Proiect european de 21,3 mil. lei pentru construirea unui centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi la Baia Mare
Ziarul Financiar, 4 februarie 2026 17:00
Proiect european de 21,3 mil. lei pentru construirea unui centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi la Baia Mare
Mărcile chinezeşti ajung la aproape 9,5 % din piaţa auto din România. BYD a intrat în top 10, Chery în top 15. Producătorii auto din China continuă să câştige rapid teren pe piaţa românească, ajungând în ianuarie 2026 la o cotă de aproape 9,5% din înmatriculările de autoturisme noi, de la aproximativ 7% în decembrie 2025 şi 5,4% în noiembrie anul trecut # Ziarul Financiar
Potrivit datelor DRPCIV şi APIA, înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 33% în ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 7.927 de unităţi.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: „Schimbăm paradigma dezvoltării României”. Guvernul va publica joi măsurile de relansare economică # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiţii masive”.
Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova: Vorbim de un nou an de creştere relativ scăzută, undeva probabil între 0,8%, cât estimează Banca Mondială, şi 1%, cât estimează FMI, clar sub potenţial. Sperăm să reuşim să reaccelerăm şi să redevenim lideri de creştere economică, cum am fost mult timp şi cum cred că merităm să fim # Ziarul Financiar
Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle: Puterea de cumpărare în România este impactată de ce s-a întâmplat în 2025. Acest lucru pune presiune pe chiriile spaţiilor comerciale în anumite arii, pentru că şi noi, la rândul nostru, şi chiriaşii noştri suntem dependenţi de cifra de afaceri şi de vânzările către consumatorul final # Ziarul Financiar
Furnizorul de servicii de conectivitate M247 Global îl aduce pe Pete Wakelam la conducere, după plecarea lui Alex Băloi # Ziarul Financiar
Furnizorul global de servicii de conectivitate, hosting şi cloud M247 Global a anunţat numirea lui Pete Wakelam în funcţia de Chief Executive Officer (CEO). Această schimbare la nivelul conducerii vine în urma retragerii lui Alex Băloi din funcţie, acesta fiind recrutat din nou de Vodafone pentru a conduce divizia sa de business. Alex Băloi a mai lucrat în cadrul operatorului telecom, conducând segmentul de IMM-uri în Vodafone între 2019 şi 2022.
Returnează chinezii de la Haier ajutorul de stat în valoare de 25 mil. euro oferit de România pentru fabrica din Prahova închisă după nici patru ani de funcţionare? # Ziarul Financiar
În decembrie 2025, compania Haier Tech, cea care a administrat fabrica de frigidere din Prahova închisă anul trecut, a operat o majorare de capital de 152,7 mil. lei (30 mil. euro), printre cele mai mari publicate de Registrul Comerţului.
Ce spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, despre o eventuală vânzare a Carrefour: Preluarea de către un actor deja prezent în România, în comerţul alimentar, ar putea ridica probleme de concurenţă. Dacă e un jucător din afară, ar fi o problemă de siguranţă naţională # Ziarul Financiar
Anul 2025, record de investiţii pentru BEI cu un volum de 100 mld. euro, din care peste 60% în investiţii verzi. Sumele investite în România au scăzut însă cu peste 30%. Grecia este peste România ca investiţii # Ziarul Financiar
Din cele 100 de miliarde de euro, circa 60% au fost bani alocaţi pentru investiţii verzi. Partea de apărare a acaparat 5% din fondurile BEI.
Investitorii TechAngels au tras frâna de mână în 2025: Investiţiile în start-up-uri tech s-au prăbuşit la 1,6 mil. euro, la mai puţin de jumătate faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Piaţa locală de investiţii de tip angel a suferit o contracţie semnificativă în 2025, membrii TechAngels, cea mai mare reţea de investitori privaţi din România, realizând investiţii directe totale de 1,6 milioane de euro, mai puţin de jumătate faţă de volumul de 3,77 milioane de euro raportat în 2024. Suma este mai mică şi faţă de estimările asociaţiei de la jumătatea anului trecut, care indica o revenire comparativ cu primul semestru din 2025. Mai exact, în septembrie 2025, investitorii îşi anunţau intenţia de a aloca peste 2,5 milioane de euro pentru proiecte în semestrul al doilea, mai mult decât dublu comparativ cu investiţiile de circa 900.000 de euro realizate în semestrul întâi din 2025. Datele finale arată însă că această promisiune nu s-a materializat: în S2 2025 s-au investit efectiv doar 687.000 de euro, adică aproximativ 27% din suma estimată, pe fondul incertitudinilor fiscale şi economice care au blocat deciziile de finanţare.
ZF LIVE. Valeriu Filip, FGO.ro: Am crescut de aproape patru ori în trei ani. Ne vom extinde în ţările din regiune, dar nu ca o insulă, ci ca un ecosistem - pe baza parteneriatelor şi integrărilor cu bănci, case de marcat, retaileri şi scheme de plată cu cardul. Platforma românească de facturare FGO.ro a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025 # Ziarul Financiar
FGO.ro, platforma românească de facturare online care ajuns la o bază de clienţi activi de aproximativ 170.000 de companii, vizează expansiunea în Europa de Sud-Est nu ca produs singular, ci ca parte a unui ecosistem de parteneriate - de la bănci şi retaileri la contabilitate şi agenţi AI. Platforma, dezvoltată de i-Tom Solutions, a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025, de la 800.000 de euro în 2022, şi a integrat la finalul anului trecut ChatGPT, permiţându-le antreprenorilor să ceară date şi explicaţii despre datele firmei în limbaj natural.
Cât de mulţi bani a luat România din PNRR şi cu cât au contribuit aceşti bani la creşterea economică. Ce spun economiştii BNR # Ziarul Financiar
Studiul „Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice“ mai arată că, în ipoteza absorbţiei integrale a fondurilor PNRR rămase până în anul 2026, respectiv 2,7 la sută din PIB, se poate anticipa un impact asupra creşterii economice în anul 2026 de peste 1 punct procentual din PIB.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Uite aici cum o să-ţi stric ziua. Ai 40 de ani, eşti pe val în business, ai rezultate, ai succes, ai cariera, ai viitor. Cerul este limita. Apropo. Când ti-ai făcut ultima dată o mamografie sau un test Babeş -Papanicolaou? Când ti-ai făcut ultima dată un examen pulmonar sau o colonoscopie? # Ziarul Financiar
Philipp Gamauf, CFO ING Bank Romania: Cred că 2026 se va fi un an de consolidare, nu de acceleraţie, dar, prin investiţii, prin fonduri europene şi integrare mai profundă în lanţurile de aprovizionare europene, este anul în care România îşi întăreşte bază de creştere pentru următorii ani # Ziarul Financiar
Bursă. Ce aşteptări au brokerii şi alţi actori din piaţa de capital de la raportările anuale? Confirmarea disciplinei financiare şi semnale privind politicile de remunerare a investitorilor, în centrul atenţiei # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP) dă startul sezonului de raportări financiare pe 4 februarie, când cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est va publica raportul anual preliminar la Bursa de Valori Bucureşti.
Care este povestea brandului danez de jucării LEGO în România şi care sunt planurile pentru viitorul apropiat? „E loc mult de dezvoltare. În Europa peste 30% dintre adulţi au un set LEGO. În România ponderea e de 2%“ # Ziarul Financiar
Tibor Nagy îşi aminteşte că a avut primul său contact cu brandul danez de jucării LEGO în copilărie. Mulţi ani mai târziu, a devenit partenerul mărcii pe zona de retail şi distribuţie.
