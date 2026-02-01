Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă: „Bucureştenii să nu mai plătească pentru servicii proaste”

11:15

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că Washingtonul ar „primi cu braţele deschise” China dacă ar dori să cumpere petrol american şi că cele două ţări ar putea încheia „un acord grozav”, avertizând totodată Canada că va impune tarife substanţiale în cazul în care va semna un acord cu Beijingul.