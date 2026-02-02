Modificări la concediile medicale: transparență și coduri noi de boală
TeleM Iași , 2 februarie 2026 10:50
Anunțul ministrului Sănătății Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea codurilor de boală, în urma deciziei privind neplata primei zile de concediu medical.Noile reguli vor fi puse în transparență decizională în această săptămână pentru a reduce inechitățile. Ministrul a subliniat că măsura este tranzitorie și poate fi ajustată, adăugând că se vor face modificări pentru
Acum 5 minute
11:10
Pe 2 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului Local Iași, a avut loc dezbaterea publică privind PUZ-ul pentru „restaurarea și extinderea Casei Racoviță". Monumentul istoric, cunoscut și ca „Micul Trianon", din a doua jumătate a secolului XIX, se află pe bd. Carol I nr. 26, în cartierul Copou. Discuțiile au fost tensionate, iar
Acum 15 minute
11:00
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Săptămâna aduce energie și inițiativă. Ai șansa să începi proiecte noi la serviciu. Evită deciziile impulsive și concentrează-te pe organizare. Relațiile personale se îmbunătățesc prin dialog deschis. Taur (20 aprilie – 20 mai) Se conturează oportunități financiare. Fii atent la cheltuieli și negocieri. În familie, comunicarea sinceră va evita
11:00
Un bebeluș de doar trei luni luptă pentru viață după ce a suferit un stop cardio-respirator. Copilul, născut prematur și cântărind 5100 de grame, era internat în secția de pediatrie a Spitalului Județean, din cauza unei bronșiolite acute suprainfectate. Luni dimineață, micuțul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii pediatri au reușit să îi repornească inima
11:00
România a readus în discuție achiziția sistemelor germane de apărare antiaeriană IRIS-T SLM. În vara anului 2025, țara noastră semnase un acord-cadru pentru 18 sisteme SPYDER de la compania israeliană Rafael, potrivit Defense Express. Subiectul IRIS-T a fost central în întâlnirile recente dintre miniștrii apărării din România și Germania. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale
11:00
De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale # TeleM Iași
România se pregătește pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale începând cu 1 aprilie 2026, ca urmare a eliminării mecanismului de plafonare a prețului care a fost în vigoare din perioada pandemiei și ulterior prelungit prin acte normative speciale. De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la
Acum 30 minute
10:50
Ce este Întâmpinarea Domnului Întâmpinarea Domnului se sărbătorește pe 2 februarie. Ea amintește momentul în care pruncul Iisus a fost dus la Templu, la 40 de zile după naștere, de Maria și Iosif. Acolo, Simeon și Ana L-au recunoscut ca Mesia. Pentru credincioși, sărbătoarea simbolizează întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Hristos este văzut ca lumina
10:50
Acum o oră
10:30
Primăria Piatra-Neamț repară modulele de colectare a deșeurilor: primele 400 retrase în februarie # TeleM Iași
Modulele de colectare din Piatra-Neamț În Piatra-Neamț există 2.100 de module pentru colectarea deșeurilor. Acestea sunt amplasate în peste 300 de puncte. Modulele sunt destinate deșeurilor menajere, cartonului, sticlei și plasticului. Multe dintre module au fost deteriorate. Cauzele sunt: expunerea la intemperii și utilizarea necorespunzătoare sau excesivă. Evaluare și reparații Primăria a primit numeroase semnale
10:20
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași se implică activ într-un proiect propus de Academia Română, care are ca obiectiv identificarea unor soluții inteligente pentru reducerea traficului sufocant din municipiul Iași. USV Iași își va pune dronele utilitare în slujba comunității Proiectul presupune utilizarea inteligenței artificiale în sprijinul dezvoltării urbane, iar
10:20
Ateneul Național din Iași, performanță remarcabilă în 2025: locul 2 la nivel județean și locul 7 la nivel național # TeleM Iași
Rezultate excepționale confirmate de veniturile proprii Ateneul Național din Iași a încheiat anul 2025 cu rezultate deosebite. Performanța este confirmată de situațiile centralizate ale veniturilor proprii ale instituțiilor publice de cultură. Instituția s-a clasat pe locul 2 la nivelul județului Iași, în rândul instituțiilor publice de cultură. În categoria instituțiilor de spectacole și concerte, Ateneul
Acum 2 ore
10:10
Informare meteorologică emisă de ANM Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, cu ger puternic, intensificări ale vântului și precipitații sub formă de ninsoare. Ger persistent și temperaturi extrem de scăzute Vremea va fi deosebit
10:00
