract este valabil până în iunie 2031. Francezul a primit o creștere semnificativă a salariului, care va ajunge acum la un total de 7 milioane de euro pe sezon.Astfel, Maignan va rămâne la gigantul milanez, chiar dacă în vară se înțelesese cu Chelsea, dar clubul i-a blocat transferul. ...
20:50
Jakub Hromada (29 de ani), mijlocașul Rapidului, a luat cartonașul galben în meciul cu U Cluj, din runda cu numărul 24 din Superliga și a devenit indisponibil pentru deplasarea de pe terenul lui Hermannstadt. Înaintea meciului din Giulești, Hromada avea 3 cartonașe galbene și era la un pas să devină indisponibil pentru meciul cu Hermannstadt, echipă care a învins-o pe Rapid în ultimele 3 confruntări directe. ...
20:30
20:30
Sunt revoltați de condiții la Rapid - U Cluj: „La noi când veniți vă descălcați!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - U Cluj. Atmosferă tensionată în Giulești din cauza condițiior de acces în stadion. Cu aproximativ 30 de minute înainte de start, zona destinată suporterilor oaspeți s-a transformat într-un adevărat test de echilibru pentru cei veniți să-și susțină echipa. Noroiul acumulat după precipitațiile din București din ultimele zile și-a spus cuvântul, iar fanii „studenților” au fost extrem de revoltați din cauza acestui aspect. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.