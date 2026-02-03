Milioane de lei din banii ieșenilor aruncați pe apa sâmbetei din cauza unor incompetenți. CSM Iași 2020, obligat la plăți uriașe de Federația Română de Handbal

10:00

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard", a scris el într-o postare pe platforma