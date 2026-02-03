Cine este românul care apare în dosarele lui Jeffrey Epstein. Ion a călătorit cu avionul lui privat și avea o viață discretă în Tulcea

14:40

Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au afișat în ipostaze demne de pus în ramă! Postura în care au apărut în mediul online a generat foarte multe reacții din partea internauților. Adevărul este că vloggerului și partenerei sale le stă foarte bine cu un copil. Imaginea făcut valuri pe rețelele de socializare, mai ales că a apărut la scurt timp de când artistul a publicat o imagine în care soția lui apare însărcinată. Totul, cu ajutorul inteligenței artificiale.