Începe prima sesiune parlamentară a anului: bugetul pe 2026, reformele Guvernului și moțiuni anunțate de opoziție # TeleM Iași
Parlamentul își reia activitatea Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea legislativă după pauza de iarnă. Ședințe pentru formarea conducerii Conducerea Senatului și a Camerei Deputaților va avea ședințe separate. Fiecare grup parlamentar va depune propuneri pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori. Nominalizările vor fi supuse
09:50
Integritatea – reper esențial în debutul carierei polițiștilor din Iași | Activitate de instruire anticorupție DGA # TeleM Iași
La data de 27 ianuarie 2026, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași au desfășurat o activitate de instruire anticorupție adresată personalului nou-încadrat al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, aflat la început de carieră profesională. Activitate de instruire anticorupție DGA Demersul a avut ca obiectiv principal consolidarea reperelor etice și profesionale necesare exercitării
09:50
Andrei Apreotesei: Reducerea salariilor în cultură este de neconceput. Demisia mea devine operațională dacă se cer concedieri # TeleM Iași
Poziție fermă a managerului interimar al Palatului Culturii din Iași Managerul interimar al Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei, a declarat că o eventuală diminuare cu 10% a anvelopei salariale pentru angajații din domeniul cultural este de neconceput în actualul context economic și social. Acesta a subliniat că salariile din cultură sunt printre cele mai
09:30
PSD solicită Guvernului adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate # TeleM Iași
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. PSD solicită Guvernului adoptarea, în regim
09:20
În ultimele zile au avut loc trei prelevări de organe în trei spitale din România: Timișoara, Craiova și Iași, fiecare reprezentând o șansă reală la viață pentru 10 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru transplant. Două transplanturi reușite la Iași în acest week-end La Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași a
Acum 4 ore
09:00
În această dimineață, în jurul orei 06.20, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o locuință din comuna Popești. Vrancea | O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu produs în comuna Popești La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Dumbrăveni cu o autospecială de stingere,
Acum 24 ore
15:50
Un șofer în vârstă de 76 ani, cu permisul suspendat a fost reținut de polițiștii gălățeni după ce a refuzat să oprească mașina # TeleM Iași
Polițiștii Biroului Rutier Galați au intervenit în două cazuri distincte de nerespectare a semnalelor regulamentare de oprire și conducere a unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat, fapte pentru care au fost dispuse măsuri legale Un șofer în vârstă de 76 ani, cu permisul suspendat a fost reținut de polițiștii gălățeni după ce a
15:30
Liderul suprem al Iranului susține că un război declanșat de SUA s-ar transforma într-un conflict regional # TeleM Iași
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a avertizat duminică că orice război inițiat de Statele Unite se va extinde dincolo de Iran și se va transforma într-un conflict regional mai amplu, potrivit presei de stat. Liderul suprem al Iranului susține că un război declanșat de SUA s-ar transforma într-un conflict regional „America ar trebui să
15:10
Suceava | Material lemnos în valoare de 80.000 lei confiscat după o acțiune a polițiștilor în comuna Mălini # TeleM Iași
În ultimele zile, polițiștii din cadrul Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol – IPJ Suceava, au acționat pe raza comunei Mălini, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. Suceava | Material lemnos în valoare de 80.000 lei confiscat după o acțiune a polițiștilor în comuna Mălini În perimetrul împrejmuit al unui imobil având ca destinație grădină/livadă,
15:00
Două proiecte imobiliare importante, ce vor fi construite în zona Copou intră mâine în dezbatere publică la sediul Primăriei Iași. Acestea vor fi derulate de oamenii de afaceri Iulian Dascălu și Dan Fiterman. Două proiecte imobiliare ce vizează Copoul intră în dezbatere publică Un proiect imobiliar propus prin Planul Urbanistic Zonal de Iulius Group vizează
14:10
Carlos Alacaraz a câștigat Australian Open după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic # TeleM Iași
Putin peste 3 ore a durat finala masculina de la Australian Open. Spaniolul Carlos Alcaraz s-a impus in 4 seturi, in fata marelui campion Novak Djokovic. cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 Carlos Alacaraz a câștigat Australian Open după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic Tenismenul spaniol a bifat astazi a
13:40
