Piaţa medicamentelor a trecut de 37 mld. lei în 2025, triplu într-un deceniu

Situaţia internaţională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, iar în funcţie de direcţia pe care o va lua „va avea un loc la masă sau va fi în meniu“, a declarat Volker Raffel, preşedin­tele AHK România, în deschiderea recep­ţiei de Anul Nou organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană la Palatul Parlamentului, eveniment care a întrunit aproape 800 de participanţi - lideri din business, reprezentanţi ai Guvernului şi Preşedinţiei României, ai societăţii civile, ai presei şi mediului academic.