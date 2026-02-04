Iulian Bogdan, CFO, Adrem Group, jucător de top din piaţa serviciilor energetice: „Este clar că piaţa muncii este un pic strânsă. Focusul nostru continuă să fie pe dezvoltarea internă, pe a învăţa oamenii de la zero. Luăm oameni pe care îi învăţăm să fie electricieni”

Ziarul Financiar, 4 februarie 2026 15:30

Iulian Bogdan, CFO, Adrem Group, jucător de top din piaţa serviciilor energetice: „Este clar că piaţa muncii este un pic strânsă. Focusul nostru continuă să fie pe dezvoltarea internă, pe a învăţa oamenii de la zero. Luăm oameni pe care îi învăţăm să fie electricieni”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
15:30
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Taxa Temu. Cine plăteşte şi cine scapă de cei 25 de lei pentru coletele din China? Cristian Pelivan, director executiv, ARMO: Nu este pentru consumator VIDEO Ziarul Financiar
15:30
Iulian Bogdan, CFO, Adrem Group, jucător de top din piaţa serviciilor energetice: „Este clar că piaţa muncii este un pic strânsă. Focusul nostru continuă să fie pe dezvoltarea internă, pe a învăţa oamenii de la zero. Luăm oameni pe care îi învăţăm să fie electricieni” Ziarul Financiar
Acum 30 minute
15:15
Returnează chinezii de la Haier ajutorul de stat în valoare de 25 mil. euro oferit de România pentru fabrica din Prahova închisă după nici patru ani de funcţionare? Ziarul Financiar
În decembrie 2025, com­pania Haier Tech, cea care a administrat fabrica de frigi­dere din Prahova în­chisă anul trecut, a operat o majo­rare de capital de 152,7 mil. lei (30 mil. euro), printre cele mai mari publicate de Registrul Comerţului.
Acum o oră
15:00
Ce spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, despre o eventuală vânzare a Carrefour: Preluarea de către un actor deja prezent în România, în comerţul alimentar, ar putea ridica probleme de concurenţă. Dacă e un jucător din afară, ar fi o problemă de siguranţă naţională Ziarul Financiar
14:45
Gigantul spaniol Inditex îşi optimizează portofoliul din România: Retailerul de modă închide magazinele Zara şi Stradivarius din mallul Shopping City Timişoara Ziarul Financiar
Acum 2 ore
14:30
Răzvan Dumitru, Principal in biroul Roland Berger Romania, şi Andra Ioana, Principal in biroul Roland Berger Romania: Cele două Românii: Progresul remarcabil, decalajele economice şi nevoia de a spori coeziunea economică Ziarul Financiar
14:15
Anul 2025, record de investiţii pentru BEI cu un volum de 100 mld. euro, din care peste 60% în investiţii verzi. Sumele investite în România au scăzut însă cu peste 30%. Grecia este peste România ca investiţii Ziarul Financiar
Din cele 100 de miliar­de de euro, circa 60% au fost bani a­lo­caţi pen­tru inves­tiţii verzi. Par­tea de apărare a aca­parat 5% din fondurile BEI.
14:15
Travel Planner: 4 din 10 români au bugetat între 350 şi 500 de euro de persoană pentru o săptămână de vacanţă din acest an. Bulgaria şi Grecia domină opţiunile Ziarul Financiar
14:00
De la vedeta bursei la alertă roşie pentru investitori: Acţiunile Novo Nordisk se prăbuşesc, în timp ce gigantul farmaceutic anticipează un declin sever al vânzărilor pe fondul exploziei competiţiei în industria tratamentelor pentru obezitate Ziarul Financiar
14:00
Bursă. Antreprenorul Nicolae Şerban a vândut acţiuni Grup Şerban Holding de 4 mil. lei printr-un plasament privat intermediat de TradeVille Ziarul Financiar
13:45
Dacia anunţă un nou program de plecări voluntare. Angajaţii care renunţă de bună voie la contract pot până la 41.000 euro Ziarul Financiar
13:45
Investitorii TechAngels au tras frâna de mână în 2025: Investiţiile în start-up-uri tech s-au prăbuşit la 1,6 mil. euro, la mai puţin de jumătate faţă de 2024 Ziarul Financiar
Piaţa locală de investiţii de tip angel a suferit o contracţie semnificativă în 2025, membrii TechAngels, cea mai mare reţea de investitori privaţi din România, realizând investiţii directe totale de 1,6 milioane de euro, mai puţin de jumătate faţă de volumul de 3,77 milioane de euro raportat în 2024. Suma este mai mică şi faţă de estimările asociaţiei de la jumătatea anului trecut, care indica o revenire comparativ cu primul semestru din 2025. Mai exact, în septembrie 2025, investitorii îşi anunţau intenţia de a aloca peste 2,5 milioane de euro pentru proiecte în semestrul al doilea, mai mult decât dublu comparativ cu investiţiile de circa 900.000 de euro realizate în semestrul întâi din 2025. Datele finale arată însă că această promisiune nu s-a materializat: în S2 2025 s-au investit efectiv doar 687.000 de euro, adică aproximativ 27% din suma estimată, pe fondul incertitudinilor fiscale şi economice care au blocat deciziile de finanţare.
