Când grăsimile nu mai sunt inamicul - Ce spune un studiu amplu despre brânză și demență

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de o anchetă penală pentru nedenunțarea unui abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Procurorii au stabilit că acesta a aflat, în 2022, că preotul Augustin Benchea a agresat-o pe fată, însă nu a sesizat autoritățile.