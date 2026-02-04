Indicele BET pierde jumătate de procent GRAFIC
Profit.ro, 4 februarie 2026 20:50
Într-o sesiune cu volume bine dispersate pe mai mulți emitenți, tendința a fost ușor corectivă.
Acum 5 minute
21:20
Cel mai spațios model al mărcii britanice Mini a trecut printr-o actualizare importantă care crește autonomia cu o baterie mai mare și cu ajutorul tehnologiilor de optimizare.
21:20
ULTIMA ORĂ Va fi plafonat adaosul comercial al furnizorilor și traderilor de energie și gaze # Profit.ro
Adaosul comercial în activitatea de comercializare a energiei electrice și gazelor naturale va fi plafonat la maximum 3% pentru traderi, care activează exclusiv pe piețele angro, și 5% pentru furnizori, care vând și clienților finali, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență.
Acum 30 minute
21:00
Bolojan dă vina pe primari pentru impozitele mari la mașini: Nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de Guvern. Legislația actuală nu le permite să le reducă - vom analiza # Profit.ro
Premierul Bolojan susține că unii primari au majorat mai mult decât stabilise Guvernul nivelul noilor impozite locale la autovehicule, iar legislația nu le permite acum să le scadă.
Acum o oră
20:50
Guvernul reduce termenele pentru avizul de mediu, dar și pentru avizul și autorizația de incendiu. Noile limite de avizare # Profit.ro
Termenul pentru decizia de încadrare la avizul de mediu va fi redus de la 90 de zile la 60 de zile, în timp ce avizul pentru siguranța la incendiu va fi obținut în maximum 15 zile, iar autorizația la incendiu în cel mult 30 de zile, a anunțat premierul Bolojan.
20:50
Datele din Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților și rapoartele oficiale ale TikTok relevă diferențe majore cu privire la alegerile prezidențiale din România, din 2024 # Profit.ro
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților contestă acuzațiile de interferență rusă în alegerile prezidențiale din 2024, din România, respectiv de acțiuni coordonate de susținere a lui Călin Georgescu și subliniază că TikTok nu a găsit ”nicio dovadă” a existenței unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania lui Călin Georgescu.
20:50
20:30
Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, anunță că a fost victima unui atac cibernetic care a afectat infrastructura IT de business a societății.
20:30
Constructorul ceh de automobile a produs anul trecut 1.065.000 milioane de vehicule la nivel global.
20:30
Bolojan majorează la 5 milioane euro pragul investițiilor care au nevoie de avizul comisiei speciale de la Guvern # Profit.ro
Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) va aviza investițiile străine sau autohtone începând de la pragul de 5 milioane euro și nu de 2 milioane euro, legislația urmând a fi modificată în acest sens prin ordonanță de urgență, a anunțat premierul Bolojan, care a confirmat totodată informațiile transmise anterior de Profit.ro privind înjumătățirea taxei de avizare.
Acum 2 ore
20:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a cumpărat Millennium Tower I, clădirea de birouri care servește drept sediu central al companiei aeriene din Budapesta, de la dezvoltatorul CA Immo.
20:20
Guvernului va declara combinatul Liberty Galați drept obiectiv de importanță strategică, pentru a putea fi demarată licitația internațională pentru preluare.
20:10
Chiriile medii au crescut anul trecut, la nivel național, cu 4,41% față de anul precedent.
19:50
ULTIMA ORĂ Bolojan: Populația și CET-urile vor avea prețuri reglementate fixe la gaze naturale până la primăvara viitoare. Liberalizare de la 1 aprilie doar pentru firme # Profit.ro
Liberalizarea prețului final al gazelor naturale va fi făcută de la 1 aprilie doar pentru consumatorii industriali, iar populația și CET-urile care produc agent termic pentru încălzirea centralizată vor beneficia de prețuri fixe reglementate (nu doar plafonate) până în primăvara anului 2027, a anunțat premierul Ilie Bolojan, fără a menționa care vor fi aceste prețuri.
