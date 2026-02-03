Diana Bart, imagine de colecție alături de Anca Serea. Soția lui Adi Sînă a împlinit 45 de ani
SpyNews, 3 februarie 2026 09:50
Ieri a fost o zi importantă în familia Ancăi Serea și a lui Adi Sînă. Vedeta a împlinit 45 de ani și a primit o mulțime de urări emoționante de la cei dragi. Anca Serea și Diana Bart se cunosc de mulți ani, așa că și prezentatoarea TV i-a urat „La mulți ani!” alături de o imagine de colecție din 2011.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
09:50
Diana Bart, imagine de colecție alături de Anca Serea. Soția lui Adi Sînă a împlinit 45 de ani # SpyNews
Ieri a fost o zi importantă în familia Ancăi Serea și a lui Adi Sînă. Vedeta a împlinit 45 de ani și a primit o mulțime de urări emoționante de la cei dragi. Anca Serea și Diana Bart se cunosc de mulți ani, așa că și prezentatoarea TV i-a urat „La mulți ani!” alături de o imagine de colecție din 2011.
09:40
Prima reacție a lui Dani Oțil după ce a plâns la Power Couple! Ce a transmis prezentatorul TV # SpyNews
Dani Oțil nu se ascunde! Versurile „Și băieții plâng câteodată” descriu perfect atmosfera care a pus stăpânire pe Malta, în ediția de luni seara, de la Power Couple. Nu numai concurenții au fost emoționați până peste cap, ci și gazda emisiunii. Iată ce a transmis prezentatorul TV, după imaginile difuzate seara trecută!
09:40
Zodiile pentru care viața se schimbă în bine chiar de azi, 3 februarie. Ce surprize le rezervă astrele # SpyNews
Pentru anumite zodii, ziua de azi, 3 februarie, vine cu vești bune și schimbări neașteptate. Astrele se aliniază favorabil și aduc oportunități, claritate și momente care pot schimba direcția în care mergeau lucrurile până acum.
Acum o oră
09:10
Oana Marica, achiziția la care orice femeie visează! Ce accesoriu de zeci de mii de euro, greu de găsit, și-a cumpărat # SpyNews
Oana Marica și-a împlinit recent un vis! Vedeta a investit zeci de mii de euro într-un accesoriu de lux extrem de rar, o piesă greu de găsit chiar și în marile capitale ale modei. E clar că Bunesa are o pasiune pentru obiecte exclusiviste.
09:10
Vlăduța Lupău, escapadă în Maldive! Cine a însoțit-o pe artistă și care este motivul pentru care s-a certat cu soțul ei # SpyNews
Vlăduța Lupău se află în Maldive! Artista a plecat, pe repede înainte, într-o vacanță mult dorită, iar destinația exotică pentru care a optat nu este deloc străină de românii care merg în concedii iarna. Totuși, cântăreața nu se află singură, iar prin intermediul unei postări, aceasta a explicat și care este motivul pentru care ea și soțul ei s-au certat.
Acum 2 ore
09:00
Cu ce membru din familia lui Costel Biju se înțelege cel mai bine nora manelistului. De ce a plâns Antonia în timpul vacanței din Punta Cana # SpyNews
Fiul cel mare al lui Costel Biju și soția lui au o căsnicie frumoasă și se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Antonia este extrem de apropiată de familia lui Tony One, însă recunoaște că se înțelege mai bine cu fratele mai mic al soțului ei, Dani. Tânăra însărcinată a dezvăluit și de ce a plâns în timpul vacanței în Punta Cana.
08:40
De necrezut! Ce a primit de mâncare o femeie după ce a născut. Oamenii au explodat în comentarii # SpyNews
Halucinant! O femeie, proaspăt mămică, a postat ce a primit de mâncare, în spital, după ce a născut, iar oamenii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Meniul nu a fost deloc variat, iar cele trei alimente care s-au găsit în farfurie i-au scandalizat pe internauți. Iată despre ce eeste vorba!
