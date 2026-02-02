Un mediator școlar de la o unitate din Municipiul Roman a fost arestat după ce a abuzat sexual o elevă

12:30

Sâmbătă, în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați de către minor, de 16 ani, din Piatra-Neamț, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunilor de lovire și tâlhărie. Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat În urma verificărilor efectuate […] Articolul Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat apare prima dată în TeleM Regional.