Acum 4 ore
13:30
ZF LIVE. Valeriu Filip, FGO.ro: Am crescut de aproape patru ori în trei ani. Ne vom extinde în ţările din regiune, dar nu ca o insulă, ci ca un ecosistem - pe baza parteneriatelor şi integrărilor cu bănci, case de marcat, retaileri şi scheme de plată cu cardul. Platforma românească de facturare FGO.ro a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025 Ziarul Financiar
FGO.ro, platforma românească de facturare online care ajuns la o bază de clienţi activi de aproximativ 170.000 de com­panii, vizează expansiunea în Europa de Sud-Est nu ca produs singular, ci ca parte a unui ecosistem de parteneriate - de la bănci şi retaileri la conta­bilitate şi agenţi AI. Platforma, dez­vol­tată de i-Tom Solutions, a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025, de la 800.000 de euro în 2022, şi a integrat la finalul anului trecut ChatGPT, permiţându-le antreprenorilor să ceară date şi explicaţii despre datele firmei în limbaj natural.
13:30
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esenţială pentru pacienţii oncologici Ziarul Financiar
13:15
Se intensifică concurenţa între bănci la creditele imobiliare pentru populaţie. UniCredit Bank vine cu o ofertă de dobândă fixă în primii doi ani, începând de la 4,59% pe an, la creditele pentru achiziţia locuinţei Ziarul Financiar
13:15
​Cât de mulţi bani a luat România din PNRR şi cu cât au contribuit aceşti bani la creşterea economică. Ce spun economiştii BNR Ziarul Financiar
Studiul „Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice“ mai arată că, în ipoteza absorbţiei integrale a fondurilor PNRR rămase până în anul 2026, respectiv 2,7 la sută din PIB, se poate anticipa un impact asupra creşterii economice în anul 2026 de peste 1 punct procentual din PIB.
13:15
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Uite aici cum o să-ţi stric ziua. Ai 40 de ani, eşti pe val în business, ai rezultate, ai succes, ai cariera, ai viitor. Cerul este limita. Apropo. Când ti-ai făcut ultima dată o mamografie sau un test Babeş -Papanicolaou? Când ti-ai făcut ultima dată un examen pulmonar sau o colonoscopie? Ziarul Financiar
13:00
Philipp Gamauf, CFO ING Bank Romania: Cred că 2026 se va fi un an de consolidare, nu de acceleraţie, dar, prin investiţii, prin fonduri europene şi integrare mai profundă în lanţurile de aprovizionare europene, este anul în care România îşi întăreşte bază de creştere pentru următorii ani Ziarul Financiar
13:00
Portughezii de la Greenvolt atrag o finanţare de 58,5 mil. euro de la Erste Group şi BCR pentru un parc eolian de aproape 50 MW în Dobrogea. Proiectul ar urma să fie finalizat în T2/2026 Ziarul Financiar
13:00
Inflaţia din zona euro a scăzut la 1,7% în ianuarie, sub ţinta de 2% a Băncii Centrale Europene, pe fondul reducerii costurilor energiei şi al unui euro mai puternic. România a terminat anul 2025 cu o inflaţie de 9,7% Ziarul Financiar
13:00
Se intensifică concurenţa între bănci la creditele imobiliare. UniCredit Bank vine cu o ofertă de dobândă fixă în primii doi ani, începând de la 4,59% pe an, la creditele pentru achiziţia locuinţei Ziarul Financiar
13:00
Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România: Tehnologia nu ar trebui să devină un blocaj, ci un amplificator al competenţelor umane din organizaţie, făcând-o mai flexibilă, mai agilă şi mai adaptabilă unui mediu aflat într-o schimbare rapidă Ziarul Financiar
12:45
Raport de 160 de pagini al Congresului SUA, în care se discută alegerile anulate din România. Americanii acuză Comisia Europeană că a interferat în alegerile din România şi că cenzurează dreptul fundamental la libera exprimare Ziarul Financiar