08:30
Cum a reacționat Gabriela Prisăcariu atunci când a văzut că Dani Oțil a plâns, la Power Couple. S-a emoționat în timpul discuției cu familia Zmărăndescu # SpyNews
Au fost momente emoționante în ultima ediție Power Couple. Concurenții au făcut dezvăluiri inedite în timpul probei „Îmi pare rău”. Cătălin Zmărăndescu a plâns atunci când a vorbit despre familia lui, iar mai apoi și Dani Oțil s-a emoționat. Iată cum a reacționat soția lui.
Acum 12 ore
00:20
Un bărbat cunoscut în România se pregătește să participe la Survivor! A început deja antrenamentul: ”Sunt în primii 3 dacă ajung” # SpyNews
Survivor 2026 ar putea să aibă un nou concurent! Un bărbat cunoscut în showbiz și-a exprimat dorința de a participa în competiția din Republica Dominicană. Este convins că, dacă va ajunge unul dintre concurenți, se va clasa în top 3.
2 februarie 2026
23:50
Constantin Zamfirescu se pregătește pentru operație. Gogoașă din celebrul serial ”Trăsniții” a avut prima vizită la medic și a primit o cerință importantă, astfel încât intervenția chirurgicală să poată fi efectuată.
23:30
Cazul lui Alin a cutremurat comunitatea din Pitești! Tânărul medic a fost găsit fără suflare în cabinetul medical în care profesa ca și kinetoterapeut. S-a aflat că ar fi suferit de depresie!
23:00
Sora lui Mario Berinde, amenințată cu moartea! A primit mesaje îngrozitoare: ”O să te duci după fratele tău” # SpyNews
Familia lui Mario Berinde trece printr-un adevărat calvar uciderea după tânărului de 15 ani. Sora acestuia a primit mesaje absolut halucinante, în care este amenințată că va fi ucisă dacă ucigașii fratelui său vor ajunge în închisoare.
22:50
Ce regretă Andrei Niculae de la Power Couple cel mai mult. Claudia l-a dat de gol: "E impulsiv" # SpyNews
S-au aflat detalii șocante despre Andrei Niculae, la cea mai emoționantă probă de la Power Couple. Partenera sa, Claudia, a recunoscut faptul că are un iubit impulsiv. Iată ce regretă cel mai mult prezentatorul radio și ce a făcut în urmă cu ceva timp!
22:10
Scandalul dintre Marina Almășan și afaceristul Georgică Cornu a intrat în linie dreaptă: judecătorii au stabilit ziua în care vor da un verdict, în dosarul în care a vedeta a cerut ordin de protecție împotriva fostului iubit.
22:10
Carmen de la Sălciua, alături de Culiță Sterp, fostul soţ! Ce spune artista despre concertul la care apar amândoi pe afiş # SpyNews
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp vor sta din nou față în față. La mulți ani de la divorț și de la despărțirea care a stârnit controverse, cei doi foști parteneri se întâlnesc în cadrul unui concert. În exclusivitate pentru Spynews.ro, cântăreața face declarații despre afișul care a stârnit reacții în mediul online.
22:10
Fosta soție a lui Lino Golden iubește din nou, după despărțirea de medicul Auday! Am aflat cine e noul partener! Informații exclusive! # SpyNews
După divorțul de Lino Golden, Delia Salchievici și-a refăcut viața alături de medicul estetician Auday, însă povestea lor de iubire s-a terminat brusc și foarte rapid! Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, însă acum Delia iubește din nou, iar Spynews.ro are toate detaliile. Cine e noul bărbat din viața ei, dar și de cât timp sunt împreună. Tânărul are grijă să o răsfețe de fiecare dată.
22:10
Vi-l mai amintiți pe Andrei Jilavu? "Burlacul" s-a însurat, iar soția este o artistă cunoscută. Detalii despre nunta organizată în doar două săptămâni # SpyNews
Vi-l mai amintiți pe Andrei Jilavu? Burlacul s-a însurat, iar soția este o artistă cunoscută. Detalii despre nunta organizată în doar două săptămâni. Cum au luat cei doi decizia, de cât timp formează un cuplu, dar și ce părere au părinții despre marele eveniment cu doar câteva zile înainte.