19:50
ULTIMA ORĂ Măsurile de relansare economică, anunțate de Bolojan: Credite fiscale pentru companii, amortizare accelerată pentru utilaje, sprijin pentru investițiile mari și domeniile cu deficite comerciale # Profit.ro
Guvernul va discuta săptămâna această în primă lectură pachetul de relansare economică, care ar urma să fie adoptat simultan cu proiectul de reformă a administrației. Acestea ar urma să fie adoptate săptămâna viitoare prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament, iar măsurile economice includ credite fiscale pentru companii, amortizare accelerată pentru utilaje, sprijin pentru investițiile mari și domeniile cu deficite comerciale, a anunțat premierul Bolojan.
19:40
Record la cei patru mari constructori auto germani cu mașini complet electrice produse în Germania # Profit.ro
Cei patru mari constructori auto germani - VW Group, BMW Group, Mercedes-Benz și Stellantis (Opel) - au atins un volum record de autovehicule complet electrice produse în această țară, care a așezat Germania pe locul al doilea la nivel global, după China.
19:40
ULTIMA ORĂ Bolojan: Ținta de deficit a bugetului pentru anul acesta este de circa 6,2%. Principalele provocări țin de încadrarea în deficit și de atragerea de fonduri europene # Profit.ro
Bugetul pentru acest an va fi construit pe o țintă de deficit de 6,2% din PIB, agreată cu Comisia Europeană, a declarat astăzi premierul Ilie Bolojan. Săptămâna viitoare vor fi încheiate discuțiile pe buget, iar trimiterea la Parlament este estimată în jurul datei de 20 februarie, a spus acesta.
Acum 4 ore
19:10
Un castel de vânătoare din Bihor a fost scos la vânzare pentru suma de un milion de euro.
18:50
BMW a început producția de pre-serie a viitorului model i3, versiunea complet electrică a modelului de clasă medie Serie 3. Acesta va fi produs în Munchen și are la bază aceeași platformă Neue Klasse ca și iX3.
18:20
Listată în anul 2021, Agroserv Măriuța adună tranzacții în regim bursier și pentru cea mai recentă emisiune a sa de titluri obligatare.
18:10
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, a comandat de la grupul german SMS un laminor performant, care va fi integrat în complexul existent de fabricare a oțelului.
18:00
Într-o tranzacție de aproape 65 milioane lei, Lion Capital dobândește 3% din acțiunile Fondului Proprietatea.
17:40
Creșterea contribuției pentru Pilonul II la 6% - Proiectul a fost adoptat tacit de Senat # Profit.ro
Proiectul care crește cota de contribuție la Pilonul 2 de pensii la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027 a fost adoptat tacit de Senat.
17:40
Consiliului Concurenței explică acum care sunt îngrijorările sale legate de preluarea Cargus de către Sameday, compania românească parte din grupul eMAG.
17:40
Cătălin Urtoi, fost președinte CA al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), anunță că a aflat din presă că în acest moment este în curs o anchetă DNA, declanșată pe 2 februarie 2026, referitoare la contractul dintre CJ Bacău și Danlin XXL cu privire la modernizarea unui drum de 34 km în județul Bacău (DJ Valea Seacă- Gura Văii), contractul având o valoare de 235 milioane lei.
Acum 6 ore
17:20
Șoferii și pasagerii care circulă pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș sunt avertizați asupra riscului de roaming involuntar, după montarea unor indicatoare speciale în apropierea frontierei cu Serbia.
17:00
Atacuri cibernetice rusești vizând Jocurile Olimpice, dejucate de autoritățile din Italia # Profit.ro
Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, anunță că țara sa a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești împotriva unor site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
17:00
În luna ianuarie a acestui an s-au vândut cu peste 30.000 mai puține imobile față de luna decembrie.
16:50
Banca Națională a României avertizează că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 04.02.2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.
16:40
Refute, startup care vrea să combată dezinformarea cu ajutorul AI, co-fondat de un român, a strâns peste 5,7 milioane euro finanțare de tip seed.
