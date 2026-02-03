Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off
TeleM Iași , 3 februarie 2026 09:50
Peste 600 de curajoși au venit în tribunele Municipalului, la -10 grade, pentru a susține echipa lui Leo Grozavu, în lupta pentru calificarea în play-off. Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off Prima repriză a fost una modestă, cu o posesie mai bună a oaspeților și […]
• • •
Acum 10 minute
10:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma […] Articolul Donald Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
09:50
Peste 600 de curajoși au venit în tribunele Municipalului, la -10 grade, pentru a susține echipa lui Leo Grozavu, în lupta pentru calificarea în play-off. Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off Prima repriză a fost una modestă, cu o posesie mai bună a oaspeților și […]
09:40
Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor de așteptare a consultațiilor # TeleM Iași
În urma numeroaselor sesizări primite cu privire la timpii mari de așteptare pentru consulturile de specialitate din cadrul Unității de Primiri Urgențe, conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a analizat în detaliu modul de funcționare al fluxurilor medicale și timpii de intervenție ai personalului implicat. Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor […] Articolul Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor de așteptare a consultațiilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Noile prevederi includ majorarea pedepselor atunci când violenţa împotriva femeilor are loc în prezenţa minorilor sau în public, iar copiii rămaşi orfani în urma acestor crime sunt recunoscuţi ca victime directe, ce beneficiază de măsuri de ocrotire imediată. Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced a fost votat […] Articolul Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului a fost votat în Senat apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
09:30
Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului # TeleM Iași
În ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) desfășurată luni seară la Vila Lac, premierul și președintele formațiunii, Ilie Bolojan, s-a confruntat cu critici puternice din partea unor lideri importanți ai partidului, potrivit stenogramelor citate de surse apropiate dezbaterilor. Ședința, care a durat circa cinci ore, a fost marcată de atacuri, reproșuri și […] Articolul Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Premierul se va întâlni cu o delegaţie de reprezentanţi ai primarilor pentru a vorbi despre bugetul # TeleM Iași
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Primării ameninţă că va declanşa o grevă generală dacă guvernul adoptă proiectul de reformă în administraţie fără a consulta şi reprezentanţii salariaţilor. Citește și Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte marți cu o delegaţie […] Articolul Premierul se va întâlni cu o delegaţie de reprezentanţi ai primarilor pentru a vorbi despre bugetul apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit azi noapte pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință situată pe strada Fântânele, în municipiul Pașcani. Incendiu provocat intenționat la o locuință din Pascani Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) și […] Articolul Incendiu provocat intenționat la o locuință din Pascani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:30
Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare # TeleM Iași
În această perioadă, numeroși șoferi din România sunt vizați de o campanie de mesaje înșelătoare care pretind în mod fals că ar fi transmise în numele „Rovinietei” sau al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare Aceste mesaje […] Articolul Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
Înaintea ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL), desfășurată la Vila Lac, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat critici aspre la adresa premierului și președintelui partidului Ilie Bolojan, susținând că direcția politică actuală „seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea”, exprimând astfel nemulțumiri față de modul în care conducerea partidului și executivul guvernamental gestionează politica […] Articolul Rareș Bogdan îl atacă frontal pe Ilie Bolojan înaintea unei ședințe tensionate la PNL apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Un mediator școlar de la o unitate din Municipiul Roman a fost arestat după ce a abuzat sexual o elevă # TeleM Iași
Un mediator scolar de la o unitate de invatamant din Municipiul Roman a fost arestat pentru 30 zile fiind acuzat de săvârşirea unei infracţiuni de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată, a unei infracţiuni de racolarea minorilor în scopuri sexuale, în formă continuată şi a unei infracţiuni de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, […] Articolul Un mediator școlar de la o unitate din Municipiul Roman a fost arestat după ce a abuzat sexual o elevă apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog a fost achitat definitiv în dosarul angajării fictive a unei consiliere # TeleM Iași
Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători în materie penală, a pronunțat astăzi soluția de achitare în cauza privind pe fostul ministru al Sănătății, Florian Dorel Bodog și Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu) trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu respectiv fals intelectual si complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, […] Articolul Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog a fost achitat definitiv în dosarul angajării fictive a unei consiliere apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Potrivit Parchetului de pe langa Judecatori Cluj Napoca, procurorul de caz din cadrul Parchetului s-a dispus luarea măsurii reţinerii pentru o durată de 24 de ore față de un Aurel Litan, fost sef al Inspectoratului de Jandarmi Cluj Napoca cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor. La data de 31.01.2026, […] Articolul Fost șef al Jandarmeriei Cluj arestat după ce a agresat sexual o adolescentă apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma și tabăra sa pentru „sabotajul” din interior # TeleM Iași
Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat un atac dur la adresa unor colegi din propriul partid, acuzându-i că își sabotează propria politică internă într-un moment decisiv pentru PNL și pentru coaliția de guvernare, potrivit stenogramelor obținute dintr-o ședință de grup parlamentară. Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma […] Articolul Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma și tabăra sa pentru „sabotajul” din interior apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” din Iași a obținut acreditarea Erasmus+, valabilă pe următorii cinci ani. Instituția a obținut un punctaj excelent, clasându-se pe poziția a șasea la nivel național. Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani Acreditarea va permite organizarea de activități de formare extinse pentru profesori din întreg județul, […] Articolul Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat lansarea licitației pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Ofertele se pot depune până pe 10 martie 2026. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos, are o valoare estimată de 57 de milioane de lei și o durată totală de 110 […] Articolul Start pentru supervizarea lucrărilor pe A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Au început forajele geotehnice pentru trenul metropolitan Iași, o etapă esențială pentru stabilirea soluției tehnice finale a proiectului. Sucursala Regională de Căi Ferate Iași anunță că lucrările au debutat în zona DN 28 Iași–Tomești, la trecerea la nivel cu calea ferată Iași–Nicolina–Socola–Cristești Jijia–Ungheni Prut. Aici este propus un pasaj rutier suprateran, motiv pentru care forajele […] Articolul Au început forajele geotehnice pentru trenul metropolitan Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Moldova se află sub influența unui val de frig extrem, iar temperaturile minime vor ajunge până la -20°C în nordul regiunii. Gerul va persista pe timpul zilei, iar vântul și ninsorile slabe vor amplifica senzația de frig. Meteorologii anunță că până miercuri dimineață vremea va fi deosebit de rece. Gerul va fi persistent în timpul […] Articolul Vremea în Moldova se schimbă drastic: ce temperaturi ne așteaptă în zilele următoare apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” din Iași a obținut acreditarea Erasmus+, valabilă pe următorii cinci ani. Instituția a obținut un punctaj excelent, clasându-se pe poziția a șasea la nivel național. Acreditarea va permite organizarea de activități de formare extinse pentru profesori din întreg județul, cu accent pe cadre didactice din școlile profesionale și liceele tehnologice […] Articolul Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Membrii Asociației Reset au organizat astăzi o acțiune în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, prin care au atras atenția asupra procedurilor de selecție pentru conducerea parchetelor. Scopul acțiunii a fost de a evidenția necesitatea unei competiții reale între candidați și a transparenței în numirea șefilor parchetelor. Procurorii din Iași, chemați să rupă tăcerea […] Articolul Procurorii din Iași, chemați să rupă tăcerea apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Val de frig extrem în Moldova: temperaturi până la -20°C și planuri de iarnă activate la Iași # TeleM Iași
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă până pe 4 februarie, anunțând un val de frig extrem în regiunile extracarpatice. Moldova va fi cea mai afectată zonă, iar temperaturile pot scădea până la -20°C. În Iași, autoritățile au activat planurile de iarnă. Peste 2.000 de tone de sare sunt pregătite pentru […] Articolul Val de frig extrem în Moldova: temperaturi până la -20°C și planuri de iarnă activate la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat # TeleM Iași