Comuna Lețcani continuă procesul de modernizare a infrastructurii locale prin demararea unui proiect ce vizează execuția lucrărilor de construcții pentru amenajarea stațiilor de transport public prin îmbunătățirea condițiilor de transport, a siguranței rutiere și a confortului pentru cetățeni. 11 stații de transport public vor fi amenajate în comuna Lețcani În cadrul acestui proiect, UAT Comuna
13:20
Recent a demarat o nouă etapă în cadrul Proiectului „Extinderea transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași" – forajele geotehnice necesare detalierii soluției tehnice. Trenul metropolitan Iași a intrat în etapa forajelor geotehnice O echipă dotată cu o foreză a început primul foraj geotehnic în zona trecerii la
13:00
Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto # TeleM Iași
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava pregătește o achiziție importantă de echipamente tehnice necesare dezvoltării unei camere semianecoice și a unui laborator modern de compatibilitate electromagnetică. Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto Scopul acestei investiții este implementarea în bune condiții a
12:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile privind Groenlanda au început și și-a exprimat speranța intr-un „acord bun" pentru Washington și Europa. Trump anunță începerea discuțiilor privind Groenlanda „Am început o negociere", a spus el, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre dacă a fost în contact cu liderii europeni cu privire la Groenlanda. „Cred că
11:50
Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota 5 # TeleM Iași
În decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat simularea examenului de Evaluare Națională, care a vizat 7321 de elevi înscriși în clasa a VIII-a în 158 de unități școlare cu personalitate juridică din județul Iași. Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota
11:20
Un fost ministru despre protestul din Miercurea Ciuc: “O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe!” # TeleM Iași
În Miercurea Ciuc, municipiul din județul Harghita cu o majoritate etnică maghiară de peste 80%, mii de localnici au ieșit în stradă pe 31 ianuarie 2026 pentru a protesta față de majorarea taxelor și impozitelor locale, dar și față de ceea ce mulți percep ca fiind o lipsă de reprezentare reală în politica locală și
Ieri
11:10
Un instrument de inteligență artificială ajută la determinarea riscului de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer # TeleM Iași
Cercetătorii universitari au dezvoltat un nou instrument pentru a determina riscul de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer, folosind inteligența artificială. Un instrument de inteligență artificială ajută la determinarea riscului de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer Pac
10:40
Un profesor în vârstă de 64 ani a fost reținut de polițiști și va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de arestare preventivă după ce a sărutat o elevă de 13 ani. Profesor din Argeș reținut după ce a sărutat o elevă de 13 ani Polițiștii din cadrul Secției de Poliție […] Articolul Profesor din Argeș reținut după ce a sărutat o elevă de 13 ani apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Începând de astăzi, plățile în Bulgaria se efectuează exclusiv în euro, leva nemaifiind acceptată ca mijloc legal de plată în tranzacțiile zilnice. În ciuda trecerii complete la moneda unică, supravegherea mai strictă a practicilor de stabilire a prețurilor rămâne în vigoare și va continua încă câteva luni. Începând de astăzi, plățile în Bulgaria se efectuează exclusiv în euro Până pe 30 […] Articolul Începând de astăzi, plățile în Bulgaria se efectuează exclusiv în euro apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Lucrările la proiectul AGRITECH sunt în plină desfășurare, iar viitorul campus educațional începe să prindă contur. Amplasat în zona Ezăreni, acesta reprezintă un pas important pentru modernizarea învățământului dual și pentru conectarea educației cu nevoile reale ale pieței muncii. Campusul Agritech din zona Ezăreni începe să prindă viață Proiectul „Construire infrastructură pentru învățământ dual – […] Articolul Campusul Agritech din zona Ezăreni începe să prindă viață apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat penal după o altercație domestică # TeleM Iași
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a intrat in vizorul politistilor după ce, vineri a fost reclamat penal de concubina sa și de fiica acesteia pentru acte de violență si port ilegal de arma. Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat penal după o altercație domestică Conform plângerii depuse la Poliția Salcea de cele două […] Articolul Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat penal după o altercație domestică apare prima dată în TeleM Regional.
