Trenul metropolitan Iași a intrat în etapa forajelor geotehnice
TeleM Iași , 1 februarie 2026 13:20
Recent a demarat o nouă etapă în cadrul Proiectului „Extinderea transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași" – forajele geotehnice necesare detalierii soluției tehnice. Trenul metropolitan Iași a intrat în etapa forajelor geotehnice O echipă dotată cu o foreză a început primul foraj geotehnic în zona trecerii la
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
13:40
Comuna Lețcani continuă procesul de modernizare a infrastructurii locale prin demararea unui proiect ce vizează execuția lucrărilor de construcții pentru amenajarea stațiilor de transport public prin îmbunătățirea condițiilor de transport, a siguranței rutiere și a confortului pentru cetățeni. 11 stații de transport public vor fi amenajate în comuna Lețcani În cadrul acestui proiect, UAT Comuna
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto # TeleM Iași
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava pregătește o achiziție importantă de echipamente tehnice necesare dezvoltării unei camere semianecoice și a unui laborator modern de compatibilitate electromagnetică. Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto Scopul acestei investiții este implementarea în bune condiții a
Acum 2 ore
12:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile privind Groenlanda au început și și-a exprimat speranța intr-un „acord bun" pentru Washington și Europa. Trump anunță începerea discuțiilor privind Groenlanda „Am început o negociere", a spus el, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre dacă a fost în contact cu liderii europeni cu privire la Groenlanda. „Cred că
11:50
Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota 5 # TeleM Iași
În decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat simularea examenului de Evaluare Națională, care a vizat 7321 de elevi înscriși în clasa a VIII-a în 158 de unități școlare cu personalitate juridică din județul Iași. Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota
Acum 4 ore
11:20
Un fost ministru despre protestul din Miercurea Ciuc: “O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe!” # TeleM Iași
În Miercurea Ciuc, municipiul din județul Harghita cu o majoritate etnică maghiară de peste 80%, mii de localnici au ieșit în stradă pe 31 ianuarie 2026 pentru a protesta față de majorarea taxelor și impozitelor locale, dar și față de ceea ce mulți percep ca fiind o lipsă de reprezentare reală în politica locală și
11:10
Un instrument de inteligență artificială ajută la determinarea riscului de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer # TeleM Iași
Cercetătorii universitari au dezvoltat un nou instrument pentru a determina riscul de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer, folosind inteligența artificială. Un instrument de inteligență artificială ajută la determinarea riscului de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer Pacienții cu cancer care suferă un atac de cord se confruntă cu riscuri crescute
10:40
Un profesor în vârstă de 64 ani a fost reținut de polițiști și va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de arestare preventivă după ce a sărutat o elevă de 13 ani. Profesor din Argeș reținut după ce a sărutat o elevă de 13 ani Polițiștii din cadrul Secției de Poliție
10:30
Începând de astăzi, plățile în Bulgaria se efectuează exclusiv în euro, leva nemaifiind acceptată ca mijloc legal de plată în tranzacțiile zilnice. În ciuda trecerii complete la moneda unică, supravegherea mai strictă a practicilor de stabilire a prețurilor rămâne în vigoare și va continua încă câteva luni. Începând de astăzi, plățile în Bulgaria se efectuează exclusiv în euro Până pe 30
10:20
Lucrările la proiectul AGRITECH sunt în plină desfășurare, iar viitorul campus educațional începe să prindă contur. Amplasat în zona Ezăreni, acesta reprezintă un pas important pentru modernizarea învățământului dual și pentru conectarea educației cu nevoile reale ale pieței muncii. Campusul Agritech din zona Ezăreni începe să prindă viață Proiectul „Construire infrastructură pentru învățământ dual –
10:00
Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat penal după o altercație domestică # TeleM Iași
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a intrat in vizorul politistilor după ce, vineri a fost reclamat penal de concubina sa și de fiica acesteia pentru acte de violență si port ilegal de arma. Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat penal după o altercație domestică Conform plângerii depuse la Poliția Salcea de cele două
Acum 24 ore
19:10
Iașul apare în documentele Epstein date publicității de Departamentul de Justiție din SUA # TeleM Iași
Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri mult mai multe documente din dosarele sale de investigație privind Jeffrey Epstein, reluând dezvăluirile în temeiul unei legi menite să dezvăluie ce știa guvernul despre abuzurile sexuale comise de finanțatorul milionar asupra unor tinere fete și despre interacțiunile sale cu persoane bogați și puternice precum Donald Trump și
16:50
În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Sturdza al județului Iași au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la nivelul acoperișului unei construcții zootehnice transformate în locuințe colective, cu
16:20