16:30
BT Broker de Asigurare, compania Grupului Financiar Banca Transilvania specializată în brokeraj de asigurări, intră într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu lansarea propriei rețele de francize.
16:20
Societatea de Transport București nu va elimina gratuitatea pentru pensionari, anunță Primăria Capitalei.
16:20
Autoritățile prezintă noi imagini de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Lot 2, Trifești - Gherăești (județul Neamț).
16:10
Compania de servicii de outsourcing Genpact România, subsidiara locală a grupului indian Genpact, a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
15:50
Investiție în România - Portughezii de la Greenvolt se împrumută pentru un nou parc eolian în România # Profit.ro
Grupul portughez Greenvolt a obținut o finanțare de 58,5 milioane de euro pentru un proiect eolian onshore de 49,8 MW în România, situat în localitatea Săcele din Dobrogea, în sud-estul țării.
15:50
Tranșa de retail a operațiunii de listare a Electroalfa este suprasubscrisă de peste 20 de ori. Ritmul de cotare și volumul care a depășit echivalentul a unui sfert de miliard de euro sugerează utilizarea de investitori premium a levierelor oferite de brokeri și a scrisorilor de garanție bancară, fenomen exacerbat la oferta Cris-Tim din toamnă.
15:30
O poluare cu produse petroliere pe Dunăre a fost semnalată în zona Plajei Vechi Giurgiu, după scufundarea unui împingător.
15:30
Primăria Arad urmează să vândă la licitație 128 de mașini ridicate de pe străzi în ultimele luni.
Acum 8 ore
15:00
Grupul german Kontron, unul dintre cei mai mari integratori de soluții IT&C din lume, cu operațiuni în întreaga Uniune Europeană, inclusiv România, Marea Britanie și SUA, își va reloca operațiunile de producție din China în Ungaria.
14:30
Reducerea termenului de plată între profesioniști și TVA la încasare de la un anumit nivel al cifrei de afaceri - respinse de senatorii puterii # Profit.ro
Senatul a respins proiectul legislatil prin care termenul de plată între profesioniști urma să fie înjumătățit la 30 zile, iar instituțiile publice autorități contractante să execute obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniști respectând un nou termen de cel mult 10 zile după ce li s-au virat sumele.
14:20
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a depus o notificare privind contestarea deciziei din procesul în care Google a fost declarat monopol ilegal, cerând măsuri mai drastice.
14:00
Primăria sectorului 6, din capitală, anunță că astupă gropile semnalate de locuitori prin intermediul aplicației Waze.
14:00
Acționarul majoritar Nicolae Șerban realizează un plasament privat la compania Grup Șerban Holding, dar participația sa rămâne peste 90%.
14:00
UniCredit introduce în România un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe # Profit.ro
UniCredit Bank introduce în România un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe, cu scopul de a oferi stabilitate în primii doi ani de rambursare și condiții competitive pe termen lung.
14:00
Prima producție de gaze din proiectul Neptun Deep este așteptată în 2027, a anunțat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere.
13:50
Sindicaliștii din educație protestează, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, pentru a-și exprima dezacordul față de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice.
13:50
13:40
FOTO Fostă unitate militară, transformată într-un centru cultural multifuncțional, în județul Timiș # Profit.ro
Fosta unitate militară din Giroc va deveni centru multifuncțional, cu galerii de artă, laboratoare educaționale și spații pentru manifestări artistice și culturale.
13:30
Primul tren alimentat cu baterii dezvoltat și fabricat de Alstom este acum oficial în serviciul de pasageri.
Acum 12 ore
13:20
Grupul Grampet reacționează după perchezițiile declanșate de DNA.
13:20
Premieră la OMV Petrom - Compania discută cu băncile pentru credite de investiții. Scade accentuat lichiditatea pe cash # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune și una dintre cele mai importante din economia românească, producător de hidrocarburi, carburanți și energie electrică, va înregistra anul acesta o reducere ″absolut semnificativă″ a poziției sale de numerar, care o va continua pe cea de anul trecut, astfel că s-a adresat în premieră băncilor pentru a contracta credite de investiții.
