Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani

15:40

La data de 30 ianuarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în aceeași zi, minora ANDREI MIRELA DIANA, în vârstă de 15 ani, a plecat din municipiul Pașcani și nu a mai revenit până în prezent la domiciliul său, din comuna Sirețel, jud. Iași. Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. […] Articolul Adolescentă din comuna Sirețel disparută de la domiciliu. Dacă ați vazut-o, sunați la 112! apare prima dată în TeleM Regional.