12:30
BREAKING Cererea retail pentru Electroalfa depăşeşte toate aşteptările: suprasubscriere de 1.767% şi peste 1 mld. lei în a treia zi de ofertă. În doar trei ore au fost subscrise acţiuni de 750 mil. lei. ZF a scris marţi că tranşa instituţionalior a fost acoperită Ziarul Financiar
12:30
Raiffeisen Bank trece de 10 mld. euro active administrate pentru clienţii persoane fizice şi susţine că a ajuns la o cotă de piaţă de 11% în segmentul de economisire şi fonduri de investiţii Ziarul Financiar
12:30
Laura Mihăilă, Raiffeisen Bank România: Vrem să cultivăm noi relaţii de networking şi continuăm demersul educaţional pentru un antreprenoriat cu gândire globală Ziarul Financiar
12:00
Studiu EY: 9 din 10 directori financiari din România anticipează creşteri de taxe în 2026 Ziarul Financiar
12:00
Ce carte îţi recomandă Ovidiu Tişler, managing partner în cadrul McKinsey România, liderul local al uneia dintre cele mai importante firme globale de consultanţă Ziarul Financiar
Acum 6 ore
11:30
Mai puţin SUA, mai multă diversificare. Amundi, cel mai mare administrator de active din Europa cu peste 2.400 de miliarde euro gestionate, îşi reduce expunerea pe dolarul american şi redirecţionează capitalul către Europa şi pieţele emergente Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Ce aşteptări au brokerii şi alţi actori din piaţa de capital de la raportările anuale? Confirmarea disciplinei financiare şi semnale privind politicile de remunerare a investitorilor, în centrul atenţiei Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP) dă startul sezonului de raportări financiare pe 4 februarie, când cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est va publica raportul anual preliminar la Bursa de Valori Bucureşti.
11:15
Romgaz raportează pentru 2025 producţie de hidrocarburi aproape stabilă, scădere la gaze extrase şi energie electrică, dar creşteri la condensat şi injecţii în depozite, înaintea rezultatelor financiare Ziarul Financiar
11:00
Studiu Deloitte: 63% dintre directorii financiari din companiile globale folosesc deja AI, iar 1 din 5 vede un randament clar al investiţiei Ziarul Financiar
11:00
Peste 750 de posturi de judecători sunt vacante. CSM a solicitat o derogare pentru organizarea concursului de admitere în magistratură Ziarul Financiar
11:00
Grupul chinez Haier, care a închis acum un an fabrica din România, primeşte o majorare de capital de 150 mil. lei. Ce face cu banii? Ziarul Financiar
11:00
Cum a deschis Bursa: Plus 0,4% pe indicele BET, pe fondul unor creşteri de 2% la Aquila, 1,5% pe TTS şi 1% pentru Hidroelectrica Ziarul Financiar
11:00
Dr. Alexander Boersch, Economistul-Şef şi Coordonatorul Diviziei de Cercetare, Deloitte Germania: Cred că există destul de multe oportunităţi pentru România. Vedem o reorientare în ceea ce priveşte lanţurile de aprovizionare, spre Europa Ziarul Financiar
11:00
CE FACI CU BANII TĂI? Investitor la 20 de ani. Prima generaţie care transformă în investiţii banii de la bunici şi bursele de merit. Dacă la vârsta asta nu risc, atunci când? Ziarul Financiar
10:45
Care este povestea brandului danez de jucării LEGO în România şi care sunt planurile pentru viitorul apropiat? „E loc mult de dezvoltare. În Europa peste 30% dintre adulţi au un set LEGO. În România ponderea e de 2%“ Ziarul Financiar
Tibor Nagy îşi aminteşte că a avut primul său contact cu brandul danez de jucării LEGO în copilărie. Mulţi ani mai târziu, a devenit parte­nerul mărcii pe zona de retail şi distribuţie.