Sâmbătă, în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați de către minor, de 16 ani, din Piatra-Neamț, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunilor de lovire și tâlhărie. Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat În urma verificărilor efectuate […] Articolul Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Un accident feroviar s-a produs în municipiul Iași, în zona Păcurari, unde un pieton a fost surprins și lovit de trenul IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca. Un bărbat și-a pierdut viața la Iași după ce a fost lovit de tren La locul evenimentului intervin de urgență forțe și mijloace de intervenție […] Articolul Un bărbat și-a pierdut viața la Iași după ce a fost lovit de tren apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Pe 2 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului Local Iași, a avut loc dezbaterea publică privind PUZ-ul pentru „restaurarea și extinderea Casei Racoviță”. Monumentul istoric, cunoscut și ca „Micul Trianon”, din a doua jumătate a secolului XIX, se află pe bd. Carol I nr. 26, în cartierul Copou. Discuțiile au fost tensionate, iar […] Articolul Șoc în Copou! Dezbaterea pentru Casa Racoviță stârnește controverse uriașe la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Săptămâna aduce energie și inițiativă. Ai șansa să începi proiecte noi la serviciu. Evită deciziile impulsive și concentrează-te pe organizare. Relațiile personale se îmbunătățesc prin dialog deschis. Taur (20 aprilie – 20 mai) Se conturează oportunități financiare. Fii atent la cheltuieli și negocieri. În familie, comunicarea sinceră va evita […] Articolul Horoscop săptămânal 2–8 februarie 2026: sfaturi pentru fiecare zodie apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Un bebeluș de doar trei luni luptă pentru viață după ce a suferit un stop cardio-respirator. Copilul, născut prematur și cântărind 5100 de grame, era internat în secția de pediatrie a Spitalului Județean, din cauza unei bronșiolite acute suprainfectate. Luni dimineață, micuțul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii pediatri au reușit să îi repornească inima […] Articolul Bebeluș de 3 luni resuscitat și transportat cu elicopterul SMURD apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
România a readus în discuție achiziția sistemelor germane de apărare antiaeriană IRIS-T SLM. În vara anului 2025, țara noastră semnase un acord-cadru pentru 18 sisteme SPYDER de la compania israeliană Rafael, potrivit Defense Express. Subiectul IRIS-T a fost central în întâlnirile recente dintre miniștrii apărării din România și Germania. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale […] Articolul România redeschide discuțiile pentru sistemele IRIS-T SLM apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale # TeleM Iași
România se pregătește pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale începând cu 1 aprilie 2026, ca urmare a eliminării mecanismului de plafonare a prețului care a fost în vigoare din perioada pandemiei și ulterior prelungit prin acte normative speciale. De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la […] Articolul De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Ce este Întâmpinarea Domnului Întâmpinarea Domnului se sărbătorește pe 2 februarie. Ea amintește momentul în care pruncul Iisus a fost dus la Templu, la 40 de zile după naștere, de Maria și Iosif. Acolo, Simeon și Ana L-au recunoscut ca Mesia. Pentru credincioși, sărbătoarea simbolizează întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Hristos este văzut ca lumina […] Articolul Întâmpinarea Domnului: semnificație și tradiții pe 2 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Anunțul ministrului Sănătății Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea codurilor de boală, în urma deciziei privind neplata primei zile de concediu medical.Noile reguli vor fi puse în transparență decizională în această săptămână pentru a reduce inechitățile. Ministrul a subliniat că măsura este tranzitorie și poate fi ajustată, adăugând că se vor face modificări pentru […] Articolul Modificări la concediile medicale: transparență și coduri noi de boală apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Primăria Piatra-Neamț repară modulele de colectare a deșeurilor: primele 400 retrase în februarie # TeleM Iași
