ULTIMA ORĂ Va fi plafonat adaosul comercial al furnizorilor și traderilor de energie și gaze

Termenul pentru decizia de încadrare la avizul de mediu va fi redus de la 90 de zile la 60 de zile, în timp ce avizul pentru siguranța la incendiu va fi obținut în maximum 15 zile, iar autorizația la incendiu în cel mult 30 de zile, a anunțat premierul Bolojan.