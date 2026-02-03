Cum gestionezi cheltuielile neprevăzute fără să-ți pierzi echilibrul financiar

12:50

Șeful DNA a beneficiat de emisiune cu salivă la Gâdea, semn că Dan Voiculescu apreciază non-combatul făcut de DNA în dosarul ăla de unde statul român nu are cojones să recupereze prejudiciul, care e mai mult decât dăm Ucrainei ajutor anual. Nefiind foarte inteligent de felul său, pe Voineag iar l-a luat gura pe dinainte. […] Articolul Cum îl înfundă Voineag pe Predoiu. L-a ales Predoiu personal peste capul comisiei, așa cum ne informa Ioana Dogioiu? apare prima dată în Ziariștii.