Modulele de colectare din Piatra-Neamț În Piatra-Neamț există 2.100 de module pentru colectarea deșeurilor. Acestea sunt amplasate în peste 300 de puncte. Modulele sunt destinate deșeurilor menajere, cartonului, sticlei și plasticului. Multe dintre module au fost deteriorate. Cauzele sunt: expunerea la intemperii și utilizarea necorespunzătoare sau excesivă. Evaluare și reparații Primăria a primit numeroase semnale […] Articolul Primăria Piatra-Neamț repară modulele de colectare a deșeurilor: primele 400 retrase în februarie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași se implică activ într-un proiect propus de Academia Română, care are ca obiectiv identificarea unor soluții inteligente pentru reducerea traficului sufocant din municipiul Iași. USV Iași își va pune dronele utilitare în slujba comunității Proiectul presupune utilizarea inteligenței artificiale în sprijinul dezvoltării urbane, iar […] Articolul USV Iași își va pune dronele utilitare în slujba comunității apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Ateneul Național din Iași, performanță remarcabilă în 2025: locul 2 la nivel județean și locul 7 la nivel național # TeleM Iași
Rezultate excepționale confirmate de veniturile proprii Ateneul Național din Iași a încheiat anul 2025 cu rezultate deosebite. Performanța este confirmată de situațiile centralizate ale veniturilor proprii ale instituțiilor publice de cultură. Instituția s-a clasat pe locul 2 la nivelul județului Iași, în rândul instituțiilor publice de cultură. În categoria instituțiilor de spectacole și concerte, Ateneul […] Articolul Ateneul Național din Iași, performanță remarcabilă în 2025: locul 2 la nivel județean și locul 7 la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Informare meteorologică emisă de ANM Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, cu ger puternic, intensificări ale vântului și precipitații sub formă de ninsoare. Ger persistent și temperaturi extrem de scăzute Vremea va fi deosebit […] Articolul Cod galben de ger în Moldova: vreme deosebit de rece, ninsori și vânt puternic apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:00
Începe prima sesiune parlamentară a anului: bugetul pe 2026, reformele Guvernului și moțiuni anunțate de opoziție # TeleM Iași
Parlamentul își reia activitatea Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea legislativă după pauza de iarnă. Ședințe pentru formarea conducerii Conducerea Senatului și a Camerei Deputaților va avea ședințe separate. Fiecare grup parlamentar va depune propuneri pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori. Nominalizările vor fi supuse […] Articolul Începe prima sesiune parlamentară a anului: bugetul pe 2026, reformele Guvernului și moțiuni anunțate de opoziție apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Integritatea – reper esențial în debutul carierei polițiștilor din Iași | Activitate de instruire anticorupție DGA # TeleM Iași
La data de 27 ianuarie 2026, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași au desfășurat o activitate de instruire anticorupție adresată personalului nou-încadrat al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, aflat la început de carieră profesională. Activitate de instruire anticorupție DGA Demersul a avut ca obiectiv principal consolidarea reperelor etice și profesionale necesare exercitării […] Articolul Integritatea – reper esențial în debutul carierei polițiștilor din Iași | Activitate de instruire anticorupție DGA apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Andrei Apreotesei: Reducerea salariilor în cultură este de neconceput. Demisia mea devine operațională dacă se cer concedieri # TeleM Iași
Poziție fermă a managerului interimar al Palatului Culturii din Iași Managerul interimar al Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei, a declarat că o eventuală diminuare cu 10% a anvelopei salariale pentru angajații din domeniul cultural este de neconceput în actualul context economic și social. Acesta a subliniat că salariile din cultură sunt printre cele mai […] Articolul Andrei Apreotesei: Reducerea salariilor în cultură este de neconceput. Demisia mea devine operațională dacă se cer concedieri apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
PSD solicită Guvernului adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate # TeleM Iași
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. PSD solicită Guvernului adoptarea, în regim […] Articolul PSD solicită Guvernului adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
În ultimele zile au avut loc trei prelevări de organe în trei spitale din România: Timișoara, Craiova și Iași, fiecare reprezentând o șansă reală la viață pentru 10 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru transplant. Două transplanturi reușite la Iași în acest week-end La Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași a […] Articolul Două transplanturi reușite la Iași în acest week-end apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
În această dimineață, în jurul orei 06.20, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o locuință din comuna Popești. Vrancea | O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu produs în comuna Popești La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Dumbrăveni cu o autospecială de stingere, […] Articolul Vrancea | O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu produs în comuna Popești apare prima dată în TeleM Regional.