Protest la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor și nivelul scăzut de trai: “Nu noi am distrus economia ţării!” # TeleM Iași
In jur de 1500 de locuitori ai municipiului Miercurea-Ciuc au ieșit astăzi în stradă, nemulțumiți de majorarea impozitelor și taxelor locale și de eliminarea unor facilități fiscale care, spun ei, afectează în special proprietarii de clădiri vechi și persoanele cu venituri reduse. Protestul a avut loc în Piața Libertății, unde participanții au cerut soluții concrete
16:10
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice # TeleM Iași
Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe Novak Djokovic în finala de la Australian Open din acest an, după ce cei doi au parcurs două semifinale epice vineri, la Melbourne. Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala Australian Open după două semifinale epice Mai întâi, Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev în cinci seturi –
15:50
În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză care vizează fapte privind regimul armelor și munițiilor, contrabandă și uzul de armă fără drept. CITESTE SI: Botoșani | Tânăr săltat de polițiști după ce se plimba pe o stradă din Trușești
15:40
Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. Dacă ați vazut-o, sunați la 112! # TeleM Iași
La data de 30 ianuarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în aceeași zi, minora ANDREI MIRELA DIANA, în vârstă de 15 ani, a plecat din municipiul Pașcani și nu a mai revenit până în prezent la domiciliul său, din comuna Sirețel, jud. Iași. Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu.
15:30
În această dimineață, în jurul orei 06:00, în urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, dispeceratul integrat SMURD Iași a fost alertat cu privire la producerea unui incendiu la o casă de locuit din localitatea Brădicești, comuna Dolhești. Un incendiu violent a distrus dimineață o casă din comuna Dolhești La fața locului
15:10
Catherine O'Hara, actrița cunoscută pentru rolurile sale principale din filmele „Singur acasă" și „Beetlejuice", precum și pentru rolul său premiat cu Emmy din „Schitt's Creek", a murit la vârsta de 71 de ani. A murit actrița care a interpretat rolul mamei lui Kevin din "Singur acasă" Vedeta canadiană a devenit faimoasă prin intermediul trupei de
14:50
Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? # TeleM Iași
Ucraina trece printr-un blackout major care afecteaza milioane de oameni. Mulți s-au întrebat dacă aceste probleme pot afecta și România sau Republica Moldova și ce înseamnă faptul că rețelele electrice sunt „legate". Accident major în sistemul energetic ucrainean. Ce impact are asupra Moldovei și României? Întreruperile de curent din regiunile Ucrainei au fost cauzate de
14:30
Poli Iasi a pierdut meciul amical disputat astazi pe terenul sintetic din Copou in compania celor de la FC Bacau. Oaspetii s-au impus cu scorul de 3-2. Poli Iași – FC Bacău 2-3, într-un meci amical FC Bacău a început mai bine partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 23, prin Carstean, profitând
Ieri
13:40
Autoritatile din Republica Moldova au anuntat ca, din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în aceasta dimineata, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Black out parțial pe teritoriul Republicii Moldova Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea
13:30
Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri paliative # TeleM Iași
Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași demarează un proiect important de modernizare a infrastructurii medicale, care vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru demolarea parțială, reabilitarea și extinderea unei clădiri existente cu destinația de unitate spitalicească. Licitație de peste 3 milioane de euro la Spitalul de Copii Sf. Maria pentru construcția unei unități de îngrijiri
13:10
După o perioadă cu temperaturi peste zero grade, vremea se va răci accentuat în zilele următoare. Începând de astăzi și până pe 4 februarie, vremea va deveni extrem de rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Gerul revine în zona Moldovei Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va
11:00
Aseara, în urma unui apel la 112 care semnala un miros puternic și iritant într-un bloc de locuințe din Bacău, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – CJ Bacău s-au mobilizat de urgență, alături de echipajele ISU (CBRN) și reprezentanții DJM. Alerta aseara intr-un bloc din Bacau in urma emanarii unui miros iritant Deși disconfortul resimțit
10:30
Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre protecție!” # TeleM Iași
În contextul unor evenimente recente extrem de grave care au avut ca protagoniști copii și adolescenți, secretarul de stat Raed Arafat aduce în prim-plan o temă tot mai discutată la nivel internațional: limitarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, ci despre
10:00
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 24 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Tanar prins de procurorii DIICOT Iasi cu un 1 kg de canabis Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna ianuarie
09:40
Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace # TeleM Iași
Președintele Volodimir Zelenski a respins propunerea Kremlinului de a purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, dar a semnalat că este pregătit pentru o întâlnire într-un format mai potrivit. Zelenski respinge oferta lui Putin de a negocia la Moscova si vorbeste despre o posibila amanare a discutiilor despre pace „Pot la fel de