22:10
Randi reacționează! Artistul, îngrijorat de succesul colosal al primei artiste create exclusiv cu AI: „E o concurență neloială” # SpyNews
Randi reacționează! Ce spune artistul după succesul colosal al primei artiste create exclusiv cu AI. Cântărețul vorbește despre concurența neloială, dar și despre cum poate afecta acest fenomen oamenii. Declarații exclusive!
22:10
Lovitură pentru judecătoarea acuzată că se droga cu mafioții care îi dădeau mită | Nici brățară, nici afară! # SpyNews
Judecătoarea Ana-Maria Chirilă, judecată pentru trafic de droguri și furnizare către mafie de informații secrete, din dosare, a mai primit o lovitură, zilele trecute: colegii magistrați au refuzat să îi returneze o brățară cu pietre prețioase și au decis să nu o lase să plece în vacanță, peste hotare.
22:10
S-a aflat un detaliu neștiut despre Marius Urzică de la Power Couple. Soția sportivului l-a dat de gol, chiar înainte de a începe proba din această seară. Iată cu ce problemă se confruntă concurentul de mult timp!
22:10
Cel mai admirat bărbat de la premiile Grammy 2026! A izbucnit în lacrimi când a câștigat cel mai important trofeu # SpyNews
Bad Bunny a furat toate privirile la premiile Grammy din 2026! Celebrul artist a avut o apariție fabuloasă la marele eveniment din Los Angeles, iar reacția pe care a avut-o în clipa în care a aflat că a câștigat cel mai important trofeu a fost peste așteptări!
21:50
De ce au plâns Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple! Și Dani Oțil a avut lacrimi în ochi # SpyNews
Se anunță multe lacrimi în această seară, la Power Couple! Iar primii care au izbucnit în plâns au fost Luiza și Cătălin Zmărăndescu, urmați de... Dani Oțil. Haideți să aflăm în următoarele rânduri ce i-a făcut pe concurenți, dar și pe prezentatorul emisiunii să se emoționeze atât de tare!
21:20
Un spital important a luat foc! Peste 100 de pompieri au ajuns de urgență la fața locului și au depus eforturi mari pentru a stinge flăcările. Mai multe saloane au fost distruse complet. În imaginile surprinse la locul dezastrului se pot observa daunele uriașe care s-au produs.
Acum 24 ore
20:40
Ce surpriză romantică a primit Anca Țurcașiu, din partea iubitului! Actrița s-a emoționat: "Ce frumos!" # SpyNews
Anca Țurcașiu și Călin Șerban se află departe de România, într-o vacanță superbă. Actrița și partenerul ei de viață se iubesc din ce în ce mai mult, iar Călin Șerban nu încetează să-și surprindă dragostea vieții. Iată ce i-a pregătit!
20:40
Mircea Lucescu a fost internat de urgență la spital din nou! Antrenorul fusese externat recent # SpyNews
Mircea Lucescu a ajuns, din nou, pe patul de spital! Antrenorul Echipei Naționale de Fotbal a fost internat de urgență la Spitalul Universitar în urma unui control cardiologic, la doar câteva zile după ce a fost externat.
20:10
Daniela a dezvăluit ce o deranjează la doamna Melinda! Cunoașterea dintre concurentă și Darius s-a încheiat # SpyNews
Cunoașterea dintre Daniela și Darius s-a încheiat! Cei doi au luat această decizie după ce au ajuns la concluzia că sunt diferiți. De asemenea, Daniela a avut un conflict cu doamna Melinda, despre care a vorbit la Mireasa - Capriciile Iubirii.
19:50
Un alt medic a fost găsit mort, în cabinetul în care profesa. Bărbatul muncea într-o clinică privată din Pitești, acolo unde profesa ca și kinetoterapeut. Și-a pus capăt zilelor, la doar 33 de ani!
