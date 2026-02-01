Daniel Paraschiv, pus la zid după duelul cu Universitatea Cluj » Fostul fundaș de la Rapid nu s-a convis nici de Olimpiu Moruțan: „Nu au fost concentrați”

22:00

Denis Alibec (35 de ani), atacantul revenit în această iarnă la Farul, are șansa de a juca din nou în tricoul „marinarilor” la chiar primul meci de la reîntoarcere, duminică seara, contra Universității Craiova. Acesta a fost inclus de Ianis Zicu în lot pentru duelul din runda cu numărul 24 a Superligii.Farul - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la ora 17:15, la Ovidiu. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...