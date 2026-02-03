Zdrobiți monstrul fake news!

13:00

Discursul lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos nu a fost al unui șef de stat, ci al unui golan de cartier. A mințit ca o poștă ovietică. I-a jignit și i-a făcut „proști" și „nerecunscători" pe toți, doar față de Putin a vorbit respectuos și chiar admirativ. Pentru a „n"-a oară, […]