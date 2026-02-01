11 stații de transport public vor fi amenajate în comuna Lețcani

11:10

Cercetătorii universitari au dezvoltat un nou instrument pentru a determina riscul de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer, folosind inteligența artificială. Un instrument de inteligență artificială ajută la determinarea riscului de atacuri de cord secundare la pacienții cu cancer Pacienții cu cancer care suferă un atac de cord se confruntă cu riscuri crescute […]