19:30
Florin Salam s-a ținut de promisiune când a spus că își dedică timpul familiei sale. Manelistul a reușit să îmbine cariera cu viața privată, astfel că în urmă cu o seară s-a bucurat din plin de zăpadă, alături de soția lui, Roxana. Ținuta cântărețului a făcut furori!
19:20
Maria Constantin, criticată din nou, după ce s-a declarat îndrăgostită de Jamaica. Urmăritorii s-au revoltat: "Să rămâi acolo" # SpyNews
Maria Constantin nu mai scapă de "gurile rele"! După ce i-a fost criticat bronzul, artista a primit din nou comentarii negative. Iată care a fost răspunsul urmăritorilor săi, când a mărturisit că iubește Jamaica!
19:00
Cine este Corina, o altă româncă menționată în dosarul Epstein. Este milionară și are o carieră de succes # SpyNews
Dosarele controversatului Jeffrey Epstein au fost făcute publice, iar în documente sunt menționate câteva nume ale unor românce. Printre acestea se numără și Corina Tarniță, o româncă de succes, cu o avere impresionantă.
18:40
Un medic în vârstă de 30 de ani din Pitești, județul Argeș, a fost găsit fără suflare, în cabinetul spitalului privat, în care profesa. Bărbatul era kinetoterapeut.
18:20
Cine e românca al cărei nume va fi gravat pe Turnul Eiffel. Are o poveste de viață uimitoare # SpyNews
Numele unei românce va fi gravat pe Turnul Eiffel. Anunțul a fost făcut de primărița din Paris, iar femeia a muncit mult pentru a ajunge în acest pas! Iată care este povestea vieții sale!
18:10
Până și anchetatorii au rămas șocați! Criminalul de 13 ani a descris modul diabolic în care l-a ucis pe Mario Berinde # SpyNews
Anchetatorii au reușit să acceseze telefonul criminalului de 13 ani și au rămas șocați de ce au găsit. Mai mult, criminalul a acceptat să colaboreze cu poliția și a descris cu lux de amănunte modul îngrozitor în care l-a ucis pe Mario Berinde.
17:40
Ionuț Cercel, răpus de dorul tatălui! Ce mesaj sfâșietor a scris fiul lui Petrică Cercel: "Te voi plânge toată viața" # SpyNews
Ionuț Cercel nu-și poate reveni din suferință, după ce tatăl său a trecut la cele veșnice. Fiul lui Petrică Cercel își plânge tatăl, la aproape 4 ani și jumătate de când cântărețul a murit.
17:30
Ce vârstă și ce origini are Denise Rifai. Celebra prezentatoare provine dintr-o familie mixtă # SpyNews
Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. De-a lungul carierei sale, prezentatoarea s-a poziționat ca fiind o voce puternică în televiziunea din România. Dincolo de camerele de filmat, Denise Rifai provine dintr-o familie frumoasă, cu care se mândrește. Iată ce origini are frumoasa vedetă!
17:00
Alexandru Ciucu a schimbat prefixul! Fostul soț al Alinei Sorescu și-a făcut un tort cu trei etaje # SpyNews
Alexandru Ciucu își sărbătorește ziua de naștere. Fostul soț al Alinei Sorescu a marcat evenimentul așa cum se cuvine, cu un mesaj emoționant. Mai mult, creatorul de modă și-a făcut un tort imens!
16:50
Primele și singurele imagini cu atacul momentului din Timiș! Agresorii au fost filmați de camerele de supraveghere # SpyNews
Apar informații noi despre atacul momentului din Timișoara! Agresorii lui Lucas, băiatul Alinei Sperlea, au fost filmați de camerele de supraveghere. Între timp, băiatul are răni grave în zona capului și se recuperează.
16:20
Mihai Trăistariu, uimit de ținuta purtată de Chappell Roan, la Premiile Grammy! Cum a reacționat artistul: "Există o vorbă..." # SpyNews
Mihai Trăistariu a reacționat după ce a văzut ținuta pe care a purtat-o Chappell Roan, la premiile Grammy. Vedeta internațională a lăsat orice urmă de rușine deoparte și s-a afișat cu sânii la vedere! Iată cum a reacționat cântărețul român!
