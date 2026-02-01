Bursă. Listarea Electro-Alfa: acord posibil cu o instituţie financiară internaţională. Subscriere minimă de 400 de acţiuni la retail şi dividende de minimum 30% din rezultatul din 2026
Ziarul Financiar, 2 februarie 2026 00:15
Electro-Alfa International a publicat detaliile finale din prospectul ofertei publice iniţiale prin care va aduce la Bursa de Valori Bucureşti 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social după majorare, într-o tranzacţie care evaluează compania la 1 mld. lei înainte de majorarea de capital şi cu o capitalizare anticipată de 1,67 mld. lei (post-money).
Acum 10 minute
00:15
Chinezii de la Xiaomi au lansat o nouă generaţie a seriei de smartphone-uri de volum Redmi Note. În T3 2025, producătorul a avut o cotă de 18% pe piaţa de telefoane din România # Ziarul Financiar
Xiaomi, unul dintre marii producători chinezi de telefoane mobile, gadget-uri, electrocasnice şi maşini, a lansat oficial săptămâna trecută în România noua serie de smartphone-uri - REDMI Note 15.
00:15
Nu trebuie să fii traficant ca să devii miliardar din arme, ci doar om de afaceri şi să fie război: Cum a ajuns Michal Strnad, la numai 33 de ani, miliardar şi cel mai bogat om din Europa Centrală şi de Est, cu o avere care ajunge acum la 37 de miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Când miliardarul ceh Michal Strnad a vândut acţiuni în cadrul companiei sale de apărare în cadrul unui IPO recent, acesta şi-a dublat averea peste noapte. Proprietarul în vârstă de 33 de ani al Czechoslovak Group (CSG) a devenit cea mai bogată persoană din regiune, cu o avere netă de 37,7 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaire Index.
00:15
ZF Agropower. Iulia Blagu, administrator. Agromec Gîrbovi. Pariu pe procesare. Grupul de ferme Agromec Gîrbovi, care cultivă peste 900 de hectare în Ialomiţa, investeşte într-o moară pe pietre # Ziarul Financiar
Agromec Gîrbovi, un grup de ferme care cultivă peste 900 de hectare în Urziceni, jud. Ialomiţa, va investi într-o moară pe pietre, mizând pe o nişă care prinde contur şi pe piaţa din România.
00:15
Andrei Duică, BYD România: Ne uităm la o creştere moderată a pieţei auto în 2026, de până la 5%, însă cu modificări importante în structura pieţei, în favoarea hibridelor plug-in # Ziarul Financiar
Piaţa auto românească va înregistra o creştere moderată în 2026, estimată la maximum 5%, însă structura vânzărilor se va modifica semnificativ, cu o reducere a ponderii motoarelor termice în favoarea vehiculelor plug-in hybrid, susţine Andrei Duică, deputy country manager al BYD pentru România şi Bulgaria.
00:15
Bursă. Sacha Dragic vinde Investimental, casă de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti. Vista Bank România, controlată de familia Vardinogiannis, preia integral compania, extinzându-şi serviciile financiare şi bancare # Ziarul Financiar
Vista Bank România a semnat un acord pentru achiziţia integrală a Investimental, casa de brokeraj bursier la Bursa de Valori Bucureşti, deţinută până acum de Sacha Dragic, fondatorul şi acţionarul principal al Superbet, tranzacţia vizând 100% din capital şi fiind condiţionată de aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu finalizare estimată în al doilea trimestru al anului.
00:15
Ce aşteptări au directorii financiari privind evoluţiile macroeconomice în 2026? Cum estimează că vor evolua companiile şi sectoarele în care activează? Care sunt marile semne de întrebare pentru companii la începutul acestui an? # Ziarul Financiar
Într-un context economic incert, marcat de o ajustare fiscală dureroasă pentru cetăţeni şi companii, opiniile şi sfaturile liderilor de top din mediul de afaceri din România sunt mai importante ca niciodată.
00:15
Afaceri de la Zero. Anca Ivan a renunţat la inginerie şi a dat curs pasiunii ei pentru design, iar astăzi creează, sub brandul Innes, haine atemporale pentru femei # Ziarul Financiar
De la desenul tehnic şi calculele riguroase, la tipare, culori şi croieli - parcursul Ancăi Ivan este dovada că pasiunea îşi găseşte întotdeauna drumul, chiar şi atunci când porneşti dintr-o zonă aparent opusă creativităţii. Inginer constructor la bază, ea a decis, după aproximativ trei ani de lucrat în domeniul ingineriei, să construiască pas cu pas un brand de haine atemporale pentru femei.
