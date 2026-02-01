Campusul Agritech din zona Ezăreni începe să prindă viață

10:10

Premierul a mai spus că este optimist cu privirea la menținerea stabilității guvernamentale. Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere, a transmis premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America, reprezentând […] Articolul Ilie Bolojan: Șefia guvernului va fi preluată de PSD, din primăvara anului viitor apare prima dată în TeleM Regional.