10:45
De la arme la orbită: Cum a ajuns Rheinmetall să dea fiori reci concurenţei cu o expansiune fără precedent, acum şi în spaţiu. Armin Papperger, puternicul şef al colosului german, vrea să atragă contracte de armament de 300 mld. euro până în 2030 Ziarul Financiar
10:45
Bursă. Acţiunile Foraj Sonde Videle cresc cu 30% după anunţul contractului de 600 mil. lei cu Dalkia. Nimeni nu vinde la deschidere Ziarul Financiar
10:30
Războiul se mută în spaţiu: Oficialii europeni din domeniul securităţii cred că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile sateliţilor-cheie deasupra continentului Ziarul Financiar
10:30
Afacerile companiei de curierat Cargus au crescut cu aproape 9% în 2025, la peste120 mil. euro, pe fondul avansului livrărilor cu 7,5% an/an şi al extinderii reţelei out-of-home Ziarul Financiar
10:15
Urmăriţi emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, 4 februarie, o discuţie cu Alexandru Combei, BRD AM Ziarul Financiar
10:15
1 din 10 angajaţi ai OMV Petrom a părăsit grupul anului trecut. Paradoxal, investiţiile sunt la un nivel record Ziarul Financiar
10:15
Tips&tricks pentru a rămâne safe în online: ce site-uri trebuie să eviţi, cum îţi dai seama de un potenţial scam şi cum ştii că eşti în siguranţă atunci când foloseşti o reţea publică de Wi-Fi Ziarul Financiar
10:00
Visul cripto s-a transformat într-un coşmar? Aproape 500 mld. de dolari au fost şterşi din piaţa cripto în mai puţin de o săptămână, după prăbuşirea Bitcoin. Faţă de vârful de pe 6 octombrie, Bitcoin a scăzut cu 39%, până la 76.400 dolari Ziarul Financiar
Acum 8 ore
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. "Bani sunt, cu siguranţă. E clar că românii au redescoperit bursa". Urmăriţi o discuţie cu ALEXANDRU COMBEI, director de investiţii, BRD Asset Management Ziarul Financiar
09:15
Pagina verde. Construcţii Erbaşu investeşte 86 mil.lei într-o fabrică de reciclare a deşeurilor din construcţii şi a sticlei. „Capacitatea estimată este de 450.000 de tone“. România produce, în medie, peste 3 milioane de tone de deşeuri de construcţii anual, conform celor mai recente date. Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, derulează o investiţie de circa 86 de milioane de lei într-o staţie de reciclat deşeuri din construcţii şi a celor din sticlă provenită din construcţii, care va fi finalizată în vara acestui an.
09:15
ZF Live. Bursă. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA: Electroalfa mizează pe achiziţii, extindere externă şi modernizarea capacităţilor de producţie după listarea la bursă, iar jumătate din capitalul atras va fi alocat tranzacţiilor de tip M&A Ziarul Financiar
Electroalfa, grup in­dustrial cu activităţi în echi­pamente şi servicii pentru infra­structura energetică, mizează pe investiţii accelerate, achiziţii şi extindere externă după listarea la Bursa de Valori Bucureşti, într-o ofertă prin care vrea să atragă capital nou de până la circa 120 mil. euro.
08:45
Pagina verde. Construcţii Erbaşu investeşte 86 mil. euro într-o fabrică de reciclare a deşeurilor din construcţii şi a sticlei. „Capacitatea estimată este de 450.000 de tone“. România produce, în medie, peste 3 milioane de tone de deşeuri de construcţii anual, conform celor mai recente date. Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, derulează o investiţie de circa 86 de milioane de euro într-o staţie de reciclat deşeuri din construcţii şi a celor din sticlă provenită din construcţii, care va fi finalizată în vara acestui an.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.