16:10
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta # SpyNews
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!
16:10
Andra și Cătălin Măruță au rămas înmărmuriți! Fiica lor, Eva, a făcut o mărturisire neașteptată, iar părinții săi nu au știut cum să reacționeze. Este cunoscut faptul că Eva este un copil dezinvolt, care spune tot ceea ce gândește, însă, de această dată, nici măcar Andra sau Cătălin Măruță nu au bănuit ce avea să scoată pe gură. Iată despre ce este vorba!
16:00
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani # SpyNews
Un sportiv român în vârstă de 35 de ani, fost campion național și european, a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Nu este exclusă varianta sinuciderii.
15:50
Cristian Andrei a revenit în mediul online, după ce a fost dus încătușat la audieri. Mesajul lui acid despre femei # SpyNews
Cristian Andrei a fost dus zilele trecute la audieri încătușat, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală. Mai multe femeie au povestit cum ar fi fost victime în cabinet. Doctorul a revenit în mediul online.
15:20
Un bărbat din București a fost ucis de propriul fiu. Potrivit anchetatorilor, victima a fost înjunghiată de peste 200 de ori. Oamenii legii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut această tragedie și ce a dus la acest semn extrem.
15:20
Ce înseamnă „body count” în limbajul tinerilor. Originea termenului este de fapt cu totul și cu totul alta # SpyNews
În era digitală în care videoclipurile scurte circulă mai repede decât știrile de ultimă oră, un termen folosit tot mai des de tineri a reușit să stârnească curiozitate, controverse și chiar discuții aprinse în mediul online. Mai exact, este vorba despre termenul „body count”. Iată ce semnifică el, dar și ce origine are, de fapt!
15:10
Insula lui Epstein. Unde se află și cum arată Little St. James, locul unde se organizau petrecerile # SpyNews
Jeffrey Epstein ar fi avut două insule pe care aveau loc petreceri la care participau și persoane publice din străinătate. Una dintre ele este Little St. James, cunoscută și ca „insula pedofiliei”. Pe insula de aproximativ 28 de hectare ar fi avut loc traficul sexual și abuzul minorilor.
15:00
Un camion rămas blocat în zăpadă a fost lovit în plin de un tren. Impactul a fost extrem de puternic, iar imaginile surprinse la fața locului arată amploarea tragediei.
14:40
Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au afișat în ipostaze demne de pus în ramă! Postura în care au apărut în mediul online a generat foarte multe reacții din partea internauților. Adevărul este că vloggerului și partenerei sale le stă foarte bine cu un copil. Imaginea făcut valuri pe rețelele de socializare, mai ales că a apărut la scurt timp de când artistul a publicat o imagine în care soția lui apare însărcinată. Totul, cu ajutorul inteligenței artificiale.
14:40
Yasmin Awad, vacanță de vis în Thailanda: „A fost una dintre cele mai faine experiențe din viața mea” # SpyNews
Yasmin Awad a trăit una dintre cele mai frumoase vacanțe de până acum într-o destinație exotică ce a cucerit-o definitiv: Thailanda.
14:20
Orianda Donca, reacție acidă, după ce a primit un mesaj despre soțul ei. A făcut totul public # SpyNews
Orianda Donca a reacționat, după ce soțul ei a fost criticat. Bruneta a postat, la un moment dat, o imagine de la Survivor, la scurt timp după accidentarea lui Călin Donca și s-a arătat deranjată de mesajele răutăcioase.
14:20
Cum este posibil ca pe contul baiatului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, să apară postări, deși a fost luat de stat. Mama lui dezleagă misterul # SpyNews
Pe contul băiatului de 13 ani din Cenei, acuzat că l-a ucis pe Mario, apar în continuare postări, deși adolescentul se află acum în custodia statului. Mama sa a dezlegat acest mister și a spus cum este posibil acest lucru.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.