31 ianuarie 2026
19:10
Iașul apare în documentele Epstein date publicității de Departamentul de Justiție din SUA # TeleM Iași
Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri mult mai multe documente din dosarele sale de investigație privind Jeffrey Epstein, reluând dezvăluirile în temeiul unei legi menite să dezvăluie ce știa guvernul despre abuzurile sexuale comise de finanțatorul milionar asupra unor tinere fete și despre interacțiunile sale cu persoane bogați și puternice precum Donald Trump și […] Articolul Iașul apare în documentele Epstein date publicității de Departamentul de Justiție din SUA apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Sturdza al județului Iași au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la nivelul acoperișului unei construcții zootehnice transformate în locuințe colective, cu […] Articolul Incendiu de amploare la nivelul acoperișului unei locuințe colective din Cotu Morii apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Protest la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor și nivelul scăzut de trai: “Nu noi am distrus economia ţării!” # TeleM Iași
In jur de 1500 de locuitori ai municipiului Miercurea-Ciuc au ieșit astăzi în stradă, nemulțumiți de majorarea impozitelor și taxelor locale și de eliminarea unor facilități fiscale care, spun ei, afectează în special proprietarii de clădiri vechi și persoanele cu venituri reduse. Protestul a avut loc în Piața Libertății, unde participanții au cerut soluții concrete […] Articolul Protest la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor și nivelul scăzut de trai: “Nu noi am distrus economia ţării!” apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice # TeleM Iași
Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe Novak Djokovic în finala de la Australian Open din acest an, după ce cei doi au parcurs două semifinale epice vineri, la Melbourne. Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice Mai întâi, Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev în cinci seturi – […] Articolul Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză care vizează fapte privind regimul armelor și munițiilor, contrabandă și uzul de armă fără drept. CITESTE SI: Botoșani | Tânăr săltat de polițiști după ce se plimba pe o stradă din Trușești […] Articolul Percheziții într-o comună din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. Dacă ați vazut-o, sunați la 112! # TeleM Iași
La data de 30 ianuarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în aceeași zi, minora ANDREI MIRELA DIANA, în vârstă de 15 ani, a plecat din municipiul Pașcani și nu a mai revenit până în prezent la domiciliul său, din comuna Sirețel, jud. Iași. Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. […] Articolul Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. Dacă ați vazut-o, sunați la 112! apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
În această dimineață, în jurul orei 06:00, în urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, dispeceratul integrat SMURD Iași a fost alertat cu privire la producerea unui incendiu la o casă de locuit din localitatea Brădicești, comuna Dolhești. Un incendiu violent a distrus dimineață o casă din comuna Dolhești La fața locului […] Articolul Un incendiu violent a distrus dimineață o casă din comuna Dolhești apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Catherine O’Hara, actrița cunoscută pentru rolurile sale principale din filmele „Singur acasă” și „Beetlejuice”, precum și pentru rolul său premiat cu Emmy din „Schitt’s Creek”, a murit la vârsta de 71 de ani. A murit actrița care a interpretat rolul mamei lui Kevin din “Singur acasă” Vedeta canadiană a devenit faimoasă prin intermediul trupei de […] Articolul A murit actrița care a interpretat rolul mamei lui Kevin din “Singur acasă” apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? # TeleM Iași
Ucraina trece printr-un blackout major care afecteaza milioane de oameni. Mulți s-au întrebat dacă aceste probleme pot afecta și România sau Republica Moldova și ce înseamnă faptul că rețelele electrice sunt „legate”. Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? Întreruperile de curent din regiunile Ucrainei au fost cauzate de […] Articolul Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Poli Iasi a pierdut meciul amical disputat astazi pe terenul sintetic din Copou in compania celor de la FC Bacau. Oaspetii s-au impus cu scorul de 3-2. Poli Iași – FC Bacău 2-3, într-un meci amical FC Bacău a început mai bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 23, prin Carstean, profitând […] Articolul Poli Iași – FC Bacău 2-3, într-un meci amical apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Autoritatile din Republica Moldova au anuntat ca, din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în aceasta dimineata, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Black out parțial pe teritoriul Republicii Moldova Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea […] Articolul Black out parțial pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri paliative # TeleM Iași
Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași demarează un proiect important de modernizare a infrastructurii medicale, care vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru demolarea parțială, reabilitarea și extinderea unei clădiri existente cu destinația de unitate spitalicească. Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri […] Articolul Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri paliative apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
După o perioadă cu temperaturi peste zero grade, vremea se va răci accentuat în zilele următoare. Începând de astăzi și până pe 4 februarie, vremea va deveni extrem de rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Gerul revine în zona Moldovei Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va […] Articolul Gerul revine în zona Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Aseara, în urma unui apel la 112 care semnala un miros puternic și iritant într-un bloc de locuințe din Bacău, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – CJ Bacău s-au mobilizat de urgență, alături de echipajele ISU (CBRN) și reprezentanții DJM. Alerta aseara intr-un bloc din Bacau in urma emanarii unui miros iritant Deși disconfortul resimțit […] Articolul Alerta aseara intr-un bloc din Bacau in urma emanarii unui miros iritant apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre protecție!” # TeleM Iași
În contextul unor evenimente recente extrem de grave care au avut ca protagoniști copii și adolescenți, secretarul de stat Raed Arafat aduce în prim-plan o temă tot mai discutată la nivel internațional: limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre […] Articolul Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre protecție!” apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 24 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Tanar prins de procurorii DIICOT Iasi cu un 1 kg de canabis Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna ianuarie […] Articolul Tanar prins de procurorii DIICOT Iasi cu un 1 kg de canabis apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace # TeleM Iași
Președintele Volodimir Zelenski a respins propunerea Kremlinului de a purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, dar a semnalat că este pregătit pentru o întâlnire într-un format mai potrivit. Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace „Pot la fel de […] Articolul Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace apare prima dată în TeleM Regional.
