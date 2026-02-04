Guvernul reduce termenele pentru avizul de mediu, dar și pentru avizul și autorizația de incendiu. Noile limite de avizare

13:20

OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, producător de hidrocarburi, carburanți și energie electrică, va înregistra anul acesta o reducere ″absolut semnificativă″ a poziției sale de numerar, care o va continua pe cea de anul trecut, astfel că s-a adresat în premieră băncilor pentru a contracta credite de investiții.