00:15
Greii din energie vin la ZF Power Summit, 23-25 februarie. Oamenii care mişcă o piaţă care trebuie să mişte o economie dezbat timp de trei zile cele mai fierbinţi teme din domeniu: energie verde, gaz, nuclear, stocare, materii prime critice, totul e pe masă # Ziarul Financiar
Laura Cozzi, director, sustainability, technology and outlooks, International Energy Agency (IEA) participă la ZF Power Summit. IEA – supranumită „gardianul securităţii energetice a Occidentului“ a lansat recent World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru industria energetică.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Mihai Constantinescu, investitor: Creşterea Bursei reflectă atât fluxurile de capital local, cât şi pregătirea României pentru statutul complet de piaţă emergentă, care atrage tot mai mult interes instituţional # Ziarul Financiar
Capitalul local continuă să alimenteze piaţa bursieră de la Bucureşti, cu fonduri de pensii care cumpără constant şi investitori de retail tot mai implicaţi, în timp ce interesul instituţional devine tot mai vizibil pe măsură ce România se apropie de statutul complet de piaţă emergentă, spune Mihai Constantinescu, investitor pe piaţa de capital, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Deficitul bugetar din sănătate se adânceşte: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a încheiat anul 2025 cu un deficit de aproape 9 mld. lei # Ziarul Financiar
Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a mers pe deficit de 8,7 miliarde de lei în 2025, în urcare abruptă din nou faţă de anul anterior.
00:15
Enayati Medical City a preluat operarea spitalului din Băneasa, ce va fi modernizat cu 10 mil. euro şi redeschis la vară # Ziarul Financiar
Medicul Wargha Enayati, fondatorul oraşului medical Enayati Medical City din nordul Capitalei, cel mai mare proiect greenfield pe piaţa serviciilor medicale private, a preluat operarea spitalului din Băneasa, care va fi modernizat cu 10 mil. euro şi redeschis în vara acestui an. Această mutare face parte din strategia de consolidare şi extindere a grupului.
00:15
Producătorii de băuturi răcoritoare apasă frâna investiţiilor după ce consumul a scăzut # Ziarul Financiar
Consumul de băuturi răcoritoare a marcat în 2025 al doilea an consecutiv de scădere, ajungând la mai puţin de 1,75 miliarde de litri, iar pentru 2026 producătorii nu sunt mai optimişti şi spun că va fi un an complicat pentru piaţă având în vedere schimbările legislative care au redus încrederea populaţiei în economie.
00:15
00:15
Vânzările de medicamente au trecut de 37 mld. lei în 2025, o creştere de 9% faţă de anul anterior, arată compania de cercetare de piaţă Cegedim, într-o informare publicată pe platforma LinkedIn.
00:15
Cât mai este productivitatea bancherilor? La Raiffeisen, profitul per angajat a depăşit 30.000 lei/lună în anul 2025. Banca a obţinut un profit de 1,75 miliarde de lei # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank, a cincea cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a reuşit să obţină în anul 2025 un profit net de 1,75 mld. lei, mai mare cu 4% faţă de câştigul din 2024.
00:15
Astăzi, dacă europenii investesc în fonduri diversificate precum MSCI World, 80% din bani ajung în SUA, iar doar acolo există suficiente resurse pentru a finanţa marile pariuri pe noile tehnologii # Ziarul Financiar
Situaţia internaţională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, iar în funcţie de direcţia pe care o va lua „va avea un loc la masă sau va fi în meniu“, a declarat Volker Raffel, preşedintele AHK România, în deschiderea recepţiei de Anul Nou organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană la Palatul Parlamentului, eveniment care a întrunit aproape 800 de participanţi - lideri din business, reprezentanţi ai Guvernului şi Preşedinţiei României, ai societăţii civile, ai presei şi mediului academic.
00:15
Orange România a ajuns la 88 de oraşe cu acoperire 5G şi 4,5 milioane de gospodării în aria de acoperire a reţelei de fibră optică. Operatorul a testat viteze pe mobil de 10 Gbps. Compania a testat pentru prima dată în România tehnologia 5G millimeter Wave, obţinând viteze de 10 Gbps download în laborator # Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei locale de comunicaţii, şi-a extins reţelele cu tehnologia 5G şi cele de fibră optică în 2025, ajungând cu acoperirea 5G/5G+ în 88 de oraşe, iar cu fibra la aproximativ 4,5 milioane de gospodării, potrivit datelor transmise de companie.
00:15
Cosmin Savu-Cristescu, REDPORT: „Prioritatea companiei este maximizarea şanselor de succes ale IPO-ului, nu respectarea strictă a unui calendar. Decizia finală va ţine cont de indicatorii economici şi de apetitul investitorilor“ # Ziarul Financiar
Cosmin Savu-Cristescu, CEO şi fondator, REDPORT, spune că plasamentul privat derulat în ultimul trimestru al anului trecut a reprezentat în principal o validare a modelului de business şi a strategiei de dezvoltare pe termen mediu. Comunicarea publică privind dimensiunea capitalului atras şi structura investitorilor este normată de cadrul de reglementare aplicabil, precizează acesta.