09:20
Guvernul a decis introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. RO e-Factura s-a amanat pana la 1 iunie 2026 Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1
30 ianuarie 2026
18:00
Presiune financiară majoră la Rompetrol: datorii record, pierderi acumulate și blocaj în negocierile salariale # TeleM Iași
Grupul KMG International (
17:30
12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret # TeleM Iași
Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava – Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de DX – Drum Expres, loturile 1 și 2. 12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte, […] Articolul 12 oferte au fost depuse pentru construcția primelor două loturi din drumul expres Suceava – Siret apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă cu fonduri europene la Bacău # TeleM Iași
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat astazi trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care funcționari publici și reprezentanți ai unor firme private, într-un dosar penal legat de obținerea ilegală de fonduri europene în cadrul unui proiect public din municipiul Bacău. DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă […] Articolul DNA pune sub acuzare funcționari și oameni de afaceri într-un dosar de fraudă cu fonduri europene la Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
PNL Iași schimbă regulile jocului în Consiliul Local: Mihai Chirica, tot mai izolat politic # TeleM Iași
Întrunit în prima ședință din acest an, Biroul Politic Județean al PNL Iași a hotărât, cu unanimitate de voturi, în urma dezbaterilor, a solicitărilor conducerii organizațiilor județeană și municipală și a monitorizării situației politice de la nivel județean și local, adoptarea unei decizii care întărește coordonarea și responsabilitatea activității consilierilor județeni și locali din Municipiul […] Articolul PNL Iași schimbă regulile jocului în Consiliul Local: Mihai Chirica, tot mai izolat politic apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Proiectul noii Săli Polivalente din Iași rămâne unul dintre cele mai importante obiective de investiții ale municipalității, iar autoritățile locale analizează variantele prin care lucrările ar putea începe înainte de termenul-limită stabilit la nivel național. Potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, deschiderea oficială a sălilor polivalente finanțate prin Compania Națională de Investiții (CNI) este prevăzută, […] Articolul Noua Sală Polivalentă din Iași ar putea intra în linie dreaptă înainte de 2028 apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele din județul Botoșani vor avea cu peste 25 de clase de a IX-a mai puțin, ca urmare a scăderii accentuate a numărului de elevi. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani estimează o reducere cu aproximativ 500 a elevilor de clasa a IX-a, de la circa 3.900 în acest an la aproximativ […] Articolul Botoșani | Dispar 25 clase din cauza scăderii numărului de elevi apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Noi reguli sunt pregătite pentru piața imobiliară din România. Scopul acestora este de a oferi mai multă transparență cumpărătorilor de locuințe. Un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat de Ministerul Economiei, propune obligații clare pentru dezvoltatorii imobiliari înainte de semnarea oricărui contract. Potrivit documentului, românii ar urma să primească informații detaliate despre locuințele pe care […] Articolul Reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Un nou val de fraude online îi vizează în special pe vârstnici și pe cei care caută să-și suplimenteze veniturile. Infractorii creează site-uri false care imită instituții media cunoscute și promovează platforme de investiții care nu există. Aceste reclame apar inclusiv pe site-uri reale de știri, ceea ce le face să pară credibile și periculoase. […] Articolul Un nou val de tentative de fraudă online apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Datele oficiale ale ANRSC arată că regiunea Moldovei are cele mai mari tarife la apă și canalizare din România, cu prețuri aproape duble față de cele practicate în București și în sudul țării. Moldova are cele mai mari tarife la apă din România Disparitățile nu mai pot fi explicate doar prin diferențe tehnice sau geografice, […] Articolul Moldova are cele mai mari tarife la apă din România apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Începutul de an aduce proiecte noi la Direcția Silvică Iași. Instituția se pregătește să dezvolte o serie de investiții menite să îmbunătățească atât activitatea de producție, cât și administrarea fondului forestier din județ. Printre planurile aflate pe listă se numără regenerarea suprafețelor forestiere și reabilitarea drumurilor din pădure. Direcția Silvică Iași demarează proiecte noi și […] Articolul Direcția Silvică Iași demarează proiecte noi și investiții importante în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Amenzi de peste 260.000 de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma unor controale desfășurate la case de amanet și comercianți de metale prețioase din întreaga țară. Verificările au avut loc la finalul lunii ianuarie, la peste 80 de operatori economici din acest domeniu. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli care […] Articolul Amenzi pentru casele de amanet şi comercianţii de metale preţioase apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Profesorii ar putea intra în grevă în luna martie, chiar în perioada simulărilor examenelor naționale. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunță o grevă de avertisment de două ore, care va avea loc în zilele în care se desfășoară simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. CITEȘTE ȘI USLIP Iași: “Tăierile din Educație vor declanșa un […] Articolul Sindicatele din educație pregătesc proteste la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
