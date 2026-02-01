Ungaria lansează o schemă de 130 milioane de euro pentru reducerea costurilor la încălzire pentru populaţie în această iarnă. În Polonia plafonarea preţurilor la energie a ajutat banca centrală a ţării să declare victorie în lupta contra inflaţiei
Ziarul Financiar, 1 februarie 2026 21:15
Guvernul Ungariei va oferi tuturor gospodăriilor locale un discount de 30% la facturile de încălzire pe luna ianuarie pentru a compensa creşterea puternică a consumului de energie într-o lună cu temperaturi în scădere puternică, a anunţat Gergely Gulyas, şeful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Budapest Business Journal. „Cu această decizie, vrem să ajutăm toate familiile maghiare care primesc energie printr-un fel de conductă“, a declarat ministrul energiei Csaba Lantos.
Medvedev îl laudă pe Trump însă pune la îndoială ameninţarea privind submarinele americane # Ziarul Financiar
Fostul preşedinte al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, l-a lăudat pe preşedintele Donald Trump, afirmând că este un lider eficient, însă a pus la îndoială ameninţările lansate de acesta privind submarinele nucleare trimise în apropierea Rusiei.
PSD cere adoptarea de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate # Ziarul Financiar
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în şedinţa Consiliul Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile.
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab urmează să fie scoşi din funcţiune, valorificaţi sau casaţi, după ce Guvernul a decis că nu mai prezintă interes public.
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă: „Bucureştenii să nu mai plătească pentru servicii proaste” # Ziarul Financiar
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, anunţă că săptămâna viitoare iniţiază un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care să statueze că bucureştenii nu vor mai fi nevoiţi să plătească pentru servicii de termoficare necorespunzătoare.
Papa Leon al XIV-lea face apel la demersuri de pace în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă # Ziarul Financiar
Papa Leon a îndemnat duminică liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina ca pe o oportunitate pentru promovarea iniţiativelor de pace, invocând Armistiţiul Olimpic.
Investitorii de retail aduc lichiditate record la Bursă la început de an, iar optimismul lor, mai mare decât al instituţionalilor, poate supralicita preţurile acţiunilor unor companii listate – câţi sunt şi cât de activi sunt? Care sunt cele mai lichide acţiuni de la Bursă? # Ziarul Financiar
Investitorii de retail par să insufle un nou impuls pieţei de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, unde lichiditatea din ianuarie 2026 a depăşit 1,4 miliarde de lei, mai mult decât dublul rulajului din aceeaşi lună a anului trecut şi peste media istorică a lunii.
Trump vorbeşte despre un mare acord petrolier cu China şi ameninţă Canada cu tarife dure # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că Washingtonul ar „primi cu braţele deschise” China dacă ar dori să cumpere petrol american şi că cele două ţări ar putea încheia „un acord grozav”, avertizând totodată Canada că va impune tarife substanţiale în cazul în care va semna un acord cu Beijingul.
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu: România poate deveni un pol regional de tehnologie şi inovaţie # Ziarul Financiar
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, afirmă că bugetul educaţiei şi cercetării pentru 2026 va influenţa „direct şi imediat” numărul locurilor de muncă bine plătite din România.
Cine este Adrian Neţu director de vânzări ASBIS România, un business de aproape 300 mil. lei, un dezvoltator de soluţii şi servicii IT pentru pieţe din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. Una dintre lecţiile pe care le-am învăţat este că la început puneam accentul pe ce aveam eu de vândut, nu pe ceea ce avea nevoie clientul, şi am greşit # Ziarul Financiar
Vald Cazacu a plecat în SUA la 18 ani şi la început a lucrat la Starbucks, iar acum a lansat Flowlie Technologies, un start-up care optimizează productivitatea şi fundraisingul fondatorilor, iar la ultima rundă de finanţare a ajuns la o evaluare de 15 mil. de dolari. Jumătate din echipă lucrează din New York iar în rest avem oameni în Miami, Brazilia, România, Danemarca şi Filipine # Ziarul Financiar