00:15
Cu rezervele de apă refăcute de ploile de toamnă şi zăpada din iarnă, 2026 se anunţă un an agricol foarte bun pentru cereale şi oleaginoase, cu o recoltă de 30 mil. tone # Ziarul Financiar
Anul agricol 2026 începe promiţător pentru fermierii România, după o toamnă considerată de aceştia „cea mai bună din ultimii opt ani“.
Acum o oră
23:30
Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Asociatul din umbra care ne influenteaza zilnic viata # Ziarul Financiar
Initial, am vrut sa scriu in loc de asociat ''partener'', dar nu e cazul. Nu in Romania sau nu inca. Intr-un parteneriat sanatos sunt implicate toate partile, exista respect reciproc si responsabilitate asumata. Din pacate, cand e vorba de statul roman, nu se poate folosi termenul de ''partener''.
Acum 2 ore
23:15
Dragoş Damian, Terpia Cluj: An şi decada de vis pentru prietenii mei din industrie. Vânzările de medicamente cresc în 2025 cu 10% până la 37,5 miliarde de lei. Vânzările de medicamente s-au triplat în ultimii 10 ani. Iar România este tot la coada clasamentelor de sănătate # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:15
Ungaria lansează o schemă de 130 milioane de euro pentru reducerea costurilor la încălzire pentru populaţie în această iarnă. În Polonia plafonarea preţurilor la energie a ajutat banca centrală a ţării să declare victorie în lupta contra inflaţiei # Ziarul Financiar
Guvernul Ungariei va oferi tuturor gospodăriilor locale un discount de 30% la facturile de încălzire pe luna ianuarie pentru a compensa creşterea puternică a consumului de energie într-o lună cu temperaturi în scădere puternică, a anunţat Gergely Gulyas, şeful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Budapest Business Journal. „Cu această decizie, vrem să ajutăm toate familiile maghiare care primesc energie printr-un fel de conductă“, a declarat ministrul energiei Csaba Lantos.
21:15
Acum 6 ore
20:15
Medvedev îl laudă pe Trump însă pune la îndoială ameninţarea privind submarinele americane # Ziarul Financiar
Fostul preşedinte al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, l-a lăudat pe preşedintele Donald Trump, afirmând că este un lider eficient, însă a pus la îndoială ameninţările lansate de acesta privind submarinele nucleare trimise în apropierea Rusiei.
20:15
PSD cere adoptarea de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate # Ziarul Financiar
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în şedinţa Consiliul Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile.
Acum 8 ore
18:00
16:45
16:30
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab urmează să fie scoşi din funcţiune, valorificaţi sau casaţi, după ce Guvernul a decis că nu mai prezintă interes public.
16:30
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă: „Bucureştenii să nu mai plătească pentru servicii proaste” # Ziarul Financiar
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, anunţă că săptămâna viitoare iniţiază un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care să statueze că bucureştenii nu vor mai fi nevoiţi să plătească pentru servicii de termoficare necorespunzătoare.
16:30
16:30
Papa Leon al XIV-lea face apel la demersuri de pace în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă # Ziarul Financiar
Papa Leon a îndemnat duminică liderii mondiali să folosească Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina ca pe o oportunitate pentru promovarea iniţiativelor de pace, invocând Armistiţiul Olimpic.
Acum 12 ore
16:00
16:00
15:45
14:15
Investitorii de retail aduc lichiditate record la Bursă la început de an, iar optimismul lor, mai mare decât al instituţionalilor, poate supralicita preţurile acţiunilor unor companii listate – câţi sunt şi cât de activi sunt? Care sunt cele mai lichide acţiuni de la Bursă? # Ziarul Financiar
Investitorii de retail par să insufle un nou impuls pieţei de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, unde lichiditatea din ianuarie 2026 a depăşit 1,4 miliarde de lei, mai mult decât dublul rulajului din aceeaşi lună a anului trecut şi peste media istorică a lunii.
13:30
13:15
13:00
12:45
12:45
11:30
Acum 24 ore
11:15
11:15
11:15
Trump vorbeşte despre un mare acord petrolier cu China şi ameninţă Canada cu tarife dure # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că Washingtonul ar „primi cu braţele deschise” China dacă ar dori să cumpere petrol american şi că cele două ţări ar putea încheia „un acord grozav”, avertizând totodată Canada că va impune tarife substanţiale în cazul în care va semna un acord cu Beijingul.