1 februarie 2026
15:50
Un șofer în vârstă de 76 ani, cu permisul suspendat a fost reținut de polițiștii gălățeni după ce a refuzat să oprească mașina # TeleM Iași
Polițiștii Biroului Rutier Galați au intervenit în două cazuri distincte de nerespectare a semnalelor regulamentare de oprire și conducere a unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat, fapte pentru care au fost dispuse măsuri legale Un șofer în vârstă de 76 ani, cu permisul suspendat a fost reținut de polițiștii gălățeni după ce a […] Articolul Un șofer în vârstă de 76 ani, cu permisul suspendat a fost reținut de polițiștii gălățeni după ce a refuzat să oprească mașina apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Liderul suprem al Iranului susține că un război declanșat de SUA s-ar transforma într-un conflict regional # TeleM Iași
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a avertizat duminică că orice război inițiat de Statele Unite se va extinde dincolo de Iran și se va transforma într-un conflict regional mai amplu, potrivit presei de stat. Liderul suprem al Iranului susține că un război declanșat de SUA s-ar transforma într-un conflict regional „America ar trebui să […] Articolul Liderul suprem al Iranului susține că un război declanșat de SUA s-ar transforma într-un conflict regional apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Suceava | Material lemnos în valoare de 80.000 lei confiscat după o acțiune a polițiștilor în comuna Mălini # TeleM Iași
În ultimele zile, polițiștii din cadrul Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol – IPJ Suceava, au acționat pe raza comunei Mălini, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. Suceava | Material lemnos în valoare de 80.000 lei confiscat după o acțiune a polițiștilor în comuna Mălini În perimetrul împrejmuit al unui imobil având ca destinație grădină/livadă, […] Articolul Suceava | Material lemnos în valoare de 80.000 lei confiscat după o acțiune a polițiștilor în comuna Mălini apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Două proiecte imobiliare importante, ce vor fi construite în zona Copou intră mâine în dezbatere publică la sediul Primăriei Iași. Acestea vor fi derulate de oamenii de afaceri Iulian Dascălu și Dan Fiterman. Două proiecte imobiliare ce vizează Copoul intră în dezbatere publică Un proiect imobiliar propus prin Planul Urbanistic Zonal de Iulius Group vizează […] Articolul Două proiecte imobiliare ce vizează Copoul intră în dezbatere publică apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Carlos Alacaraz a câștigat Australian Open după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic # TeleM Iași
Putin peste 3 ore a durat finala masculina de la Australian Open. Spaniolul Carlos Alcaraz s-a impus in 4 seturi, in fata marelui campion Novak Djokovic. cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 Carlos Alacaraz a câștigat Australian Open după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic Tenismenul spaniol a bifat astazi a […] Articolul Carlos Alacaraz a câștigat Australian Open după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Comuna Lețcani continuă procesul de modernizare a infrastructurii locale prin demararea unui proiect ce vizează execuția lucrărilor de construcții pentru amenajarea stațiilor de transport public prin îmbunătățirea condițiilor de transport, a siguranței rutiere și a confortului pentru cetățeni. 11 stații de transport public vor fi amenajate în comuna Lețcani În cadrul acestui proiect, UAT Comuna […] Articolul 11 stații de transport public vor fi amenajate în comuna Lețcani apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Recent a demarat o nouă etapă în cadrul Proiectului „Extinderea transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan în Zona Metropolitană Iași” – forajele geotehnice necesare detalierii soluției tehnice. Trenul metropolitan Iași a intrat în etapa forajelor geotehnice O echipă dotată cu o foreză a început primul foraj geotehnic în zona trecerii la […] Articolul Trenul metropolitan Iași a intrat în etapa forajelor geotehnice apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto # TeleM Iași
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava pregătește o achiziție importantă de echipamente tehnice necesare dezvoltării unei camere semianecoice și a unui laborator modern de compatibilitate electromagnetică. Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto Scopul acestei investiții este implementarea în bune condiții a […] Articolul Investiție strategică de 1 milion de euro la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava într-un laborator de testare pentru industria auto apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile privind Groenlanda au început și și-a exprimat speranța intr-un „acord bun” pentru Washington și Europa. Trump anunță începerea discuțiilor privind Groenlanda „Am început o negociere”, a spus el, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre dacă a fost în contact cu liderii europeni cu privire la Groenlanda. „Cred că […] Articolul Trump anunță începerea discuțiilor privind Groenlanda apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota 5 # TeleM Iași
În decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat simularea examenului de Evaluare Națională, care a vizat 7321 de elevi înscriși în clasa a VIII-a în 158 de unități școlare cu personalitate juridică din județul Iași. Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota […] Articolul Jale mare după simularea Evaluării Naționale. Peste 85% dintre elevii mediului rural din Iași nu au reușit să obțină nota 5 apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Un fost ministru despre protestul din Miercurea Ciuc: “O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe!” # TeleM Iași
În Miercurea Ciuc, municipiul din județul Harghita cu o majoritate etnică maghiară de peste 80%, mii de localnici au ieșit în stradă pe 31 ianuarie 2026 pentru a protesta față de majorarea taxelor și impozitelor locale, dar și față de ceea ce mulți percep ca fiind o lipsă de reprezentare reală în politica locală și […] Articolul Un fost ministru despre protestul din Miercurea Ciuc: “O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe!” apare prima dată în TeleM Regional.