O bandă unică pentru autobuze este cerută până la blocuri Ciurea dar este contestată de realitatea din teren # TeleM Iași
Deși proiectul de supralărgire a tronsonului Capăt CUG – Șoseaua de Centură nu a fost încă pus în aplicare, deja sunt formulate solicitări care riscă să transforme investiția într-un demers lipsit de eficiență. Asociația de Transport Metropolitan Iași cere introducerea unei benzi unice pentru transportul public, însă această propunere este contrazisă de situația reală din […] Articolul O bandă unică pentru autobuze este cerută până la blocuri Ciurea dar este contestată de realitatea din teren apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Transportul public din Zona Metropolitană Iași, sub presiune: lipsa autobuzelor duce la suspendarea unor trasee # TeleM Iași
Directorul Asociatiei de Transport Metropolitan Iasi, Eduard Boz atrage atenția asupra problemelor tot mai acute din transportul public metropolitan, generate de lipsa mijloacelor de transport de rezervă și de creșterea cererii în zonele aflate în plină dezvoltare imobiliară. În acest context, achiziția de autobuze noi și tranziția către transportul electric sunt considerate priorități pentru bugetul […] Articolul Transportul public din Zona Metropolitană Iași, sub presiune: lipsa autobuzelor duce la suspendarea unor trasee apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
În jurul orei 10:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Girov, unde au fost implicate două autoturisme în care se aflau trei persoane. Neamț | O persoană a fost rănită într-un accident produs în Girov La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la […] Articolul Neamț | O persoană a fost rănită într-un accident produs în Girov apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități media cu notorietate și promovează platforme fictive de investiții. Acestea sunt amplificate prin reclame online, care pot apărea în spațiile publicitare ale site-urilor cunoscute de știri, pentru a ajunge la un public cât mai larg. Nou val […] Articolul Nou val de fraude financiare prin folosirea identității unor instituții media apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate # TeleM Iași
WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”, destinat utilizatorilor care ar putea fi vizați de atacuri cibernetice avansate. Meta, compania mamă a WhatsApp, afirmă că funcția va fi lansată treptat în următoarele săptămâni, notează Daily Mail. Odată activat, modul lockdown blochează atașamentele și fișierele media de la persoane necunoscute și dezactivează automat toate apelurile primite […] Articolul WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Peste 8.000 de cetățeni străini și-au pierdut legal capacitatea de a folosi cartea de identitate în județul Botoșani # TeleM Iași
Într-o decizie cu impact social și administrativ, peste 8.000 de persoane cu domiciliu fictiv în județul Botoșani și-au văzut cărțile de identitate declarate ca nevalabile de autoritățile române. Această situație afectează persoane provenite din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă, care figurau cu domiciliul înregistrat în localități din nord-estul României fără a avea prezența reală […] Articolul Peste 8.000 de cetățeni străini și-au pierdut legal capacitatea de a folosi cartea de identitate în județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Zahărul revine pe agenda strategică a Uniunii Europene, în contextul presiunilor tot mai mari generate de importurile la preț de dumping. Piața zahărului din Uniunea Europeană ar putea intra într-o fază de redresare, după ce Comisia Europeană a anunțat intenția de a suspenda importurile de zahăr brut fără taxe vamale. Măsura este văzută drept un […] Articolul Lovitură pentru zahărul de import. Uniunea Europeană pregătește noi măsuri apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1.9 miliarde lei # TeleM Iași
Ministerul Finantelor a atras, in ianuarie, 697,2 milioane lei si, respectiv, aproape 230 milioane euro (valori insumand 1,864 miliarde de lei – 367,3 milioane euro), prin prima oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori. Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București […] Articolul Ministerul Finanțelor a listat la Bursa de Valori București titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1.9 miliarde lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă la data de 30 ianuarie. În Calendarul Ortodox, sărbătoarea este trecută cu cruce roșie și se sărbătoreşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii. 30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox Fiecare dintre cei trei […] Articolul 30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox apare prima dată în TeleM Regional.
