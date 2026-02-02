Două transplanturi reușite la Iași în acest week-end

14:00

Amenzi de peste 260.000 de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma unor controale desfășurate la case de amanet și comercianți de metale prețioase din întreaga țară. Verificările au avut loc la finalul lunii ianuarie, la peste 80 de operatori economici din acest domeniu. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli care […]